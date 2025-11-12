Inbank omandas autode täisteenusrendi ettevõtte Mobire Group

AS Inbanki tütarettevõte AS Inbank Holdings sõlmis lepingu, millega omandatakse 33% lisaosalus autode täisteenusrendi ettevõttes Mobire Group OÜ. Kuna varem kuulus Inbankile juba 67% Mobire Groupist, saab Inbank tehingu tulemusel ettevõtte ainuomanikuks.

Kommenteerib Inbanki juhatuse liige Margus Kastein:

„Autode täisteenusrent on kasumlik ja kiiresti kasvav ärisegment Inbanki koduturgudel Balti riikides. Kuna finantseerimine on Mobire ärimudeli oluline komponent, siis sobib see investeering hästi Inbanki pikaajalise strateegiaga ning tugevdab meie positsiooni autode finantseerimise valdkonnas.“

Mobire jätkab Balti riikides tegutsemist iseseisvalt senise juhtimisstruktuuri ja kaubamärgi all. Ettevõtet juhib edasi Andrus Valma, tegevjuht ja juhatuse liige.

Kommenteerib Mobire Groupi tegevjuht Andrus Valma:

„Mobire on kasvanud Balti riikide juhtivaks täisteenusrendi pakkujaks tänu meie pühendunud meeskonnale ning partnerite ja klientide usaldusele. Tänane tehing tähistab olulist verstaposti meie kasvuteekonnal. Usume, et täisteenusrent on autosektori tulevik, ning koos Inbankiga suurendame oma turuosa ja viime auto rentimise paindlikud võimalused veelgi rohkemate inimesteni.“

Poolte kokkuleppel tehingu hinda ei avalikustata. Tehingu lõpuleviimiseks läheb vaja Eesti ja Leedu konkurentsiametite lube, mis eeldatavasti saadakse 2026. aasta esimeses kvartalis.

Mobire Group tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus, pakkudes täisteenusrendi lahendusi nii eraklientidele kui ka ettevõtetele. Ettevõte haldab enam kui 4800 sõidukist koosnevat autoparki ning ettevõtte konsolideeritud käive oli 2024. aastal 47,4 miljonit eurot.

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 5900 kaupmehega on Inbankil 915 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Styv Solovjov

AS Inbank

investorsuhete juht

5645 9738

styv.solovjov@inbank.ee