Martela Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.9.2025

Martela Oyj, osavuosikatsaus, 12.11.2025 klo 08.00

Tammi-syyskuun 2025 liikevaihto ja liiketulos paranivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liiketulos oli voitolla heinä-syyskuussa 2025.

Heinä-syyskuu 2025

Liikevaihto oli 20,7 MEUR (20,7), muutos -0,1 %

Liiketulos oli 0,3 MEUR (-0,9)

Liikevoittoprosentti oli 1,3 % (-4,5 %)

Tilikauden tulos oli -0,4 MEUR (-1,3)

Osakekohtainen tulos oli -0,09 euroa (-0,28)





Tammi-syyskuu 2025

Liikevaihto oli 70,9 MEUR (61,9), muutos 14,5 %

Liiketulos oli -1,2 MEUR (-4,8)

Liikevoittoprosentti oli -1,6 % (-7,7 %)

Tilikauden tulos oli -2,9 MEUR (-6,1)

Osakekohtainen tulos oli -0,63 euroa (-1,32)





Näkymät

Näkymät vuodelle 2025

Martela-konsernin koko vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna ja vertailukelpoisen liikevoiton päätyvän lähelle nollatulosta.

Avainluvut, Meur

2025 2024 Muutos 2025 2024 Muutos 2024 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12 Liikevaihto 20,7 20,7 -0,1 % 70,9 61,9 14,5 % 86,7 Liiketulos 0,3 -0,9 -128,9 % -1,2 -4,8 -6,5 Liiketulos % 1,3 % -4,5 % -1,6 % -7,7 % -7,5 % Tulos ennen veroja -0,3 -1,3 -75,4 % -2,7 -5,7 -8,2 Tilikauden tulos -0,4 -1,3 -67,6 % -2,9 -6,1 -8,7 Tulos/osake,eur -0,09 -0,28 -67,3 % -0,63 -1,32 -1,87 Sijoitetun pääoman tuotto % 5,8 -14,7 -5,2 -25,1 -25,4 Oman pääoman tuotto % *) n/a -30,6 n/a -142,9 -362,6 Omavaraisuusaste % -3,8 9,1 -141,8 % 2,5 Nettovelkaantumisaste % **) neg. 462,1 -377,9 % 1 455,2

*) Oman pääoman tuottoa ei ole ilmoitettu, koska katsauskauden keskimääräinen omapääoma oli negatiivinen.

**) Nettovelkaantumisaste oli negatiivinen, koska oma pääoma oli negatiivinen.



Toimitusjohtaja Ville Taipale:

”Jatkoimme katsauskaudella positiivista tuloskehitystä jo pitkään kestäneestä poikkeuksellisen haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. Saavutimme myös kolmannella vuosineljänneksellä voitollisen liiketuloksen. Tämän on mahdollistanut Martela-tiimin vahva sitoutuminen yhtiön käänteen tekemiseen sekä sidosryhmiemme osoittama luottamus myös vaikeina aikoina.

Liikevaihtomme tammi-syyskuussa oli 70,9 milj. euroa, joka oli 14,5 % korkeampi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Liikevaihto nousi katsauskaudella Suomessa, Ruotsissa sekä Norjassa ja oli edellisen vuoden tasolla ryhmässä muut. Konsernin yhteenlasketut uudet tilaukset laskivat katsauskaudella hieman, noin 1 %, edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Katsauskaudella uusien tilausten kertymä heikkeni katsauskauden loppua kohden. Liikevaihtomme heinä-syyskuussa oli 20,7 milj. euroa, joka oli samalla tasolla edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto nousi heinä-syyskuussa Suomessa ja laski muilla markkina-alueilla.

Liiketuloksemme parani selvästi katsauskaudella viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mutta jäi edelleen tappiolliseksi 1,2 milj. euroa (-4,8). Katsauskauden liiketulosta vahvisti edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna korkeampi liikevaihto sekä hallinto- ja muiden kiinteiden kulujen pienentyminen suoritettujen tehostamistoimien seurauksena. Katsauskauden liiketulos jäi kuitenkin tappiolle johtuen alempikatteisten projektien sekä tuotteiden toimitusten korkeammasta tasosta erityisesti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja jossain määrin toisen vuosineljänneksen aikana. Katsauskauden tulosta rasitti myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä käytyjen muutosneuvotteluiden aiheuttamat kustannukset konsernin eri yksiköissä.

