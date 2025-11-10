Share buyback programme - week 45

Date        10 November 2025

Share buyback programme - week 45

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 477,677 1,424.19 680,300,785
3 November 20253,5001,472.795,154,765
4 November 20253,5001,470.645,147,240
5 November 20253,5001,466.145,131,490
6 November 20253,5001,456.895,099,115
7 November 20255,0001,428.417,142,050
Total under the share buyback programme 496,677 1,425.42 707,975,445
    
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025414,2001,207.12499,988,706
Total bought back910,877 1,326.16 1,207,964,151

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 910,877 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.59 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
221475XCSE20251103 9:01:36.909000
111472XCSE20251103 9:06:20.048000
81472XCSE20251103 9:08:04.203000
31472XCSE20251103 9:08:04.203000
211468XCSE20251103 9:09:10.594000
121468XCSE20251103 9:12:06.705000
111472XCSE20251103 9:17:14.203000
81472XCSE20251103 9:19:49.204000
31472XCSE20251103 9:19:49.204000
71472XCSE20251103 9:22:12.203000
41472XCSE20251103 9:22:12.203000
101468XCSE20251103 9:24:03.524000
121468XCSE20251103 9:24:03.524000
11469XCSE20251103 9:29:33.132000
101469XCSE20251103 9:29:33.132000
91471XCSE20251103 9:34:14.340000
211469XCSE20251103 9:39:17.840000
321469XCSE20251103 9:45:40.647000
111468XCSE20251103 9:47:36.196000
111468XCSE20251103 9:47:36.196000
111467XCSE20251103 9:57:03.430000
101467XCSE20251103 9:57:03.430000
101467XCSE20251103 9:57:03.430000
2001467XCSE20251103 9:57:03.430160
111465XCSE20251103 9:57:05.369000
211464XCSE20251103 9:57:21.190000
111464XCSE20251103 9:57:21.190000
61464XCSE20251103 9:57:23.252000
111464XCSE20251103 9:57:59.409000
251464XCSE20251103 10:20:17.418261
191464XCSE20251103 10:20:17.418261
1561464XCSE20251103 10:20:17.418286
201465XCSE20251103 10:27:59.411000
81465XCSE20251103 10:27:59.449000
21465XCSE20251103 10:28:11.388000
11465XCSE20251103 10:28:11.388000
171465XCSE20251103 10:29:49.285000
31465XCSE20251103 10:29:49.285000
111469XCSE20251103 10:39:34.186000
61468XCSE20251103 10:46:04.833000
151468XCSE20251103 10:46:04.833000
221467XCSE20251103 10:59:40.477000
111467XCSE20251103 10:59:40.477000
501467XCSE20251103 10:59:40.493000
11467XCSE20251103 11:00:07.951000
131469XCSE20251103 11:01:26.691000
131469XCSE20251103 11:01:30.451000
111469XCSE20251103 11:01:30.451000
111469XCSE20251103 11:02:24.516000
221466XCSE20251103 11:03:27.192000
111466XCSE20251103 11:03:27.192000
151466XCSE20251103 11:07:02.977000
61466XCSE20251103 11:07:03.608000
101466XCSE20251103 11:07:03.608000
511467XCSE20251103 11:16:32.922000
211467XCSE20251103 11:28:22.456000
31467XCSE20251103 11:28:22.456000
71467XCSE20251103 11:28:22.456000
141468XCSE20251103 11:40:30.532000
141468XCSE20251103 11:40:31.396000
111468XCSE20251103 11:40:51.203000
111468XCSE20251103 11:41:26.204000
81467XCSE20251103 11:41:29.087000
421470XCSE20251103 11:49:17.684000
431469XCSE20251103 11:49:21.598000
221468XCSE20251103 11:51:43.191000
311468XCSE20251103 12:00:08.779000
101468XCSE20251103 12:00:08.797000
31468XCSE20251103 12:00:08.797000
71468XCSE20251103 12:00:08.831000
311468XCSE20251103 12:00:08.831000
131468XCSE20251103 12:00:08.831000
111466XCSE20251103 12:00:16.332000
111465XCSE20251103 12:00:16.365000
111465XCSE20251103 12:14:54.074000
101465XCSE20251103 12:14:54.074000
221466XCSE20251103 12:18:29.085000
211465XCSE20251103 12:29:33.807000
101465XCSE20251103 12:29:33.807000
41465XCSE20251103 12:29:33.807000
131467XCSE20251103 12:31:07.791000
121466XCSE20251103 12:31:14.481000
111469XCSE20251103 12:42:59.814000
111468XCSE20251103 12:43:00.127000
31468XCSE20251103 12:43:00.213000
241468XCSE20251103 12:51:26.652000
161468XCSE20251103 12:51:38.193000
41468XCSE20251103 12:51:38.193000
101468XCSE20251103 12:51:38.193000
241468XCSE20251103 12:51:38.193000
81469XCSE20251103 13:08:18.455000
201469XCSE20251103 13:13:22.320000
231470XCSE20251103 13:13:22.320000
311468XCSE20251103 13:13:22.346000
211468XCSE20251103 13:13:22.372000
11469XCSE20251103 13:23:50.203000
101469XCSE20251103 13:23:50.203000
211467XCSE20251103 13:24:03.557000
111467XCSE20251103 13:24:03.557000
321466XCSE20251103 13:26:35.303000
111469XCSE20251103 13:36:10.040000
11469XCSE20251103 13:40:14.203000
11469XCSE20251103 13:40:14.203000
121469XCSE20251103 13:44:03.551000
111469XCSE20251103 13:46:55.607000
321467XCSE20251103 13:49:46.900000
241467XCSE20251103 13:49:47.057000
311471XCSE20251103 13:50:41.177000
521469XCSE20251103 14:01:45.829000
221469XCSE20251103 14:15:26.244000
421471XCSE20251103 14:48:48.190000
101471XCSE20251103 14:48:48.190000
391473XCSE20251103 14:52:03.534000
121473XCSE20251103 14:52:03.534000
31473XCSE20251103 14:52:03.534000
11473XCSE20251103 14:52:03.534000
181473XCSE20251103 14:52:03.534000
121474XCSE20251103 14:52:05.536000
111474XCSE20251103 14:52:19.629000
111475XCSE20251103 14:52:29.520000
121475XCSE20251103 14:52:39.773000
621474XCSE20251103 14:59:04.995000
641474XCSE20251103 14:59:08.129000
21474XCSE20251103 14:59:19.724000
31475XCSE20251103 14:59:19.875000
121475XCSE20251103 14:59:54.575000
551473XCSE20251103 15:03:41.949000
111472XCSE20251103 15:03:48.209000
111473XCSE20251103 15:08:47.458000
111472XCSE20251103 15:39:24.647000
101472XCSE20251103 15:39:24.647000
111476XCSE20251103 15:42:09.095000
111475XCSE20251103 15:44:27.909000
501481XCSE20251103 16:37:40.298136
7501482XCSE20251103 16:42:53.374933
3241482XCSE20251103 16:42:53.374955
101470XCSE20251104 9:00:09.844000
211466XCSE20251104 9:01:52.823000
221465XCSE20251104 9:03:42.511000
41464XCSE20251104 9:19:29.758000
171464XCSE20251104 9:19:29.758000
21464XCSE20251104 9:19:50.336000
111464XCSE20251104 9:22:29.280000
111464XCSE20251104 9:24:36.032000
221466XCSE20251104 9:36:25.990000
221465XCSE20251104 9:42:30.301000
211464XCSE20251104 9:43:18.229000
71465XCSE20251104 9:48:41.291000
131465XCSE20251104 9:48:41.294000
211463XCSE20251104 9:53:40.208000
111464XCSE20251104 10:03:31.502000
81464XCSE20251104 10:03:42.092000
81464XCSE20251104 10:04:05.360000
111464XCSE20251104 10:04:05.380000
221464XCSE20251104 10:04:05.380000
61466XCSE20251104 10:04:09.861000
71466XCSE20251104 10:04:09.979000
81465XCSE20251104 10:04:09.980000
71466XCSE20251104 10:04:10.959000
61467XCSE20251104 10:04:12.048000
61467XCSE20251104 10:04:12.189000
