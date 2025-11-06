EssilorLuxottica amplia la piattaforma per la gestione della miopia con la seconda generazione di lenti Essilor Stellest, smart glasses dedicati e soluzioni all’avanguardia per la pre-miopia

Parigi, Francia (6 novembre 2025) – EssilorLuxottica annuncia l'evoluzione della piattaforma Essilor Stellest in occasione del China International Import Expo (CIIE) di Shanghai. Con oltre quarantacinque anni di esperienza in ricerca e innovazione nella gestione della miopia, EssilorLuxottica rafforza il proprio impegno con l’ampliamento del portafoglio Essilor Stellest, con l’obiettivo di offrire soluzioni innovative e clinicamente comprovate per i 740 milioni di bambini in tutto il mondo che, secondo le stime, saranno affetti da miopia entro il 20501.

Le nuove lenti Essilor Stellest 2.0 garantiscono risultati ancora più efficaci nel rallentare l'allungamento del bulbo oculare responsabile della progressione della miopia. Un recente studio2 dimostra che il nuovo design migliora ulteriormente la gestione della miopia, generando un segnale ottico più intenso grazie a una potenza ottica media raddoppiata3. Dopo il successo delle lenti Essilor Stellest, le prime al mondo ad avere ottenuto l’autorizzazione alla vendita dalla FDA e con efficacia clinicamente comprovata nel rallentare la progressione della miopia infantile4, la nuova generazione è attualmente disponibile in Cina continentale e verrà lanciata in altri mercati nel 20265.

Le lenti Essilor Stellest con correzione neutra sono progettate per un’azione precoce poiché ritardare l’insorgenza della miopia è essenziale per una gestione efficace nel lungo periodo. Le nuove soluzioni, clinicamente convalidate, sono pensate per i bambini a rischio di sviluppare miopia. La ricerca clinica dimostra che posticipare l'insorgenza della miopia di un solo anno può offrire benefici equivalenti a oltre due anni di rallentamento della progressione6,7. Uno dei primi studi indipendenti e randomizzati controllati sulle lenti non graduate per la prevenzione della miopia6 ha dimostrato che, nei bambini di età compresa tra 6 e 12 anni a rischio di sviluppare miopia che indossano lenti Essilor Stellest senza correzione visiva per oltre 30 ore a settimana, l’allungamento del bulbo oculare risulta più lento. Con questa innovazione, la strategia di gestione della miopia compie un decisivo passo avanti, dal controllo della progressione alla prevenzione dell’insorgenza, sempre supportata da evidenze scientifiche solide. Le lenti Essilor Stellest senza correzione visiva sono attualmente disponibili in Cina continentale5.

Durante il CIIE di Shanghai, EssilorLuxottica ha presentato per la prima volta anche gli Essilor Stellest Smartglasses, portando la tecnologia smart nel mondo delle lenti Essilor Stellest. Gli occhiali intelligenti – venduti insieme alle lenti Essilor Stellest – monitorano il tempo di utilizzo e le abitudini d’uso, offrendo dati comportamentali utili e aiutando a rispettare le indicazioni d'uso, elemento chiave per un trattamento efficace della miopia. Gli smart glasses Essilor Stellest saranno disponibili in Cina a partire dal primo trimestre del 2026.

"Grazie alla nostra capacità di innovazione in ambito med-tech, stiamo ridefinendo il concetto stesso di gestione della miopia attraverso la nostra piattaforma Essilor Stellest. Mettere insieme le più avanzate tecnologie nelle lenti e funzionalità smart, ci permette di intervenire in modo sempre più precoce, promuovere corrette abitudini di utilizzo degli occhiali e continuare a fare passi avanti nel rallentamento della progressione della miopia infantile. Il nostro obiettivo è chiaro: trasformare le evidenze scientifiche in azioni concrete e la tecnologia in un’opportunità per ampliare il potenziale umano. Lavorando insieme ai partner del settore, sviluppiamo innovazioni basate su solide evidenze scientifiche, rafforzando il nostro impegno a migliorare la salute degli occhi per le generazioni future", hanno dichiarato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