Liiketuloksemme parani kolmannella vuosineljänneksellä selvästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja päätyi voitolliseksi 0,3 milj. euroa (-0,9). Tulosparannus kolmannella vuosineljänneksellä johtui pääasiassa suoritettujen tehostamistoimenpiteiden säästöistä sekä parantuneista keskimääräisistä katetasoista edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 2025 loppua kohden odotamme edelleen parannusta toimitettavien projektien ja tuotteiden keskimääräisissä katetasoissa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Aikaisemmin sanotun mukaisesti keskitymme vuonna 2025 erityisesti kannattavuuden sekä rahavirran parantamiseen. Olemme tiedottaneet uusien tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden etenemisestä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Konkreettisia tuloksia on saavutettu kiitettävästi ja täysimääräiset hyödyt saavutetaan loppuvuoden aikana. Pääpaino on edelleen välittömästi tehokkuutta ja kannattavuutta parantavilla toimenpiteillä.

Jatkamme edelleen panostamista aktiiviseen asiakastyöhön ja teemme tiivistä yhteistyötä arvoketjumme kumppaneiden kanssa. Jatkamme edelleen palvelukanavien kehittämistä sekä pidämme yllä kiertotalouteen perustuvan palvelumallimme ja vastuullisesti suunniteltujen tuotteiden tarjooman.

Viime vuodet ovat olleet reilusti odotettua haastavampia, mutta panostuksemme liiketoiminnan kehittämiseen ja siitä asiakkailta saatu positiivinen palaute sekä markkinoiden hienoinen elpyminen luovat uskoa loppuvuoteen 2025 sekä pidemmälle tulevaisuuteen. Suomessa tehdään enemmän etätyötä kuin muissa Euroopan maissa. Martela pyrkii tuotteillaan ja palveluillaan tekemään läsnätyöympäristöistä entistä houkuttelevampia, mikä osaltaan lisää mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta. Työ parhaiden työympäristöjen puolesta jatkuu.”

Markkinatilanne

Loppuvuoden 2024 sekä vuoden 2025 aikana Martelan päämarkkinoiden kysyntä on vahvistunut ainoastaan hienoisesti. Kireä kilpailutilanne painaa edelleen jossain määrin katteita, mutta keskimäärin vähemmän verrattuna vuoden 2024 jälkimmäiseen vuosipuoliskoon. Vuoden 2025 loppupuolella odotamme markkinoiden epävarmuuden jatkuvan.

Tarvetta tilamuutoksille syntyy edelleen työn tekemisen tapojen muuttuessa. Tarpeen konkretisoituminen kasvattaa jatkossa kysyntää myös Martelan palveluille ja kalusteille.

Yleisen taloustilanteeseen sekä asiakkaiden investointikysyntään liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä pääasiassa geo- ja kauppapoliittisen tilanteen johdosta. Epävarmuutta liittyy lisäksi korkotason sekä inflaation kehittymisen näkymiin.

TIEDOTUSTILAISUUS

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta, mutta toimitusjohtaja Ville Taipale ja talousjohtaja Henri Berg on tavoitettavissa puhelimitse keskiviikkona 12.11.2025 klo 12.00-14.00 välisenä aikana.

Martela Oyj

Hallitus



Ville Taipale

Toimitusjohtaja



Lisätiedot

Toimitusjohtaja Ville Taipale, puh +358 50 557 2611

Talousjohtaja Henri Berg, puh +358 40 836 5464

Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet



www.martela.com



Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisten työ- ja oppimisympäristöjen kehittäjistä. Luomme parhaita paikkoja työn tekemiselle ja tarjoamme asiakkaillemme Martela Lifecycle -ratkaisujen avulla kalusteet ja niihin liittyvät palvelut saumattomana kokonaisuutena.

Liite