61467XCSE20251104 10:04:12.582000
71468XCSE20251104 10:04:14.801000
71468XCSE20251104 10:04:14.941000
71468XCSE20251104 10:04:16.095000
71468XCSE20251104 10:04:16.285000
241469XCSE20251104 10:04:16.285000
371469XCSE20251104 10:04:16.285000
41469XCSE20251104 10:04:16.285000
261469XCSE20251104 10:04:16.285000
61469XCSE20251104 10:04:16.285000
61469XCSE20251104 10:04:16.285000
111469XCSE20251104 10:04:16.285000
111466XCSE20251104 10:04:16.938000
111465XCSE20251104 10:04:16.957000
81463XCSE20251104 10:06:57.155000
31463XCSE20251104 10:08:35.623000
111463XCSE20251104 10:08:35.623000
61463XCSE20251104 10:08:35.623000
51463XCSE20251104 10:08:35.623000
81463XCSE20251104 10:08:35.623000
101460XCSE20251104 10:23:19.631000
101460XCSE20251104 10:23:19.631000
101460XCSE20251104 10:23:19.631000
321458XCSE20251104 10:26:25.086000
51459XCSE20251104 10:27:45.422000
171459XCSE20251104 10:27:45.448000
211462XCSE20251104 10:51:35.083000
211461XCSE20251104 10:57:02.707000
111460XCSE20251104 11:08:24.161000
111460XCSE20251104 11:08:24.161000
91460XCSE20251104 11:08:24.161000
21460XCSE20251104 11:08:24.161000
311459XCSE20251104 11:08:33.086000
81459XCSE20251104 11:08:35.311000
311457XCSE20251104 11:10:17.452000
11457XCSE20251104 11:10:17.488000
311457XCSE20251104 11:10:17.488000
211459XCSE20251104 11:27:43.192000
61463XCSE20251104 11:34:25.564000
61463XCSE20251104 11:34:25.686000
71463XCSE20251104 11:34:28.067000
101463XCSE20251104 11:35:09.329000
71463XCSE20251104 11:35:13.069000
11463XCSE20251104 11:37:25.504000
211461XCSE20251104 11:39:20.275000
211461XCSE20251104 11:39:22.530000
111464XCSE20251104 11:59:15.975000
111464XCSE20251104 11:59:15.975000
101465XCSE20251104 12:05:08.826000
331464XCSE20251104 12:21:25.196000
101464XCSE20251104 12:21:25.196000
111464XCSE20251104 12:21:25.196000
111464XCSE20251104 12:21:25.196000
11465XCSE20251104 12:32:01.368000
11465XCSE20251104 12:32:01.388000
71465XCSE20251104 12:33:00.868000
211465XCSE20251104 12:33:00.868000
11465XCSE20251104 12:33:00.868000
51466XCSE20251104 12:44:22.638000
31466XCSE20251104 12:44:22.638000
31468XCSE20251104 12:52:16.444000
391468XCSE20251104 12:52:16.444000
181468XCSE20251104 12:52:16.444000
71468XCSE20251104 12:55:09.596000
251469XCSE20251104 13:09:00.091000
221471XCSE20251104 13:11:21.471000
221471XCSE20251104 13:11:21.472000
211470XCSE20251104 13:11:55.106000
61470XCSE20251104 13:22:44.544000
51470XCSE20251104 13:22:44.544000
11470XCSE20251104 13:22:44.544000
11471XCSE20251104 13:28:59.959000
101474XCSE20251104 13:35:09.644000
11474XCSE20251104 13:35:09.644000
441472XCSE20251104 13:49:54.070000
3631472XCSE20251104 13:49:54.077000
411470XCSE20251104 13:50:03.779000
121470XCSE20251104 13:50:03.779000
781470XCSE20251104 13:50:03.779000
211470XCSE20251104 13:50:03.779000
111469XCSE20251104 13:50:04.494000
321470XCSE20251104 13:57:58.298000
101470XCSE20251104 13:57:58.298000
631470XCSE20251104 13:57:58.343000
211470XCSE20251104 13:57:58.343000
221470XCSE20251104 14:16:41.445000
41470XCSE20251104 14:16:41.445000
61470XCSE20251104 14:16:48.161000
111470XCSE20251104 14:16:48.161000
51470XCSE20251104 14:16:48.161000
111470XCSE20251104 14:21:59.815000
101470XCSE20251104 14:21:59.815000
