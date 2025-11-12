Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 65 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
12. november 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 5. – 11. november 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|3.421.500
|920.140.546
|5. november 2025
|22.000
|220,61
|4.853.420
|6. november 2025
|22.000
|217,06
|4.775.320
|7. november 2025
|25.000
|212,22
|5.305.500
|10. november 2025
|25.000
|213,63
|5.340.750
|11. november 2025
|27.000
|213,62
|5.767.740
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|3.542.500
|946.183.276
ROCKWOOL A/S ejer herefter 3.989.356 B-aktier svarende til 1,89 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 5. – 11. november 2025 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
