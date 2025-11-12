La Légion royale canadienne est l’hôte de la Cérémonie nationale du jour du Souvenir 2025

OTTAWA, Ontario, 11 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le froid n'aura pas cette année dissuadé quelque 30 000 personnes de se rassembler au Monument commémoratif de guerre du Canada pour la Cérémonie nationale du jour du Souvenir à Ottawa. Des jalons historiques sont venus marquer cette commémoration, notamment le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la libération des Pays-Bas, ainsi que le 25e anniversaire du rapatriement du Soldat inconnu et de l’inauguration de sa tombe au pied du Monument commémoratif de guerre.

« Le jour du Souvenir est l'un des plus importantes journées de l'année pour tous les Canadiens et Canadiennes, a rappelé M. Berkley Lawrence, président national de la Légion. Sans les sacrifices de ceux et celles qui nous ont précédés, nous ne jouirions pas aujourd'hui de la liberté qui nous est accordée. »

Organisée par La Légion royale canadienne, la cérémonie a débuté par le défilé des vétérans suivi de contingents militaires, d'une salve de 21 coups de canon, et des temps forts traditionnels que sont l'interprétation de La Sonnerie aux morts et les deux minutes de silence observées à 11 h. Un premier passage d'un hélicoptère Black Hawk de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a également souligné la matinée, en hommage aux soldats canadiens tombés au combat.

L'Acte du Souvenir a été récité en français, en anglais et en inuktitut, langue autochtone.

La Mère nationale de la Croix d'argent de cette année, Mme Nancy Payne, a déposé une couronne au nom de toutes les mères qui ont perdu un enfant au service du Canada, et en mémoire de son fils, le caporal Randy Joseph Payne. Il a été tué dans l'exercice de ses fonctions en Afghanistan en 2006, alors qu'il faisait partie de l'équipe de protection rapprochée affectée à cette mission.

Parmi les autres invités de marque ayant déposé une couronne au pied du Monument commémoratif de guerre du Canada, figuraient le juge en chef du Canada et vice-gouverneur général du Canada, le très honorable Richard Wagner, le premier ministre, le très honorable Mark Carney, la ministre des Anciens Combattants, l'honorable Jill McKnight, ainsi que la cheffe d'état-major de la Défense, la générale Jennie Carignan. Le président national de la Légion, M. Berkley Lawrence, a déposé une couronne en compagnie de jeunes lauréats du Concours national du Souvenir pour les jeunes de la Fondation nationale Légion. Des représentants de groupes de vétérans et d'organisations, ainsi que des particuliers, ont également déposé des couronnes en hommage à ceux et celles qui ont consenti à l'ultime sacrifice au service de leur pays.

Après la cérémonie, des centaines de personnes ont déposé leur coquelicot sur la Tombe du Soldat inconnu, perpétuant ainsi un rituel commémoratif devenu emblématique du 11 novembre. Ce soir à Ottawa, à l'occasion du jour du Souvenir, des milliers de coquelicots animés, symbolisant les soldats canadiens tombés au combat, seront projetés en cascade sur le bâtiment du Sénat et le Centre national des Arts, jusqu'à minuit.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 270 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques / Requêtes médiatiques : Nujma Bond, nbond@legion.ca , 343-540-7604.

Legion.ca

Facebook.com/CanadianLegion

Twitter.com/RoyalCdnLegion

Instagram.com/royalcanadianlegion

YouTube.com/user/RCLDominionCommand

LinkedIn.com/company/royalcanadianlegion

Photos accompanying this announcement are available at

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0c03e334-5cc7-4e3c-b303-34b36849005a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8e817a1f-9998-482e-9af4-d706197c97df

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e411e82e-5c0a-4437-961a-a08eaf316594

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37dc7169-4c2a-4567-b76f-aeb587f8ba72

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a5c7e5e3-9345-47b0-bf06-275f17ada77b