111470XCSE20251104 14:27:13.179000
111470XCSE20251104 14:27:13.179000
111470XCSE20251104 14:27:13.179000
111470XCSE20251104 14:27:13.179000
111470XCSE20251104 14:27:13.179000
101470XCSE20251104 14:27:13.179000
111470XCSE20251104 14:27:13.179000
111471XCSE20251104 14:40:56.755000
111471XCSE20251104 14:41:30.591000
111472XCSE20251104 14:57:54.655000
111472XCSE20251104 15:02:51.646000
111471XCSE20251104 15:05:17.861000
111471XCSE20251104 15:23:30.406000
111470XCSE20251104 15:24:53.195000
111469XCSE20251104 15:25:40.418000
211472XCSE20251104 15:33:34.655000
331474XCSE20251104 15:47:49.762000
331476XCSE20251104 15:52:08.213000
111476XCSE20251104 15:52:08.213000
111476XCSE20251104 15:52:08.213000
311476XCSE20251104 16:05:05.692000
101476XCSE20251104 16:05:05.692000
181475XCSE20251104 16:06:19.300000
41475XCSE20251104 16:06:49.977000
181475XCSE20251104 16:06:49.977000
91475XCSE20251104 16:24:23.174000
2131475XCSE20251104 16:38:39.302393
2801475XCSE20251104 16:43:55.926113
461475XCSE20251104 16:43:55.926152
631475XCSE20251104 16:46:23.180084
131477XCSE20251104 16:47:45.524540
1001477XCSE20251104 16:47:45.524540
11477XCSE20251104 16:47:45.524540
51477XCSE20251104 16:47:45.524540
4581477XCSE20251104 16:47:45.524576
211468XCSE20251105 9:02:57.166000
211469XCSE20251105 9:02:57.168000
111467XCSE20251105 9:04:28.977000
51465XCSE20251105 9:24:12.946000
21465XCSE20251105 9:28:09.577000
141465XCSE20251105 9:30:05.188000
51465XCSE20251105 9:30:05.188000
51468XCSE20251105 9:32:48.077000
81468XCSE20251105 9:39:41.741000
141468XCSE20251105 9:39:41.741000
331469XCSE20251105 9:53:09.057000
211468XCSE20251105 9:57:34.485000
211466XCSE20251105 10:02:27.095000
211463XCSE20251105 10:03:21.203000
101463XCSE20251105 10:03:21.203000
2501463XCSE20251105 10:05:05.131944
381463XCSE20251105 10:05:05.131948
171468XCSE20251105 11:51:54.299028
411468XCSE20251105 11:55:03.240061
11468XCSE20251105 11:56:20.730847
631468XCSE20251105 12:02:28.053134
1781468XCSE20251105 12:02:28.053160
541470XCSE20251105 13:01:33.814241
631470XCSE20251105 13:01:33.814275
801470XCSE20251105 13:02:34.389803
1031470XCSE20251105 13:02:34.389853
31468XCSE20251105 14:30:48.115999
2501468XCSE20251105 14:30:48.116037
471468XCSE20251105 14:30:48.116220
101465XCSE20251105 15:40:22.251626
2901465XCSE20251105 15:40:22.251630
631465XCSE20251105 15:58:31.092586
4371465XCSE20251105 15:58:31.092614
631464XCSE20251105 15:59:11.018183
91464XCSE20251105 16:18:31.184484
2501467XCSE20251105 16:33:59.984000
501467XCSE20251105 16:33:59.984019
3281466XCSE20251105 16:37:50.986976
6001465XCSE20251105 16:37:50.986976
2001462XCSE20251106 9:01:47.221237
2001464XCSE20251106 9:02:41.923202
101464XCSE20251106 9:15:20.633000
111463XCSE20251106 9:15:46.828000
31462XCSE20251106 9:15:46.828000
111460XCSE20251106 9:25:47.876000
101460XCSE20251106 9:25:47.876000
221461XCSE20251106 9:31:38.470000
321463XCSE20251106 9:42:36.178000
211462XCSE20251106 9:47:05.272000
111462XCSE20251106 9:47:53.255000
111461XCSE20251106 9:50:08.271000
111462XCSE20251106 9:50:08.271000
111463XCSE20251106 9:59:13.405000
211463XCSE20251106 10:34:32.206000
101463XCSE20251106 10:34:32.206000
111463XCSE20251106 10:37:15.427000
101463XCSE20251106 10:37:15.427000
