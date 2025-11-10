Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 3 novembre au 7 novembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 3 novembre au 7 novembre 2025

Saint-Cloud, le 10 novembre 2025        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 3 novembre 2025 au 7 novembre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/11/2025FR001243512143 60024,2234XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/11/2025FR001243512132 00024,2259CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/11/2025FR00124351212 90024,2036TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/11/2025FR00124351211 50024,1638AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/11/2025FR00124351216 81624,1364XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/11/2025FR00124351214 43624,1618CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/11/2025FR001243512149724,1802TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/11/2025FR001243512146424,2000AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/11/2025FR001243512132 85824,0872CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/11/2025FR001243512150 85324,0915XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/11/2025FR00124351214 89624,0344TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/11/2025FR00124351216 39324,0294AQEU
 Total187 21324,1469 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

