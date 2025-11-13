Bigbank AS 2025. aasta oktoobri tulemused

Oktoober oli Bigbanki jaoks stabiilne kuu, mida iseloomustasid mõõdukas kasv ja rahuldav kasumlikkus.

Laenuportfell suurenes kuuga 34 miljoni euro võrra, ulatudes oktoobri lõpus 2,6 miljardi euroni. Kasvu vedasid ärilaenud, mille maht suurenes 16 miljoni euro võrra, ning kodulaenud, mis kasvasid 18 miljoni euro võrra. Tarbimislaenude portfell püsis septembri lõpu tasemel.

Hoiuseportfell suurenes oktoobris 44 miljoni euro võrra. Intressimäärad on turgudel stabiliseerunud, kuid 6 kuu euribor on viimastel kuudel olnud kerges tõusutrendis. See on tõstnud pikemaajaliste hoiuste intressitaset ja suurendanud klientide huvi nende vastu. Oktoobris vedas hoiuseportfelli kasvu eelkõige tähtajaliste hoiuste portfell, mis suurenes 24 miljoni euro võrra, samal ajal kui säästuhoiuste portfell kasvas 16 miljoni euro võrra.

Oktoobris avas Bigbank pangakontod Läti eraklientidele. Nüüdsest saavad Läti kliendid sarnaselt Eesti ja Leedu klientidele kasutada Bigbanki igapäevaseks arveldamiseks turu parimatel tingimustel: vabadelt vahenditelt teenitakse 2% aastaintressi ning kõik tehingud on tasuta. Pangakontode jääk kasvas oktoobris 3 miljoni euro võrra, ulatudes kuu lõpuks 12 miljoni euroni.

Intressikeskkonna stabiliseerumine vähendab jätkuvalt survet netointressituludele. Mida kuu edasi, seda enam mõjutab intressitulude aastast võrdlust laenuportfelli kasv ning üha vähem üldine intressimäärade langus. Netointressitulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga kümne kuu lõikes 2,3 miljoni euro võrra.

Laenuportfelli krediidikvaliteet püsib heal tasemel. Võrreldes 2024. aasta kümne kuuga vähenesid eeldatavate krediidikahjude netokulud ja eraldiste kulud kokku 8,8 miljoni euro võrra ehk 47%. Peamiseks põhjuseks on tarbimislaenude maksekäitumise paranemine kõigis kolmes Balti riigis. Mittetöötavate nõuete (3. etapp) osakaal püsis 4,5% tasemel.

Oktoobri puhaskasum oli 3,1 miljonit eurot. Lisaks netointressitulude kasvule ja krediidikahjude vähenemisele suurenesid kümne kuu lõikes ka neto teenustasud 1,2 miljoni euro võrra.

Bigbanki meeskonnas töötas oktoobri lõpus 624 inimest. Meeskonna laienemine ja palgakasv tõid kümne kuu kokkuvõttes kaasa 5,7 miljoni euro suuruse palgakulude kasvu võrreldes eelmise aastaga. Negatiivse arenguna suurenes tulumaksukulu 1,9 miljoni euro võrra, mis on tingitud 2025. aasta alguses Eestis ja Leedus jõustunud kõrgematest tulumaksumääradest.

Bigbanki 2025. aasta oktoobri majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 422 miljoni euro võrra, ulatudes 2,8 miljardi euroni (+18%).

Nõuded klientidele suurenesid aastaga 511 miljoni euro võrra, jõudes 2,6 miljardi euroni (+24%).

Netointressitulud olid oktoobris 9,4 miljonit eurot; aasta esimese kümne kuuga kokku 88,1 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvasid netointressitulud 2,3 miljoni euro võrra (+3%).

Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu oli kümne kuuga kokku 10,1 miljonit eurot, mis on 8,8 miljoni euro võrra ehk 47% vähem kui mullu.

Oktoobri puhaskasum oli 3,1 miljonit eurot. Kümne kuu kogukasum ulatus 33,3 miljoni euroni, kasvades võrreldes 2024. aasta sama perioodiga 3,1 miljoni euro võrra (+10%).

Omakapitali tootlus oli oktoobris 12,5%.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes Oktoober 2025 10 kuud 2025 10 kuud 2024 Erinevus YoY Neto tegevustulud kokku, sh 10 359 95 866 93 922 1 945 +2% Netointressitulu 9 424 88 112 85 784 2 328 +3% Neto teenustasud 1 021 8 781 7 533 1 248 +17% Tegevuskulud kokku, sh -4 994 -44 575 -38 845 -5 730 +15% Palgakulud -3 121 -27 618 -21 965 -5 653 +26% Halduskulud -1 117 -9 998 -9 868 -129 +1% Kasum enne allahindluste kulu 5 365 51 292 55 077 -3 785 -7% Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu -1 586 -10 054 -18 824 8 770 -47% Tulumaks -730 -7 974 -6 119 -1 855 +30% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 3 050 33 263 30 133 3 130 +10% Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest 0 0 29 -29 Aruandeperioodi kasum 3 050 33 263 30 162 3 101 +10% Ärimahud, tuhandetes eurodes Oktoober 2025 10 kuud 2025 10 kuud 2024 Erinevus YoY Klientide hoiused ja saadud laenud 2 779 172 2 779 172 2 357 577 421 596 +18% Nõuded klientidele 2 614 426 2 614 426 2 103 649 510 776 +24% Võtmenäitajad Oktoober 2025 10 kuud 2025 10 kuud 2024 Erinevus YoY ROE 12,5% 14,1% 14,1% +0,0pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 48,2% 46,5% 41,4% +5,1pp Soovitusindeks (NPS) 61 59 57 +2





Võrreldes 2024. aasta oktoobri finantstulemustes avaldatuga on aasta varasema perioodi netointressitulu ja eeldatava krediidikahju netokulu korrigeeritud, vähendades mõlemat 2,5 miljoni euro võrra. Korrigeerimine on seotud tuvastatud veaga, mille kohaselt oli langenud krediidiväärtusega finantsvaradelt intressitulu arvestatud finantsvarade brutopositsioonilt, mitte netopõhiselt. Parandus ei mõjuta 2024. aasta oktoobri puhaskasumit.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31.10.2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,2 miljardit eurot ning omakapital 295 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 178 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee