Information réglementée

Paris, 10 novembre 2025

DECLARATION EXERCICE 2026/01 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 31 octobre au 7 novembre 2025

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 31-Oct-25 NL0015001W49 19 520 17,3161 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 31-Oct-25 NL0015001W49 20 549 17,1802 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 31-Oct-25 NL0015001W49 3 000 17,2366 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 3-Nov-25 NL0015001W49 27 800 17,2350 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 3-Nov-25 NL0015001W49 8 000 17,1985 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 4-Nov-25 NL0015001W49 22 001 16,6720 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 4-Nov-25 NL0015001W49 18 767 16,5760 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 5-Nov-25 NL0015001W49 25 092 16,5397 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 5-Nov-25 NL0015001W49 16 000 16,5799 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 6-Nov-25 NL0015001W49 21 362 16,2583 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 6-Nov-25 NL0015001W49 23 574 16,1712 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 6-Nov-25 NL0015001W49 2 000 16,1604 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 7-Nov-25 NL0015001W49 21 851 15,3456 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 7-Nov-25 NL0015001W49 21 054 15,2952 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 7-Nov-25 NL0015001W49 1 500 15,2900 TQE

