Michelin : Déclaration des transactions sur actions propres - 13 novembre 2025

23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND

Informations sur les opérations réalisées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, hors contrat de liquidité

Information réglementée

Dénomination sociale de l’émetteur : Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR001400AJ45

Date : 13 novembre 2025

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Compagnie Générale des Etablissements Michelin 549300SOSI58J6VIW052 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13.11.2025 FR001400AJ45 27,9285 Euro 895 142 Gré à gré 5309224 Annulation Compagnie Générale des Etablissements Michelin 549300SOSI58J6VIW052 BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 13.11.2025 FR001400AJ45 27,9285 Euro 895 142 Gré à gré 5309224 Annulation

Pièce jointe