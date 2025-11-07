DDPAI Lancar Siri Perdana Z90 dan N5 Pro di The Starhill Kuala Lumpur: “Born to Lead” Tetapkan Penanda Aras Baharu dalam Kamera Dash Pintar

KUALA LUMPUR, Malaysia, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jenama pengimejan pintar terkemuka, DDPAI, telah berjaya menganjurkan acara pelancaran dan jerayawara bertemakan “Born to Lead” di The Starhill, Kuala Lumpur, memperkenalkan siri kamera dash Z90 dan N5 Pro yang dinanti-nantikan kepada pasaran Malaysia.





Pameran selama tiga hari itu menerima penyertaan luar biasa daripada wakil media, pencipta kandungan, rakan kongsi dan pengguna. Para pengunjung berpeluang mengalami sendiri teknologi pengimejan terkini DDPAI melalui pelbagai zon interaktif, permainan di lokasi dan reruai pengalaman produk, yang semuanya berjaya menerima sambutan hangat dan maklum balas positif daripada para hadirin.





DDPAI Z90 Master: Sistem Penglihatan Tiga Saluran Bertaraf Perdana. Kejelasan Digital Sepenuhnya

Di teras Siri Z90 ialah sistem pengimejan tiga saluran bertaraf industri, menampilkan rakaman 4K berkembar untuk kamera hadapan dan belakang serta kamera kabin 3K yang dipertingkatkan dengan teknologi AI bagi penambahbaikan potret dan penglihatan malam inframerah. Gabungan ini memberikan kejelasan menyeluruh di dalam dan luar kenderaan, sekali gus menetapkan penanda aras baharu untuk keselamatan visual di jalan raya.





Dibina berasaskan teknologi eksklusif πLink daripada DDPAI, Z90 Master mencapai penghantaran Digital Sepenuhnya merentasi semua saluran, memastikan kualiti imej tanpa kehilangan dan sambungan yang amat stabil. Dengan sambungan 4G, pengguna boleh melihat rakaman dari jauh, menerima amaran masa nyata serta menikmati perlindungan berterusan walaupun ketika berjauhan daripada kenderaan.

Sebagai pelengkap kepada acara yang penuh keterujaan, DDPAI turut memperkenalkan Z90 Master – Edisi Terhad, varian eksklusif istimewa yang direka bentuk bagi meraikan inovasi dan ketukangan. Menampilkan kerangka logam berwarna emas dengan bahagian hadapan bertekstur gentian karbon, reka bentuk ini melambangkan kekuatan, keanggunan dan ketepatan — menggabungkan kejuruteraan canggih dengan estetika halus yang selari dengan citarasa pemandu moden.





DDPAI N5 Pro: Penglihatan Pintar, Kuasa Padat

Seiring dengan model perdana, DDPAI turut memperkenalkan N5 Pro, versi dinaik taraf bagi kamera dash dwi 4G yang paling laris daripada jenama tersebut. Direka khas untuk pemandu yang mengutamakan prestasi harian yang boleh diharap, N5 Pro menawarkan rakaman hadapan 4K dan belakang 2K, storan eMMC terbina dalam yang dipertingkat serta sambungan Wi-Fi 6 yang dinaik taraf — menjadikan pengimejan premium dan perkongsian mudah dapat dinikmati oleh lebih ramai pengguna.





Sambutan Inovasi dan Komuniti

Pelancaran “Born to Lead” bukan sekadar pengenalan produk baharu, tetapi merupakan satu sambutan terhadap komuniti DDPAI yang semakin berkembang di Malaysia. Para pengunjung menyelami sepenuhnya zon pengalaman interaktif jenama tersebut, menikmati cabaran permainan, reruai foto dan demonstrasi langsung serta berinteraksi secara terus dengan pasukan DDPAI dan rakan kongsi tempatan.





Dengan kejayaan pelancaran Siri Z90 dan N5 Pro di Malaysia, DDPAI terus memperkukuh kehadirannya di seluruh Asia Tenggara — memacu misinya untuk mentakrif semula pengalaman pemanduan melalui teknologi penglihatan pintar. Dipandu oleh wawasan untuk mewujudkan dunia yang lebih pintar, selamat dan saling berhubung, DDPAI akan terus memperkasakan pemandu di seluruh dunia untuk melihat lebih jauh, berhubung dengan lebih mendalam, sekali gus menikmati setiap perjalanan dengan penuh keyakinan.

Hubungan Media:

marketing@ddpai.com



