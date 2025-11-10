GHD est sélectionnée pour faire avancer le corridor énergétique et économique du Canada

TORONTO, 10 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GHD, une entreprise mondiale de services professionnels, a été sélectionnée par Infrastructure Ontario (IO) au nom du gouvernement de l’Ontario pour mener une étude de faisabilité visant à déterminer la viabilité technique, sociale et économique de la construction potentielle d’un nouveau pipeline traversant la province.

« Maintenant, plus que jamais, une infrastructure pancanadienne est nécessaire, que ce soit pour assurer la sécurité énergétique, ouvrir de nouveaux marchés pour les ressources, ou favoriser le développement économique », déclare Steve Lécuyer, directeur général exécutif de GHD pour le Canada. « L’annonce d’aujourd’hui est la première étape vers la concrétisation de ces objectifs. Nous félicitons les gouvernements de l’Ontario, de l’Alberta et de la Saskatchewan pour avoir agi aujourd’hui afin de bâtir un meilleur avenir. »

En collaboration avec AtkinsRéalis Group Inc., Ernst & Young LLP (EY Canada), Mokwateh, Turner & Townsend Limited et Wood, GHD examinera la possibilité d’établir un nouveau corridor économique et énergétique pour acheminer le pétrole et le gaz de l’Alberta et de la Saskatchewan. Ce projet comprend :

l’évaluation des options de corridor, y compris les ports de sortie à la baie James, à la baie d’Hudson et aux Grands Lacs;

les meilleures pratiques en matière de participation des Autochtones et de stratégies d’équité;

les outils financiers et commerciaux nécessaires pour soutenir l’exécution du projet;

les occasions de développement connexes, y compris les routes toutes saisons, les exportations de minerai, la mise à niveau du réseau, et une réserve stratégique de pétrole.

« GHD s’engage à dialoguer et à collaborer avec les communautés autochtones », ajoute M. Lécuyer. « Nous sommes fiers de faire partie de cette occasion, unique à notre génération, d’appuyer la réconciliation économique et d’apporter une prospérité durable dans tous les coins du pays. »

À propos de GHD

GHD est une entreprise de services professionnels de premier plan qui exerce ses activités dans les marchés mondiaux de l’eau, de l’énergie et des ressources, de l’environnement, des bâtiments et propriétés ainsi que du transport. Engagée à assurer la durabilité de l’eau, de l’énergie et des communautés pour les générations à venir, GHD offre des solutions de services-conseils, de services numériques, d’ingénierie, d’architecture, d’environnement et de construction aux clients des secteurs public et privé. Fondée en 1928 et détenue par son personnel, GHD possède un réseau de plus de 12 000 professionnelles et professionnels unis dans 160 bureaux situés sur cinq continents.

Contacts :

Melissa Sullivan

GHD

+1-281-657-0818

melissa.sullivan@ghd.com

Rose-Marie Ménard

Pilot PMR

+1-579-622-9925

rosemarie.menard@pilotpmr.com