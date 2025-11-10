Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 3 au 7 nov. 2025

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 3 AU 7 NOVEMBRE 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 3 au 7 novembre 2025 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché REXEL 969500N6AVPA51648T62 03/11/2025 FR0010451203 39 000 30,0862 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 04/11/2025 FR0010451203 53 765 29,382 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 05/11/2025 FR0010451203 37 901 29,4661 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 06/11/2025 FR0010451203 88 946 29,2368 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 07/11/2025 FR0010451203 94 773 29,0683 XPAR TOTAL 314 385 29,3438

