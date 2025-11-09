Avance Clinical, ‘신장 및 심대사 질환 우수 센터’ 설립하며 환자 모집 최적화 통해 임상시험 성공률 제고에 박차

호주 애들레이드, Nov. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 바이오테크 기업의 글로벌 임상시험수탁기관(CRO) 파트너인 Avance Clinical은 ‘신장 및 심대사 질환 우수 센터 (Renal & Cardiometabolic Center of Excellence)’ 출범을 발표했다. 이 센터는 치료 분야 전문가를 초기 설계 단계부터 참여시켜 임상 개발 속도를 높이고, 환자 모집 및 유지율을 강화하며, 프로토콜 수립부터 종료까지 연구 전 과정을 효율적으로 이끌도록 설계되었다.

환자 모집과 유지율은 임상시험의 주요 난제로, 후기 단계의 신장 및 심대사 질환 연구에서 비용이 많이 드는 지연을 초래해 왔다. 업계는 과학 자문위원회를 활용하고 있지만, 여전히 많은 연구 프로토콜이 초기 설계 단계에서 충분한 치료 전문성을 반영하지 못하고 있다. 또한 CRO와 연구진 간의 의사소통 단절이 문제를 심화시키고 있다. 새로 설립된 센터는 이러한 문제를 해결하기 위해 과학 전문가와 연구자를 연구 시작 단계부터 통합하는 방식을 도입했다.

Avance Clinical의 시니어 디렉터이자 신장·심대사 운영 전략 책임자인 만틴다(만티) 헤티아라치 박사 (Dr. Manthinda “Manthi” Hettiarachchi)는 “우리는 환자 모집 문제가 발생하기 전에 이를 해결함으로써 임상시험을 가속화하고 있다”며 “예를 들어 아시아·태평양 지역은 신장 질환, 당뇨병, 심장 질환의 질병 부담이 가장 높은 지역으로, 환자 접근성이 매우 중요하다. 지역 과학 전문가를 초기 프로토콜 설계부터 참여시킴으로써 단절을 해소하고, 실제 환자와 연구자에게 효과적으로 작동하는 시스템을 구축하고 있다”고 말했다.

이 센터는 주요 지역별로 과학 전문가를 전략적으로 배치해 환자 접근성을 극대화하고 연구 의뢰자의 성공 가능성을 높이고 있다. Avance Clinical의 글로벌 네트워크는 지역 전문가와 의뢰사 팀을 직접 연결해, 다양한 규제 환경에서도 문제 해결을 가속화하고 연구가 계획대로 진행되도록 지원한다.

Avance Clinical의 신장·심대사 치료 분야 책임자 대행 그레이엄 버릴(Graham Birrell)은 “의뢰 기업들은 초기 개발 단계부터 규제 승인 제출까지 끊김 없는 지원을 원하지만, 기존의 전통적 모델은 프로그램이 진행될수록 여러 서비스 제공업체를 따로 조합해야 하는 불편을 초래한다”며 “우리는 전체 개발 여정을 깊이 이해하는 전문 치료 분야 전문가들과 함께 일관된 지원을 제공하기 위해 이 센터 오브 엑설런스를 구축했다”고 말했다. 그는 이어 “이 통합적 접근 방식은 개별 연구의 품질을 높이는 데 그치지 않고, 규제 당국의 신뢰를 강화하는 역할도 한다”고 덧붙였다..

Avance Clinical의 전략적 글로벌 접근은 임상 개발의 속도를 높이는 방향으로의 전환을 의미한다. Avance가 이미 확고한 기반을 두고 있는 한국과 대만을 비롯해, 인도·스리랑카·말레이시아 등으로 확장을 추진함으로써, 이 센터는 전 세계 치료 전문성을 전략적으로 활용해 의뢰사들이 과학적 엄격성을 유지하면서도 더 빠르고 효율적인 임상시험을 수행할 수 있도록 지원한다.

신장 질환과 심대사 질환은 종종 중첩되어 나타나며, 대응의 시급성이 크다. 만성 신장 질환은 전 세계적으로 약 8억5천만 명에게 영향을 미치고 있으며, 대부분이 아시아 지역에 집중되어 있다. 또한 심장 질환은 여전히 세계 사망 원인 1위를 차지한다. 특히 중앙아시아를 중심으로 비만, 당뇨병, 고혈압이 급증함에 따라, 이 센터는 이러한 고위험 지역에서 임상시험을 조정하고, 설계 및 환자 등록 과정을 개선하며, 실제로 가장 큰 영향을 받는 환자 집단을 반영하는 연구가 이루어지도록 보장할 예정이다.

Avance Clinical 소개

Avance Clinical은 호주에 본사를 둔 프리미엄 풀서비스 임상시험수탁기관(CRO)으로, 호주, 뉴질랜드, 아시아, 북미, 유럽 전역에서 국제 바이오테크 기업들을 위한 고품질 임상시험을 수행하고 있다. 회사는 Frost & Sullivan으로부터 여러 차례 CRO 시장 리더십상과 고객 가치 리더십상을 수상했다. 30년 이상의 경험과 250개 이상의 적응증에 대한 깊은 전문성을 바탕으로, Avance Clinical은 전임상부터 후기 임상시험에 이르기까지 최고 수준의 규제, 임상, 운영 전문성을 갖춘 서비스를 제공한다.

