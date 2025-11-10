Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 3 au 7 nov. 2025

COMMUNIQUE
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 3 AU 7 NOVEMBRE 2025
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 3 au 7 novembre 2025 :
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|03/11/2025
|FR0010451203
|39 000
|30,0862
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|04/11/2025
|FR0010451203
|53 765
|29,382
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|05/11/2025
|FR0010451203
|37 901
|29,4661
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|06/11/2025
|FR0010451203
|88 946
|29,2368
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|07/11/2025
|FR0010451203
|94 773
|29,0683
|XPAR
|TOTAL
|314 385
|29,3438
Pièce jointe