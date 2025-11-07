AB „Amber Grid“ 2025 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai

|AB „Amber Grid“ skelbia 2025 m. 9 mėnesių rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:
• 2025 m. 9 mėnesių pajamos 49,5 mln. Eur (2024 m. 9 mėnesių 51,6 mln. Eur);
• 2025 m. 9 mėnesių grynasis pelnas 1,5 mln. Eur (2024 m. 9 mėnesių 5,7 mln. Eur);
• 2025 m. 9 mėnesių EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) 14,7 mln. Eur (2024 m. 9 mėnesių 19,0 mln. Eur);
• Vidutinė paskutinių 12 mėnesių nuosavybės grąža (ROE) 2025 m. rugsėjo 30 d. 2,4% (2024 m. rugsėjo 30 d. 1,8%).
AB „Amber Grid“ 2025 m. 9 mėnesių koreguoti finansiniai rodikliai:
• 2025 m. 9 mėnesių koreguotas grynasis pelnas 9,4 mln. Eur (2024 m. 9 mėnesių 7,7 mln. Eur);
• 2025 m. 9 mėnesių koreguota EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) 22,8 mln. Eur (2024 m. 9 mėnesių 20,9 mln. Eur);
• Vidutinė paskutinių 12 mėnesių nuosavybės grąža (ROE) 2025 m. rugsėjo 30 d. 6,9% (2024 m. rugsėjo 30 d. 5,2%).
Reguliuojamų pajamų, sąnaudų ir pelningumo rodiklių perskaičiavimas atliekamas dėl laikinų reguliacinių nuokrypių nuo VERT patvirtinto reguliuojamo pelningumo. Apskaičiuojant koreguotus rodiklius įvertinama pajamų dėl praėjusių laikotarpių korekcija, kuri VERT sprendimu jau yra patvirtinta nustatant ataskaitinio periodo perdavimo paslaugų reguliuojamas kainas, bei įvertinamas ataskaitinio periodo VERT patvirtinto (reguliuojamo) ir faktinio pelningumo nuokrypis, kuris bus įvertintas VERT nustatant perdavimo kainas ateinančiam periodui. Taip pat eliminuojami netipiniai (vienkartiniai) sandoriai. Taip pat eliminuojami netipiniai (vienkartiniai) sandoriai.
Pridedama:
1. 2025 m. rugsėjo 30 d. AB „Amber Grid“ sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos;
2. Pranešimas spaudai.
|AB „Amber Grid“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:
Komunikacijos vadovė
tel. +370 63706011
el. paštas: e.krasauskiene@ambergrid.lt
Priedai