Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 3 novembre au 7 novembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 3 novembre au 7 novembre 2025

Saint-Cloud, le 10 novembre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 3 novembre 2025 au 7 novembre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/11/2025 FR0012435121 43 600 24,2234 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/11/2025 FR0012435121 32 000 24,2259 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/11/2025 FR0012435121 2 900 24,2036 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/11/2025 FR0012435121 1 500 24,1638 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/11/2025 FR0012435121 6 816 24,1364 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/11/2025 FR0012435121 4 436 24,1618 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/11/2025 FR0012435121 497 24,1802 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/11/2025 FR0012435121 464 24,2000 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/11/2025 FR0012435121 32 858 24,0872 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/11/2025 FR0012435121 50 853 24,0915 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/11/2025 FR0012435121 4 896 24,0344 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/11/2025 FR0012435121 6 393 24,0294 AQEU Total 187 213 24,1469

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

