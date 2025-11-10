Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au 31 octobre 2025

Rexel : Déclaration relative au nombre total d’actions et de droits de vote au titre de l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers
|Date
|Nombre d’actions
|Nombre de droits de vote
|31/10/2025
|299 036 619
Nombre de droits de vote théoriques(1) : 299 036 619
|Nombre de droits de vote exerçables(2) : 294 514 463
|(1) Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenues privées de droits de vote.
(2) Nombre de droits de vote déduction faite des actions auto-détenues privées de droits de vote.
Pièce jointe