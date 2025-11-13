Olulise osaluse muutus

AS Ekspress Grupp teatab muudatusest olulist osalust omavate aktsionäride struktuuris.

12.11.2025 informeeris OÜ HHL Rühm ASi Ekspress Grupp, et hiljutise tehingu tulemusel suureneb OÜ HHL Rühm osalus ASis Ekspress Grupp 73,57%ni. OÜ HHL Rühm omandas Hans Luigelt 7 963 307 Ekspress Grupi aktsiat.

Pärast 07.11.2025 toimunud tehingut kuulub Hans Luige kontrolli all olevale OÜ-le HHL Rühm 73,57% (22 775 442 aktsiat) ASi Ekspress Grupp aktsiatest. Tehingu tagajärjel lõplik kasusaaja ei muutunud.

Ülar Maapalu

nõukogu esimees

ylar@aktivafinance.eu

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes tuhandele inimesele.