BTS Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2025

Fortsatt fokus på vändning av BTS Nordamerika, intensifierad försäljning i BTS Övriga marknader samt AI-driven innovation i en utmanande marknad





1 juli – 30 september 2025

Nettoomsättning uppgick till 626 (657) MSEK. Tillväxt justerad för valutaeffekter uppgick till 3%, varav –1% organisk.

EBITA minskade med 25% till 45 (60) MSEK.

EBITA-marginalen var 7,2 (9,2) %.

Resultat efter skatt uppgick till 12 (190) MSEK. Exkl. återförd avsättning för tilläggsköpeskilling 2024 minskade resultatet med 48% till 12 (24) MSEK. 1)

Resultat per aktie uppgick till 0,69 (9,78)SEK. Exkl. återförd avsättning för tilläggsköpeskilling 2024 minskade resultat per aktie med 44% till 0,69 (1,23) SEK. 1)

1 januari – 30 september 2025

Nettoomsättning uppgick till 1 993 (2 006) MSEK.

Tillväxt justerad för valutaeffekter uppgick till 4%, varav 1% organisk.

EBITA minskade med 18% till 188 (229) MSEK.

EBITA-marginalen var 9,5 (11,4) %.

Resultat efter skatt uppgick till 77 (303) MSEK. Exkl. återförd avsättning för tilläggsköpeskilling 2024 minskade resultatet med 29% till 77 (109) MSEK. 1)

Resultat per aktie uppgick till 4,05 (15.64) SEK. Exkl. återförd avsättning för tilläggsköpeskilling 2024 minskade resultat per aktie med 28% till 4,05 (5,62)SEK. 1)





“Fortsatt fokus på att bygga en långsiktigt starkare affär, genom kraftfulla åtgärder.”

Jessica Skon, VD för BTS Group AB

Utsikter 2025

Vi ser tydliga tecken på operationella förbättringar men förutser minskade intäkter för BTS Nordamerika under fjärde kvartalet och en fortsatt valutamotvind. Därför förväntas intäkter och resultat för helåret 2025 bli väsentligt sämre än 2024.

MSEK Jul–sep 2025 Jul–sep 2024 Jan–sep 2025 Jan–sep 2024 Okt–sep 2024/2025 Jan–dec 2024 Nettoomsättning 626 657 1993 2006 2790 2802 Valutajusterad tillväxt 3% 8% 4% 6% 4% 5% EBITA 45 60 188 229 324 365 EBITA-marginal 7,2% 9,2% 9,5% 11,4% 11,6% 13,0% EBIT 27 43 133 180 250 298 EBIT-marginal 4,3% 6,5% 6,6% 9,0% 9,0% 10,6% Resultat efter skatt 12 190 77 303 161 387 Resultat efter skatt, exklusive återförd avsättning för tilläggsköpeskilling 1) 12 24 77 109 159 191 Kassaflöde från den löpande verksamheten 100 147 3 164 225 386 Resultat per aktie, SEK 2) 0,69 9,78 4,05 15,64 8,37 19,93 Resultat per aktie, exkl återförd avsättning för tilläggsköpeskilling 1) 2) 0,69 1,23 4,05 5,62 8,30 9,84 Nettoskuld (+) / nettokassa (–) 62 -128 62 -128 62 -282 Antal medarbetare vid periodens slut 11623) 1182 11623) 1182 11623) 1172

Under tredje kvartalet 2024 återfördes en avsättning för tilläggsköpeskilling relaterad till det tidigare förvärvet av Netmind som påverkar finansnettot positivt med 166 MSEK. Under första kvartalet 2024 återfördes en avsättning för tilläggsköpeskilling relaterad till det tidigare förvärvet av RLI som påverkar finansnettot positivt med 29 MSEK. För att öka jämförbarheten presenteras resultaten före och efter skatt för 2024 i denna delårsrapport, inklusive och exklusive denna återföring. Före och efter utspädning. 43 medarbetare har tillkommit genom förvärv sedan slutet av tredje kvartalet föregående år.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin

IR-chef

BTS Group AB (publ)

michael.wallin@bts.com

08-58 70 70 02

0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2025 kl. 06.30 CET.

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm, Sverige. BTS har cirka 1 200 anställda vid 38 kontor i sex världsdelar. Vi erbjuder tjänster inom både talang- och ledarutveckling samt rådgivning inom strategi, förändring, kultur och ledarskap. I mer än 35 år har BTS fokuserat på individerna och ledarna i förändringsprocesser. Vi har utvecklat effektfulla metoder för simulering, lärande, coachning och bedömning, för att skapa bättre resultat. BTS är partner till närmare 1 200 organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag.

BTS Group AB (publ.) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga