Rättelse av utsikterna för 2025 i BTS Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2025

Stockholm den 12 november 2025

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett ledande globalt konsultföretag inom strategigenomförande, förändring och medarbetarutveckling, publicerar uppdaterade delårsrapporter där ett skrivfel i utsikterna har korrigerats.

Det korrekta är att koncernens resultat för helåret 2025 förväntas bli väsentligt sämre än föregående år, vilket avviker från utsikterna som presenterades i föregående delårsrapport då resultatet bedömdes bli sämre än föregående år.

Däremot förväntas inte koncernens intäkter bli väsenligt sämre för helåret, vilket felaktigt angavs i den tidigare versionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin

IR-chef

BTS Group AB (publ)

michael.wallin@bts.com

08-58 70 70 02

0708-78 80 19

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm, Sverige. BTS har cirka 1 200 anställda vid 37 kontor i sex världsdelar. Vi erbjuder tjänster inom både talang- och ledarutveckling samt rådgivning inom strategi, förändring, kultur och ledarskap. I mer än 35 år har BTS fokuserat på individerna och ledarna i förändringsprocesser. Vi har utvecklat effektfulla metoder för simulering, lärande, coachning och bedömning, för att skapa bättre resultat. BTS är partner till närmare 1 200 organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag.

BTS Group AB (publ.) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

