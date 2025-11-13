INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 13 novembre 2025, 17h55





RESULTATS POUR LE Q3 2025





FAITS MARQUANTS

NEXTENSA RÉALISE DES RÉSULTATS SOLIDES EN Q3

Au troisième trimestre 2025, Nextensa a poursuivi son élan positif en enregistrant une croissance nette de sa rentabilité. Le bénéfice net a connu une progression significative, soutenu par la contribution accrue des activités de développement, la diminution des coûts de financement et le renforcement continu de son bilan.

Trois opérations significative majeures ont été finalisées au Q3 2025. :

Vente de Retail Estate. Le 28 août 2025, Nextensa a vendu la totalité de sa participation de 8,99 % dans la SIR Retail Estates, générant un produit de € 89,6 M.

Vente de l’immeuble de bureaux Monteco, à Bruxelles, le

17 septembre 2025 : 100 % des actions de Monteco SRL ont été cédées ensemble avec ION pour une valorisation de € 28 M.

Vente d’un bien commercial à Ingeldorf, Luxembourg, le 29 septembre 2025 à l’État luxembourgeois pour un montant de € 19,6 M.

Ces décisions stratégiques ciblées ont contribué à réduire le ratio d’endettement de Nextensa à 38,26 %, renforçant ainsi son bilan et créant des marges de manœuvre pour de futurs projets de développement urbain durable.





IMMOBILIER D’INVESTISSEMENT

Les revenus locatifs (like-for-like) ont augmenté de 5,67% au cours des 9 premiers mois de 2025, soutenus par la performance continue du site Tour & Taxis et par la contribution de rénovations majeures telles que Moonar (Luxembourg). Le revenu locatif net a, en revanche, diminué de 18 % par rapport à la même période de l’an dernier, en raison des cessions réalisées en 2024 et au cours de 2025.





PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Les projets de développement affichent une performance comparable à celle de la même période l’an dernier.

Tour & Taxis : 96 % des appartements de la deuxième phase du projet résidentiel Park Lane ont déjà été vendus ou réservés. L’ensemble des 11 bâtiments résidentiels sera livré d’ici la fin de l’année.

Cloche d’Or : La construction du projet Stairs avance conformément au calendrier prévu, tandis que les ventes résidentielles continuent de progresser. L’immeuble de bureaux Terraces (anciennement LoftHouse) a franchi une étape importante avec la signature d’un bail de neuf ans avec une grande institution financière, le 16 octobre 2025. Développé par la joint-venture Grossfeld, formée par Nextensa et Promobe, l’immeuble offrira des espaces de bureaux haut de gamme au cœur de la Cloche d’Or. La construction devrait débuter prochainement et la livraison étant prévue au Q2 2027. Parallèlement, les travaux de l’immeuble Eosys débuteront prochainement, suite à la location par PwC Luxembourg de 9 488 m² sur une superficie totale de 12 355 m². Le projet résidentiel D5-D10 est également entré dans sa phase finale de commercialisation.





RESULTATS NET

Le résultat net (part du groupe) s’élève à € 35,2 M, soit € 3,48 par action donnant droit au dividende, contre € 20,9 M, ou € 2,70 par action, à la fin du Q3 2024.





GESTION FINANCIÈRE ACTIVE

Le coût moyen du financement a diminué, passant de 2,86 % à 2,79 %, soutenu par la stratégie de couverture des taux d’intérêt et la réduction du ratio d’endettement financier à 38,26 %, contre 45,39 % en décembre 2024. Toutes les lignes de crédit arrivant à échéance en 2025 ont été renouvelées pour des périodes allant de 3 à 6 ans.









À propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et développeur immobilier mixte.

Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (31 %), la Belgique (52 %), et l’Autriche (17 %), représentant une valeur totale d’environ € 1,1 milliard au 30/09/2025.

En tant que promoteur immobilier, Nextensa est principalement active dans la réalisation de projets urbains à grande échelle.

À Tour & Taxis (plus de 350 000 m² de développement) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier à usage mixte combinant la rénovation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions.

Au Luxembourg (Cloche d’Or), la société participe en tant que partenaire à un grand projet d’expansion urbaine de plus de 400 000 m², qui comprend des bureaux, des commerces et des logements.

Nextensa est cotée sur Euronext Bruxelles et affichait une capitalisation boursière de € 423 M (valeur au 30/09/2025)









Pour plus d’informations

Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, division néerlandophone) Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

Pièce jointe