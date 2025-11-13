GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 13 november 2025, 17h55





RESULTATEN OVER Q3 2025





HIGHLIGHTS

NEXTENSA ZET SOLIDE RESULTATEN NEER IN Q3

In het derde kwartaal van 2025 behield Nextensa zijn sterke momentum en realiseerde het een duidelijke stijging van de rentabiliteit. De nettowinst steeg aanzienlijk dankzij een hogere bijdrage van de ontwikkelingsactiviteiten, lagere financieringskosten en een verdere versterking van de balans. In Q3 van 2025 werden drie significante transacties afgerond:

Verkoop van Retail Estates. Op 28 augustus 2025 heeft Nextensa haar volledige belang van 8,99% in het Belgische GVV Retail Estates verkocht, wat een opbrengst van € 89,6 M opleverde.

Verkoop van het kantoorgebouw Monteco, in Brussel, op 17 september 2025: 100% van de aandelen in Monteco BV werd, samen met ION, verkocht aan een waarde van € 28 M.

Verkoop van retailpand in Ingeldorf, in Luxemburg, op 29 september 2025 aan de staat Luxemburg voor een bedrag van € 19,6 M.





Deze gerichte strategische beslissingen hebben bijgedragen tot een verlaging van de schuldgraad van Nextensa tot 38,26%, waardoor de balans werd versterkt en ruimte werd gecreëerd voor toekomstige duurzame stedelijke ontwikkelingsprojecten.





VASTGOEDBELEGGINGEN

De huurinkomsten (like-for-like) stegen met 5,67% tijdens de eerste 9 maanden van 2025, dankzij de aanhoudend sterke prestaties van de site Tour & Taxis in combinatie met de bijdrage van grote renovatieprojecten zoals Moonar (Luxemburg). De netto-huuropbrengsten daalden met 18% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, als gevolg van verkopen die in 2024 en in de loop van 2025 werden afgerond.





ONTWIKKELINGSPROJECTEN

De prestaties van de ontwikkelingsprojecten blijven in lijn met deze in dezelfde periode vorig jaar.

Tour & Taxis: 96 % van de appartementen van de tweede fase van het residentiële project Park Lane is reeds verkocht of gereserveerd. Alle 11 residentiële gebouwen zullen tegen het einde van het jaar zijn opgeleverd.

Cloche d’Or: De bouw van het Stairs-project verloopt volgens planning en de residentiële verkopen nemen toe. Het kantoorgebouw Terraces (voorheen LoftHouse) heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met de ondertekening van een negenjarige huurovereenkomst met een belangrijke financiële instelling op 16 oktober 2025. Ontwikkeld door de joint venture Grossfeld, een samenwerking tussen Nextensa en Promobe, zal het gebouw hoogwaardige kantoorruimte bieden in het hart van Cloche d’Or. De bouwwerken starten binnenkort, en de oplevering wordt verwacht in Q2 2027. Tegelijkertijd zullen ook de werkzaamheden aan het Eosys-gebouw binnenkort van start gaan, nadat PwC Luxembourg 9.488 m² van de in totaal 12.355 m² heeft gehuurd. Het woonproject D5–D10 bevindt zich eveneens in de laatste commercialisatiefase.





NETTO-RESULTAAT

Het nettoresultaat (aandeel van de groep) bedraagt € 35,2 M, of € 3,48 per dividendgerechtigd aandeel, tegenover € 20,9 M of € 2,70 per aandeel aan het einde van Q3 2024.





ACTIEF FINANCIEEL BEHEER

De gemiddelde financieringskosten daalden van 2,86% naar 2,79%, ondersteund door de renteafdekkingsstrategie en de daling van de financiële schuldgraad tot 38,26%, vergeleken met 45,39% in december 2024. Alle noodzakelijke kredietlijnen die in 2025 aflopen, zijn verlengd voor periodes van 3 en 6 jaar.





Over Nextensa

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (31%), België (52%) en Oostenrijk (17%) en vertegenwoordigt een totale waarde van ongeveer € 1.1 miljard op 30/09/2025.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief in de realisatie van grootschalige stedelijke projecten. In Tour & Taxis (meer dan 350.000 m² aan ontwikkelingsprojecten) in Brussel bouwt Nextensa een gemengd district dat de renovatie van iconische gebouwen combineert met nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) neemt het bedrijf als partner deel aan een grootstedelijk uitbreidingsproject van meer dan 400.000 m², dat kantoren, winkels en woningen omvat.

Nextensa is genoteerd op Euronext Brussel en had een marktkapitalisatie van € 423 M (waarde 30/09/2025).





Voor meer informatie

Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa NV | 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

Bijlage