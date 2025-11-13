Conifers en DTX bundelen hun krachten om de beveiligingsoperaties binnen het Nederlandse onderwijs- en onderzoeksstelsel te transformeren

DALLAS en ALKMAAR, Nederland, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conifers.ai, het agentische AI-SOC-platform dat moderne beveiligingsoperaties transformeert, heeft vandaag aangekondigd dat het Dutch Technology eXperts (DTX) zal ondersteunen bij het leveren van 24/7 beveiligingsoperaties en Managed Detection and Response (MDR)-diensten in het kader van een meerjarige samenwerking met het Nederlandse onderwijs- en onderzoeksstelsel.

Vanaf 2026 zal DTX het 24/7 Security Operations Center (SOC) beheren, aangedreven door het Conifers CognitiveSOC™-platform. Hiermee brengt DTX AI-gedreven cyberbeveiligingsexpertise naar meer dan 75 onderwijs- en onderzoeksinstellingen, om sneller en effectiever te kunnen reageren op cyberaanvallen. De agentische AI-architectuur van het platform maakt snellere en nauwkeurigere onderzoeken mogelijk door geavanceerd redeneervermogen te combineren met de contextuele kennis van elke organisatie. Het systeem kiest dynamisch de meest geschikte AI-technieken voor elk onderzoek en ondersteunt analyses op meerdere niveaus, terwijl menselijke deskundigheid centraal blijft staan.

“Met Conifers CognitiveSOC profiteert elke Nederlandse instelling van AI-technologie die hun specifieke omgeving begrijpt en onderzoek op maat levert,” zegt Tom Findling, medeoprichter en CEO van Conifers. “Wij bieden een flexibel en schaalbaar fundament waarmee DTX aantoonbare meerwaarde kan realiseren, terwijl de hoogste normen op het gebied van beveiliging en privacy worden gehandhaafd.”

Een bewezen basis voor uitmuntende AI-gedreven SOC-excellentie

DTX vertrouwt op Conifers om de prestaties van zijn SOC en de groei van het bedrijf te versterken. Met het CognitiveSOC™-platform voert DTX diepgaande, contextuele onderzoeken uit die de onderzoekstijd met tot wel 87% verkorten, terwijl de consistentie, nauwkeurigheid en efficiëntie in tientallen klantomgevingen worden verbeterd. Dankzij de agentische AI-architectuur, waarvoor een patent in aanvraag is, verzamelt het platform voortdurend de institutionele kennis en risicocontext van elke organisatie. Zo kan het geavanceerde, risicogebaseerde onderzoeken uitvoeren die specifiek zijn afgestemd op iedere instelling. Hierdoor kunnen MSSP’s zoals DTX:

De dekking en nauwkeurigheid van detecties binnen alle incidentniveaus vergroten.

Analisten inzetten voor taken met hogere toegevoegde waarde.

AI-gedreven onderzoeken naadloos integreren in bestaande tools, portals en workflows, zonder onderbrekingen.

De toegevoegde waarde en ROI inzichtelijk maken met tenantspecifieke dashboards en strategische KPI’s.

“Het is geweldig dat wij kunnen bijdragen aan het versterken van de cyberweerbaarheid van onderwijs- en onderzoeksinstellingen in ons land”, aldus Rutger de Boer, CTO van DTX. “Conifers is een vertrouwde AI-SOC-partner voor DTX en zal een enorme meerwaarde bieden binnen deze samenwerking.”

Ontdek hoe Conifers.ai beveiligingsoperaties moderniseert.

Over Conifers.ai

Conifers.ai transformeert Security Operations Centers (SOC’s) met CognitiveSOC™, het AI-SOC-platform waarmee bedrijven en MSSP’s SOC-excellentie kunnen bereiken. Door gebruik te maken van agentische AI stelt Conifers beveiligingsteams in staat complexe, gelaagde incidenten sneller, preciezer en met meer vertrouwen te analyseren. Onder leiding van ervaren cybersecurityleiders en gesteund door SYN Ventures, PICUS Capital en andere investeerders, brengt het bedrijf diepgaande branchekennis en innovatie naar een steeds meer door AI gedreven dreigingslandschap. Meer informatie vindt u op www.conifers.ai.

Over DTX (Dutch Technology eXperts)

Al 25 jaar weet Dutch Technology eXperts (DTX) keer op keer het technisch onmogelijke mogelijk te maken. Wij ontwikkelen managed services op het snijvlak van cloudinfrastructuur, geavanceerde cybersecurity en intelligente datagedreven oplossingen: vakgebieden waarin de technologische ontwikkeling sneller gaat dan de meeste organisaties kunnen bijhouden. In samenwerking met DTX krijgen ondernemers niet alleen toegang tot expertise, maar ook de vrijheid om te groeien, terwijl wij de grenzen van technologie voor hen verleggen.