101463XCSE20251106 10:37:15.427000
211465XCSE20251106 11:59:58.203000
111465XCSE20251106 11:59:58.203000
111465XCSE20251106 12:08:16.467000
101465XCSE20251106 12:09:53.830000
11465XCSE20251106 12:09:53.830000
91465XCSE20251106 12:11:30.273000
21465XCSE20251106 12:11:30.273000
101465XCSE20251106 12:13:14.458000
11465XCSE20251106 12:13:14.458000
101465XCSE20251106 12:14:49.271000
11465XCSE20251106 12:14:49.271000
101465XCSE20251106 12:16:33.016000
11465XCSE20251106 12:16:33.016000
101465XCSE20251106 12:18:08.275000
11465XCSE20251106 12:18:08.275000
101465XCSE20251106 12:19:52.238000
11465XCSE20251106 12:19:52.238000
31465XCSE20251106 12:21:35.782000
11465XCSE20251106 12:21:35.782000
71465XCSE20251106 12:21:35.782000
21465XCSE20251106 12:23:11.272000
131465XCSE20251106 12:23:51.509000
81465XCSE20251106 12:25:24.272000
31465XCSE20251106 12:25:24.272000
111463XCSE20251106 12:26:28.272000
101463XCSE20251106 12:26:28.272000
211462XCSE20251106 12:26:29.892000
81463XCSE20251106 12:30:37.267000
31463XCSE20251106 12:30:37.267000
171461XCSE20251106 12:42:55.121000
51461XCSE20251106 12:47:17.984000
111461XCSE20251106 12:47:17.984000
111461XCSE20251106 12:47:17.984000
11461XCSE20251106 12:47:17.984000
101461XCSE20251106 12:47:17.984000
111461XCSE20251106 12:47:17.984000
61461XCSE20251106 12:47:17.984000
111461XCSE20251106 12:47:17.984000
551460XCSE20251106 12:49:49.210000
271460XCSE20251106 12:51:18.272000
311460XCSE20251106 13:09:41.749000
331460XCSE20251106 13:14:31.198000
381460XCSE20251106 13:16:03.144000
361460XCSE20251106 13:16:03.144000
411460XCSE20251106 13:16:03.163000
171458XCSE20251106 13:16:03.436000
131460XCSE20251106 13:16:17.552000
271460XCSE20251106 13:16:32.351000
31460XCSE20251106 13:16:54.270000
11460XCSE20251106 13:17:59.118000
221460XCSE20251106 13:24:59.271000
211460XCSE20251106 13:24:59.283000
121460XCSE20251106 13:24:59.283000
111460XCSE20251106 13:24:59.291000
61460XCSE20251106 13:24:59.397000
151458XCSE20251106 13:33:40.187000
111458XCSE20251106 13:33:40.187000
61458XCSE20251106 13:33:40.187000
211459XCSE20251106 13:34:40.236000
111459XCSE20251106 13:34:40.238000
111461XCSE20251106 13:35:13.803000
111461XCSE20251106 13:35:13.804000
311460XCSE20251106 13:35:13.816000
331460XCSE20251106 13:36:15.665000
331459XCSE20251106 13:38:57.348000
211459XCSE20251106 13:48:26.064000
211458XCSE20251106 13:48:27.379000
111460XCSE20251106 13:56:40.313000
111460XCSE20251106 13:56:40.315000
111460XCSE20251106 13:56:40.316000
131460XCSE20251106 14:01:05.960000
111461XCSE20251106 14:06:16.016000
101461XCSE20251106 14:06:16.016000
101461XCSE20251106 14:06:16.016000
101461XCSE20251106 14:06:16.016000
51461XCSE20251106 14:06:16.016000
311461XCSE20251106 14:06:16.018000
211462XCSE20251106 14:19:50.205000
101462XCSE20251106 14:19:50.205000
11462XCSE20251106 14:19:50.205000
581462XCSE20251106 14:19:50.205000
101462XCSE20251106 14:19:50.205000
211461XCSE20251106 14:27:09.187000
211459XCSE20251106 14:32:29.460000
101459XCSE20251106 14:32:29.460000
101460XCSE20251106 14:35:45.631000
211459XCSE20251106 14:41:42.510000
111459XCSE20251106 14:41:42.510000
321458XCSE20251106 14:45:31.181000
111458XCSE20251106 14:45:31.181000
131459XCSE20251106 14:52:16.607000
