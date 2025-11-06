Région de Québec : sommet historique des transactions en octobre dans un marché sous tension

En octobre 2025, le marché résidentiel de la région de Québec a enregistré une hausse des ventes de 16 %, avec 1 031 transactions conclues — un record historique pour ce mois.

La croissance des ventes est généralisée à travers les différents secteurs et catégories de propriétés.

Les plex ont vu leurs ventes grimper de 24 %, les unifamiliales de 19 % et les copropriétés de 6 %.

Géographiquement, la Rive-Sud a affiché une augmentation de 13 %, l’Agglomération de Québec de 16 %, et la Périphérie Nord de 19 %.

Les inscriptions en vigueur ont poursuivi leur déclin, exacerbant le manque criant de propriétés disponibles. À peine 1 187 maisons unifamiliales étaient à vendre (-19 %), 515 copropriétés (-11 %) et 241 plex (-9 %). Après plus de 20 mois de baisse continue, l’inventaire de propriétés résidentielles ne représente plus que 35 % de sa moyenne décennale.

Les conditions de marché avantagent toujours fortement les vendeurs. Ce marché très tendu s’est reflété tant dans la progression des prix que dans la rapidité des ventes.

Les propriétés se sont vendues en temps record. Il a fallu, en moyenne, 20 jours pour vendre un plex (-30), 22 jours pour une unifamiliale (-10) et 31 jours pour une copropriété (-11).

Le prix médian des plex a bondi de 25 %, atteignant 550 000 $. Celui des copropriétés a crû de 17 % (315 000 $), tandis que les unifamiliales ont vu leur prix grimper de 11 % (449 900 $). C’est dans l’Agglomération de Québec que les prix ont progressé le plus fortement.

QUÉBEC, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois d’octobre 2025. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Les ventes résidentielles sur le territoire de la RMR de Québec se sont chiffrées à 1 031 transactions en octobre. Cela représente une hausse de 16 % par rapport à la même période en 2024.

« À Québec, octobre prolonge et amplifie la dynamique du 3e trimestre : un mois d’octobre record, surpassant celui de 2020, avec une progression généralisée des ventes dans toutes les catégories et dans l’ensemble des grands secteurs. Le nouveau mouvement à la baisse des taux depuis septembre a déclenché des décisions déjà mûries au cours de l’été. La réduction de l’offre de propriétés résulte en des délais écourtés et des prix en nette progression, particulièrement dans les secteurs de l’Agglomération de Québec et de la Périphérie Nord », constate Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché à l’APCIQ.

« Dans ce contexte de marché très actif, les ventes de maisons unifamiliales continuent de propulser l’activité, tout comme les plex, confirmant ainsi l’attrait des investisseurs. Le marché des copropriétés demeure soutenu, malgré une sélection plus rigoureuse qu’impliquent les prix élevés, et surtout, les nouvelles règles de la loi 16. Celles-ci incitent à plus de prudence lors de l'acquisition d’une copropriété, notamment au niveau des coûts d’entretien à venir de l’immeuble et des cotisations requises afin de profiter d’un fonds de prévoyance adéquat. La confiance des acheteurs se maintient, portée par une meilleure transparence financière concernant la gestion des copropriétés », précise Hélène Bégin, économiste-experte à l’APCIQ.





