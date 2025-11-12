Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 65 – 2025

til Nasdaq Copenhagen

12. november 2025

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 5. – 11. november 2025 er foretaget følgende køb:

Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 3.421.500 920.140.546 5. november 2025 22.000 220,61 4.853.420 6. november 2025 22.000 217,06 4.775.320 7. november 2025 25.000 212,22 5.305.500 10. november 2025 25.000 213,63 5.340.750 11. november 2025 27.000 213,62 5.767.740 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 3.542.500 946.183.276

ROCKWOOL A/S ejer herefter 3.989.356 B-aktier svarende til 1,89 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 5. – 11. november 2025 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Senior Vice President, CFO

ROCKWOOL A/S

+45 46 55 80 15

Vedhæftede filer