411458XCSE20251106 15:01:16.189000
101458XCSE20251106 15:01:16.189000
111458XCSE20251106 15:01:16.189000
121458XCSE20251106 15:01:16.198000
621458XCSE20251106 15:01:16.265000
121458XCSE20251106 15:01:16.281000
621458XCSE20251106 15:02:15.271000
521458XCSE20251106 15:02:28.879000
341458XCSE20251106 15:02:28.879000
521456XCSE20251106 15:02:52.203000
521455XCSE20251106 15:03:33.318000
421453XCSE20251106 15:09:54.510000
101453XCSE20251106 15:22:07.512000
101453XCSE20251106 15:22:31.902000
141454XCSE20251106 15:25:00.025000
411453XCSE20251106 15:28:10.188000
311452XCSE20251106 15:29:31.113000
311450XCSE20251106 15:29:31.248000
311450XCSE20251106 15:29:31.384000
191449XCSE20251106 15:29:33.719000
321452XCSE20251106 15:33:12.628000
321451XCSE20251106 15:33:25.608000
321451XCSE20251106 15:33:25.654000
321450XCSE20251106 15:39:31.288000
311449XCSE20251106 15:41:05.887000
111449XCSE20251106 15:41:05.887000
101449XCSE20251106 15:41:35.274000
441447XCSE20251106 15:42:07.115000
31446XCSE20251106 15:42:11.232000
311447XCSE20251106 15:54:58.851000
31447XCSE20251106 15:54:58.851000
71447XCSE20251106 15:54:58.851000
101447XCSE20251106 15:54:58.851000
101447XCSE20251106 15:54:58.957000
111448XCSE20251106 16:03:31.966000
171448XCSE20251106 16:03:31.966000
11449XCSE20251106 16:12:49.276000
111449XCSE20251106 16:12:49.276000
31449XCSE20251106 16:12:49.276000
111449XCSE20251106 16:12:49.280000
51449XCSE20251106 16:12:51.401000
141449XCSE20251106 16:12:59.516000
191449XCSE20251106 16:13:18.731000
111449XCSE20251106 16:13:27.980000
221448XCSE20251106 16:15:05.488000
101448XCSE20251106 16:15:05.488000
111448XCSE20251106 16:15:05.488000
111449XCSE20251106 16:15:18.317000
111449XCSE20251106 16:15:27.271000
111449XCSE20251106 16:15:36.271000
111449XCSE20251106 16:15:45.270000
111449XCSE20251106 16:15:55.270000
11449XCSE20251106 16:15:55.270000
111449XCSE20251106 16:16:04.273000
111449XCSE20251106 16:16:44.270000
111449XCSE20251106 16:19:40.276000
51449XCSE20251106 16:20:11.914000
201449XCSE20251106 16:22:35.829000
61448XCSE20251106 16:23:22.092000
111449XCSE20251106 16:24:06.639000
151448XCSE20251106 16:24:19.948000
61448XCSE20251106 16:24:19.948000
331449XCSE20251106 16:27:45.343000
11449XCSE20251106 16:27:45.343000
111451XCSE20251106 16:35:32.436000
81451XCSE20251106 16:35:32.436000
3211449XCSE20251106 16:36:15.431363
211448XCSE20251107 9:08:41.345000
211445XCSE20251107 9:12:29.185000
221448XCSE20251107 9:16:06.646000
221447XCSE20251107 9:19:23.667000
31447XCSE20251107 9:19:23.716000
31447XCSE20251107 9:19:26.739000
121447XCSE20251107 9:19:30.293000
41447XCSE20251107 9:19:33.314000
51447XCSE20251107 9:19:35.316000
31447XCSE20251107 9:19:36.336000
41447XCSE20251107 9:19:40.319000
211445XCSE20251107 9:26:33.195000
111445XCSE20251107 9:26:40.109000
71447XCSE20251107 9:28:00.164000
21447XCSE20251107 9:28:00.164000
251447XCSE20251107 9:28:00.164000
211444XCSE20251107 9:29:45.903000
401444XCSE20251107 9:29:45.911000
111444XCSE20251107 9:31:24.248000
111444XCSE20251107 9:33:15.237000
221441XCSE20251107 9:35:11.925000
221440XCSE20251107 9:35:44.731000
221439XCSE20251107 9:35:45.778000
71438XCSE20251107 9:35:57.989000
151438XCSE20251107 9:38:45.808000
71438XCSE20251107 9:38:45.808000
