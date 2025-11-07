Admirals Group AS teatab Admirals MENA Limitedi (Araabia Ühendemiraadid) finantsteenuste loa tühistamisest

Admirals Group AS („Admirals“) annab teada, et tema teise taseme tütarettevõte Admirals MENA Limited (Araabia Ühendemiraadid) on esitanud Finantsteenuste Reguleerimisametile (Financial Services Regulatory Authority, FSRA) taotluse oma finantsteenuste loa (Financial Services Permission, FSP) tühistamiseks, mis hõlmas tegevust investeeringutega kauplemine oma arvel (Dealing in Investments as Principal). FSRA on taotluse heaks kiitnud ning loa tühistamine jõustus 4. novembril 2025.

See otsus on osa Admirals Group AS-i strateegiast keskenduda tugevamatele ja kiiremini kasvavatele piirkondadele, et suurendada tegevuse tõhusust ning pakkuda klientidele veelgi suuremat lisandväärtust.

Lisainfo:

Alexander Tsikhilov

Admirals Group AS-I juhatuse esimees

alexander.tsikhilov@admirals.com

+372 6309 300

https://www.admirals.group/



