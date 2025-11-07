SalMar - Frigivelse av ansattes Restricted Share Units i SalMar ASA ("Selskapet")

1. Deltagere i Selskapets RSU program har 7. november 2025 fått frigitt totalt 155 799 RSUer. Som følge av frigivelsen vil 155 799 aksjer overføres fra selskapets beholdning av egne aksjer. Etter transaksjonen har Selskapet 58 755 egne aksjer.

2. RSUer frigitt til primærinnsidere 7. november 2025:

- Arthur Wisniewski har mottatt 1 985 aksjer i Selskapet

- Eva Haugen har mottatt 1 653 aksjer i Selskapet

- Frode Arntsen har mottatt 4 937 aksjer i Selskapet

- Håkon Husby har mottatt 1 234 aksjer i Selskapet

- Roger Bekken har mottatt 3 418 aksjer i Selskapet

- Runar Sivertsen har mottatt 2 071 aksjer i Selskapet

- Simon Søbstad har mottatt 2 379 aksjer i Selskapet

- Ingvild Kindlihagen har mottatt 566 aksjer i selskapet

- Ulrik Steinvik har mottatt 2 759 aksjer i Selskapet

3. Salg av aksjer

Primærinnsiderne listet nedenfor har 7. november 2025 bedt om at tredjepart selger en andel av de mottatte aksjene omgående for å dekke skattepliktig beløp ved mottagelse av aksjene.

Endelig salgskurs oppnådd av tredjepart ved salg av aksjene i markedet var NOK 573,004 per aksje.

Arthur Wisniewski har solgt 958 aksjer i selskapet

Eva Haugen har solgt 798 aksjer i selskapet

Frode Arntsen har solgt 2 579 aksjer i selskapet

Håkon Husby har solgt 509 aksjer i selskapet

Roger Bekken har solgt 1 752 aksjer i selskapet

Runar Sivertsen har solgt 937 aksjer i selskapet

Simon Søbstad har solgt 1 148 aksjer i selskapet

Ingvild Kindlihagen har solgt 268 aksjer i selskapet

Ulrik Steinvik har solgt 1 331 aksjer i selskapet

4. Ny aksjebeholdning

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Frode Arntsen 4 430 RSUer i Selskapet. - Primærinnsideren har i dag 14 882 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Roger Bekken* 3 152 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 29 589 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Eva Haugen 1 523 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 1 739 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Håkon Husby 1 141 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 2 915 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Runar Sivertsen 2 083 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 7 093 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Ulrik Steinvik** 2 546 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 123 283 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Simon Søbstad 2 336 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 2 968 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Arthur Wisniewski 1 830 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 4 803 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Ingvild Kindlihagen 528 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 574 aksjer i Selskapet.

*Eier 29 589 direkte og indirekte gjennom nærstående parter.

** Eier 123 283 direkte og indirekte gjennom personlig nærstående. Eier i tillegg 100% av aksjene i Nordpilan AS. Nordpilan AS eier 0,17% av aksjene i Kverva AS, som igjen gjennom Kverva Industrier AS eier 44,3% av aksjene i SalMar ASA

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig SalMar

Telefon: + 47 936 30 449

E-post: hakon.husby@salmar.no

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskrav i henhold til artikkel 19 i EUs markedsmisbruksforordning og verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg