Bitget incluye los futuros perpetuos sobre los índices bursátiles LLY, MA y UNH, mientras que el volumen acumulado de operaciones en Bitget alcanza los $3 mil millones

VICTORIA, Seychelles, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, anunció la incorporación oficial de futuros perpetuos sobre los índices bursátiles LLYUSDT, MAUSDT, UNHUSDT, expandiendo así su gama de productos de activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés) para los operadores globales. Los usuarios de Bitget pueden acceder a estos contratos con apalancamiento hasta de 10 veces.

Los contratos de futuros perpetuos se pagan en USDT, con un tamaño del tick de 0,01 y un modo de márgenes aislado. Operan en un horario de 24 horas al día, 5 días a la semana, de lunes a las 12:00 am a sábado a las 12:00 am (UTC-4), con pagos de cuota de financiamiento por hora. Aun cuando las operaciones están disponibles durante toda la semana, los contratos cierran en los días festivos cuando los mercados subyacentes están inactivos, lo que garantiza una alineación de precios justos con los mercados tradicionales.

Estos nuevos futuros del índice de futuros bursátiles permiten que los operadores tengan exposición a algunas de las empresas más grandes del mundo como Eli Lilly And Co., Montage Gold Corp, UnitedHealth Group Inc, mientras aprovechan la flexibilidad de los derivados criptográficos. El segmento de futuros bursátiles de Bitget superó recientemente los $3 mil millones en volumen de operaciones acumuladas, con lo que muestra la creciente demanda de capital tokenizado y productos de grado institucional.

Este nuevo hito mostró una rápida sucesión cuando Bitget alcanzó $1000 millones en volumen de operaciones acumuladas, hace dos semanas. Posteriormente Bitget lanzó una campaña de operaciones con descuento del 90% por tiempo limitado en todos los contratos de futuros bursátiles. Hasta el 31 de enero, la campaña permite tanto a los nuevos usuarios como a los usuarios existentes, disfrutar de cuotas de operación muy bajas al tiempo que exploran el universo en expansión de los futuros bursátiles tokenizados. Esta iniciativa refleja la meta de Bitget de hacer que el acceso tradicional al mercado sea más costeable y sin fricciones mediante la infraestructura blockchain.

Bitget continúa teniendo como prioridad la transparencia, la seguridad, y la innovación de los productos en todo su ecosistema de derivados. Mientras los futuros perpetuos sobre los índices bursátiles no están apoyados actualmente por operaciones de cuentas unificadas, la bolsa continuará evaluando las mejoras con base en la demanda de los usuarios y las condiciones del mercado en evolución. Al combinar la facilidad de acceso a los derivados criptográficos con la exposición al mercado tradicional, Bitget continúa expandiendo su modelo UEX, que crea un puente entre los activos digitales y los valores globales y permite una mayor variedad de estrategias para todos los operadores.

