RUBIS: Rubis Énergie met en place un crédit syndiqué inaugural de 1,1 milliard d’euros

Paris, le 14 novembre 2025, 07h00

Rubis annonce aujourd'hui que sa filiale Rubis Énergie SAS a mis en place un crédit syndiqué inaugural d’un montant total de 1,1 milliard d’euros, destiné au refinancement d’une partie de sa dette existante et au financement de ses activités.

Ce financement, non garanti, se compose de :

Un prêt amortissable de 250 millions d’euros (Facility A) d’une maturité de 5 ans ;

de 250 millions d’euros (Facility A) d’une maturité de 5 ans ; Un prêt non amortissable de 350 millions d’euros (Facility B) d’une maturité de 5 ans ;

de 350 millions d’euros (Facility B) d’une maturité de 5 ans ; Une ligne de crédit revolving de 500 millions d’euros, également d’une durée de 5 ans, extensible jusqu’à 7 ans sous conditions ;

de 500 millions d’euros, également d’une durée de 5 ans, extensible jusqu’à 7 ans sous conditions ; Une capacité additionnelle non engagée « accordéon » pouvant aller jusqu’à 300 millions d’euros, mobilisable pour le financement d’acquisitions et d’investissements.

Le crédit syndiqué a été conclu avec un pool bancaire international de premier plan, composé de 11 établissements issus de 8 groupes bancaires, sélectionnés par Rubis Energie. Cette opération a largement été sursouscrite.

BRED agit en tant que Coordinateur Agent de la documentation, tandis que CACIB (Crédit Agricole CIB) intervient en qualité d’Agent du crédit.

Les conditions financières prévoient une marge initiale compétitive, ajustable en fonction du ratio de levier financier du Groupe, ainsi que des engagements de covenants comparables à ceux des lignes existantes (ratio de levier net ≤ 3,5x et ratio de gearing ≤ 100%).

Grace à cette opération, Rubis Energie renforce significativement sa structure de financement et atteint plusieurs objectifs :

Simplification de son bilan, avec une ligne principale de financement remplaçant de multiples lignes bilatérales, aux côtés du financement USPP mis en place en juillet 2024 ;

Allongement notable de la maturité moyenne de la dette bancaire à plus de 4,5 années, pour un coût moyen proche de celui des financements existants ;

Souplesse accrue via une nouvelle structure simplifiée et homogénéisée, permettant notamment de futurs tirages. La capacité additionnelle « accordéon », d’un montant maximum de 300m€, est activable en une ou plusieurs fois pour créer de nouvelles lignes confirmées ou renforcer les tranches existantes.





« Je remercie vivement nos partenaires bancaires pour la confiance qu’ils nous accordent. Leur engagement à nos côtés, dans le cadre de cette opération structurante pour le Groupe, témoigne de la solidité de nos relations et de l’attractivité de notre profil. Rubis Énergie a saisi l’opportunité d’un marché du crédit bancaire actuellement porteur pour les émetteurs de qualité investment grade, tout en capitalisant sur ses bonnes performances financières et opérationnelles, afin de rationaliser et renforcer sa structure de financement. Cette opération nous permet de poursuivre notre plan de développement de manière agile et sécurisée » déclare Marc Jacquot, Gérant et Directeur Financier du Groupe Rubis, maison mère du groupe Rubis Energie.

Rubis Energie a été accompagné sur cette opération par Redbridge Debt & Treasury Advisory (conseil financier) et par White&Case (conseil juridique). Le cabinet Herbert Smith Freehills Kramer Paris a été le conseil juridique des banques. Rubis SCA a été accompagné par SPF.Co (conseil financier).

À propos de Rubis

Rubis est un groupe français indépendant, œuvrant au cœur des énergies depuis près de 35 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Le Groupe répond aux besoins essentiels de mobilité, de cuisson et de chauffage des particuliers, et fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement des industries et des professionnels. Conscient de la contribution clé du secteur de l’énergie pour lutter contre le changement climatique, Rubis diversifie ses activités et ses offres vers des solutions décarbonées.

Avec 4 700 collaborateurs répartis sur trois zones géographiques (Afrique, Caraïbes et Europe), le Groupe est organisé de façon décentralisée et opère ses activités de Distribution d’énergies et de Production d’électricité renouvelable au plus proche des enjeux locaux.

Rubis est signataire du Pacte mondial des Nations Unies.

Pour en savoir plus

Contact presse Contact analystes RUBIS - Service Communication RUBIS - Clémence Mignot-Dupeyrot, Directrice des Relations Investisseurs Tél. : +33 (0)1 44 17 95 95



presse@rubis.fr Tél. : +33 (0)1 45 01 87 44



investors@rubis.fr

Pièce jointe