221437XCSE20251107 9:39:17.188000
111436XCSE20251107 9:40:08.802000
111439XCSE20251107 9:46:42.096000
81438XCSE20251107 9:47:11.523000
31438XCSE20251107 9:47:11.523000
111437XCSE20251107 9:48:44.985000
11441XCSE20251107 10:02:56.961000
111441XCSE20251107 10:06:48.792000
111440XCSE20251107 10:24:13.860000
331440XCSE20251107 10:26:35.521000
321439XCSE20251107 10:26:35.543000
321438XCSE20251107 10:29:17.716000
71438XCSE20251107 10:32:26.379000
101438XCSE20251107 10:32:26.379000
101438XCSE20251107 10:32:28.320000
431434XCSE20251107 10:45:18.187000
111434XCSE20251107 10:45:18.187000
111434XCSE20251107 10:45:18.187000
111434XCSE20251107 10:45:18.187000
101434XCSE20251107 10:45:18.187000
111434XCSE20251107 10:45:18.187000
51434XCSE20251107 10:45:18.187000
61434XCSE20251107 10:45:18.187000
111435XCSE20251107 11:00:54.102000
161435XCSE20251107 11:00:54.102000
201435XCSE20251107 11:00:54.102000
331433XCSE20251107 11:01:22.137000
311434XCSE20251107 11:14:12.787000
331433XCSE20251107 11:14:41.185000
211433XCSE20251107 11:15:57.521000
111434XCSE20251107 11:22:17.473000
151434XCSE20251107 11:22:17.473000
221433XCSE20251107 11:28:28.122000
211432XCSE20251107 11:31:21.559000
101432XCSE20251107 11:31:21.559000
101432XCSE20251107 11:31:21.559000
431430XCSE20251107 12:01:12.020000
341431XCSE20251107 12:01:12.020000
501432XCSE20251107 12:01:12.020000
131432XCSE20251107 12:01:12.020000
351432XCSE20251107 12:01:12.020000
11432XCSE20251107 12:01:12.041000
411430XCSE20251107 12:09:57.015000
411429XCSE20251107 12:10:30.830000
441428XCSE20251107 12:15:05.959000
311427XCSE20251107 12:27:13.410000
131427XCSE20251107 12:27:13.415000
311427XCSE20251107 12:27:13.415000
141430XCSE20251107 12:46:37.388000
361430XCSE20251107 12:46:37.388000
111427XCSE20251107 13:07:31.816000
111427XCSE20251107 13:07:31.816000
271429XCSE20251107 13:10:29.703000
21429XCSE20251107 13:10:58.459000
361429XCSE20251107 13:11:10.450000
81429XCSE20251107 13:11:40.645000
371429XCSE20251107 13:11:47.283000
101429XCSE20251107 13:12:16.417000
11429XCSE20251107 13:14:47.530000
111429XCSE20251107 13:16:02.562000
41429XCSE20251107 13:18:51.182000
221427XCSE20251107 13:24:05.208000
211426XCSE20251107 13:24:05.326000
111426XCSE20251107 13:45:23.263000
111425XCSE20251107 13:59:39.571000
101425XCSE20251107 13:59:39.571000
221424XCSE20251107 14:03:39.298000
101424XCSE20251107 14:03:39.298000
111424XCSE20251107 14:03:39.298000
111424XCSE20251107 14:36:35.960000
111423XCSE20251107 14:36:37.062000
211425XCSE20251107 14:51:34.795000
2121425XCSE20251107 14:55:41.097986
3881425XCSE20251107 14:55:41.098021
3001423XCSE20251107 15:15:11.211042
991422XCSE20251107 15:15:23.220800
2011422XCSE20251107 15:15:23.220839
2871419XCSE20251107 15:38:40.289291
131419XCSE20251107 15:38:40.289316
5001424XCSE20251107 16:15:44.308866
631429XCSE20251107 16:25:53.099415
2501429XCSE20251107 16:25:53.099422
1871429XCSE20251107 16:25:53.099453
3191429XCSE20251107 16:31:53.915586
191429XCSE20251107 16:32:07.615564
1741429XCSE20251107 16:32:22.825639
631429XCSE20251107 16:32:22.825679
1061429XCSE20251107 16:32:22.845692
661429XCSE20251107 16:32:22.845841
451429XCSE20251107 16:32:22.845953
231429XCSE20251107 16:32:22.865067


