Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 3 au 7 nov. 2025

 | Source: Rexel Développement SAS Rexel Développement SAS

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 3 AU 7 NOVEMBRE 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 3 au 7 novembre 2025 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
REXEL969500N6AVPA51648T6203/11/2025FR0010451203 39 000 30,0862XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6204/11/2025FR0010451203 53 765 29,382XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6205/11/2025FR0010451203 37 901 29,4661XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6206/11/2025FR0010451203 88 946 29,2368XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6207/11/2025FR0010451203 94 773 29,0683XPAR
   TOTAL 314 38529,3438 

Pièce jointe


Attachments

Déclaration des transactions sur actions propres du 3 au 7 nov. 2025

Recommended Reading