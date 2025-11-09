Avance Clinical 成立腎臟與心血管代謝卓越中心，優化患者招募流程以提升研究成功率

阿德萊德，澳洲, Nov. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avance Clinical 是為廣大生物科技公司提供全球受託研究機構服務的合作夥伴，近日宣布成立腎臟與心血管代謝卓越中心。 該中心的設立旨在加速臨床研發進程，具體措施包括：在設計階段讓治療領域翹楚參與其中，強化患者招募與留存機制，並從研究方案制定到結案的整個流程提供指導。

在臨床試驗領域，患者招募與留存始終是巨大的挑戰，容易導致腎臟與心血管代謝領域的後期研究出現代價沉重的進度延誤。 儘管業界早已採用科學諮詢委員會機制，但許多研究方案仍在其早期階段，缺乏充分的專業知識支持， 受託研究機構與研究者之間的溝通隔閡更進一步加劇了這類問題。 新中心自成立之初，便對科研專家與研究人員進行融合，從而應對這些挑戰。

資深總監暨腎臟與心血管代謝業務策略主管 Manthinda (Manthi) Hettiarachchi 博士表示：「我們透過在啟動前解決參與者招募難題，加速推進試驗的進程。 舉例而言，亞太地區在腎臟疾病、糖尿病和心臟疾病上有着最高的發病率，使這個地區的患者有必要獲得參與的機會。 透過從一開始將區內的科研專家納入研究方案的設計，我們將得以消除落差的現象，確保最終制定的研究方案能真正適用於患者和研究人員。」

該中心策略性地將科研專家部署於各個主要地區，從而盡量提高了患者參與試驗及申辦者取得成功的機會。 Avance Clinical 遍及全球的網絡串連了各地區的專家與申辦者的團隊，透過直接溝通加速問題的解決，確保研究能在各種不同的監管環境下順利推進。

腎臟與心血管代謝治療領域署任主管 Graham Birrell 博士表示：「申辦者期望能獲得從早期開發到監管申請的無縫支援，但傳統的模式往往會迫使他們隨着研究項目的推進而不斷湊合各種不同的供應商。 我們今次建立此卓越中心，正是為了與深諳完整開發歷程的資深治療專家保持合作的連貫性。 這種融合式的方針不僅能提升個別研究的質素，更能建立監管機構的信心。」

Avance Clinical 的策略性全球方針標誌着臨床開發正邁向進程加快的新階段。 透過策略性地在全球各地運用治療領域的專業知識——包括 Avance 已深耕多年的韓國與台灣市場以及進一步開拓的印度、斯里蘭卡與馬來西亞市場——該中心將能協助申辦者更快、更有效率地進行試驗，同時仍能維持最高的科學嚴謹性。

腎臟與心血管代謝疾病時常並存，且有着非常迫切的治療需要。 在世界各地，約 8.5 億人正受到慢性腎臟疾病的影響，其中多數患者位於亞洲，而心臟病則仍是全球最主要的死因。 肥胖症、糖尿病以及高血壓的數字持續攀升，特別是在中亞地區，故此該中心將協調高需求地區的試驗、優化設計與參與者招募流程，從而確保研究能反映最受影響患者的實際情況。

關於 Avance Clinical

Avance Clinical 是一家最具規模、提供全方位服務的優質受託研究機構，總部位於澳洲，為國際生物科技公司提供在澳洲、新西蘭、亞洲、北美以及歐洲的高質素臨床試驗服務。 公司已多次榮獲 Frost & Sullivan 受託研究機構市場領導力和客戶價值領導力獎。 憑藉其逾 30 年的經驗及橫跨 250 餘項適應症的深厚專業知識，Avance Clinical 擁有業界頂尖的監管、臨床及營運專業知識，提供從臨床前研究到後期試驗的全流程服務。

