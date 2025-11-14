OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
14 November 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 13 November 2025 it had purchased a total of 60,785 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased60,785--
Highest price paid (per ordinary share)554.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)545.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)549.57p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 357,419,685 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 357,419,685.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
13-11-202515:39:48GBp82553.50XLONxHaNZOtSE11
13-11-202515:39:48GBp138553.50XLONxHaNZOtSE13
13-11-202515:38:56GBp110553.00XLONxHaNZOtSCXP
13-11-202515:38:56GBp101553.00XLONxHaNZOtSCXR
13-11-202515:38:10GBp196553.00XLONxHaNZOtSCSm
13-11-202515:37:36GBp186553.00XLONxHaNZOtSDNB
13-11-202515:34:19GBp1,251553.00XLONxHaNZOtTthD
13-11-202515:34:19GBp228553.00XLONxHaNZOtTthF
13-11-202515:34:19GBp275553.00XLONxHaNZOtTthH
13-11-202515:34:19GBp359553.00XLONxHaNZOtTthJ
13-11-202515:34:19GBp229553.00XLONxHaNZOtTthL
13-11-202515:34:19GBp3553.00XLONxHaNZOtTthN
13-11-202515:29:27GBp296552.50XLONxHaNZOtT@Cy
13-11-202515:28:50GBp370552.50XLONxHaNZOtT$6r
13-11-202515:28:50GBp896552.00XLONxHaNZOtT$6x
13-11-202515:24:57GBp997552.50XLONxHaNZOtTvMC
13-11-202515:12:25GBp1,330552.00XLONxHaNZOtTK7p
13-11-202515:12:25GBp1,478552.50XLONxHaNZOtTK7y
13-11-202515:12:10GBp700553.00XLONxHaNZOtTKH@
13-11-202515:12:10GBp61553.00XLONxHaNZOtTKHy
13-11-202515:12:01GBp206553.00XLONxHaNZOtTLh8
13-11-202515:12:01GBp941553.00XLONxHaNZOtTLhF
13-11-202515:03:29GBp300552.00XLONxHaNZOtT6q0
13-11-202515:03:29GBp150552.00XLONxHaNZOtT6q2
13-11-202515:03:29GBp26552.00XLONxHaNZOtT6te
13-11-202515:03:28GBp885552.00XLONxHaNZOtT6t7
13-11-202514:50:38GBp1,227549.50XLONxHaNZOtUoA5
13-11-202514:50:38GBp168550.00XLONxHaNZOtUoA8
13-11-202514:50:38GBp11550.00XLONxHaNZOtUoAA
13-11-202514:49:53GBp161550.00XLONxHaNZOtUmYp
13-11-202514:49:53GBp521550.00XLONxHaNZOtUmYr
13-11-202514:43:09GBp280550.00XLONxHaNZOtUdDt
13-11-202514:43:09GBp1,249549.50XLONxHaNZOtUdDw
13-11-202514:38:05GBp614549.50XLONxHaNZOtUjb7
13-11-202514:38:05GBp569549.50XLONxHaNZOtUjb9
13-11-202514:34:54GBp842550.00XLONxHaNZOtUM7z
13-11-202514:34:32GBp207550.50XLONxHaNZOtUNhi
13-11-202514:34:22GBp247550.50XLONxHaNZOtUN$a
13-11-202514:34:22GBp62550.50XLONxHaNZOtUN$g
13-11-202514:34:22GBp115550.50XLONxHaNZOtUN$i
13-11-202514:34:22GBp329550.50XLONxHaNZOtUN$k
13-11-202514:34:22GBp252550.50XLONxHaNZOtUN$2
13-11-202514:34:22GBp248550.50XLONxHaNZOtUN$I
13-11-202514:34:22GBp254550.50XLONxHaNZOtUN@h
13-11-202514:34:22GBp243550.50XLONxHaNZOtUN@p
13-11-202514:18:41GBp450548.50XLONxHaNZOtUEZM
13-11-202514:17:02GBp575549.00XLONxHaNZOtUCyd
13-11-202514:17:02GBp181549.00XLONxHaNZOtUCyf
13-11-202514:12:16GBp369548.00XLONxHaNZOtU93r
13-11-202514:09:39GBp335548.00XLONxHaNZOtVq1p
13-11-202514:06:31GBp242547.00XLONxHaNZOtVm33
13-11-202514:06:30GBp485547.00XLONxHaNZOtVmDc
13-11-202514:01:40GBp363547.50XLONxHaNZOtVwF2
13-11-202514:01:40GBp405548.00XLONxHaNZOtVwFA
13-11-202514:01:40GBp116548.00XLONxHaNZOtVwFC
13-11-202514:00:12GBp953548.50XLONxHaNZOtVu@y
13-11-202513:55:59GBp970549.00XLONxHaNZOtVbIk
13-11-202513:50:18GBp182547.50XLONxHaNZOtViMY
13-11-202513:48:46GBp271548.00XLONxHaNZOtVgMO
13-11-202513:48:46GBp478548.00XLONxHaNZOtVgMQ
13-11-202513:40:38GBp280547.50XLONxHaNZOtVG27
13-11-202513:37:22GBp822547.50XLONxHaNZOtVTac
13-11-202513:36:28GBp224548.50XLONxHaNZOtVQfL
13-11-202513:35:00GBp540548.00XLONxHaNZOtVOhn
13-11-202513:22:55GBp494547.00XLONxHaNZOtVAML
13-11-202513:22:55GBp820547.00XLONxHaNZOtVAHc
13-11-202513:10:59GBp424545.50XLONxHaNZOtOybW
13-11-202513:03:09GBp428547.00XLONxHaNZOtOaya
13-11-202513:03:09GBp428547.50XLONxHaNZOtOayj
13-11-202513:03:01GBp794548.00XLONxHaNZOtOaCH
13-11-202512:53:27GBp303548.50XLONxHaNZOtOgiu
13-11-202512:52:29GBp473549.00XLONxHaNZOtOhav
13-11-202512:50:00GBp623549.50XLONxHaNZOtOfu4
13-11-202512:39:52GBp259550.00XLONxHaNZOtOU3w
13-11-202512:39:00GBp365549.00XLONxHaNZOtOVoa
13-11-202512:38:56GBp641549.00XLONxHaNZOtOVz4
13-11-202512:32:47GBp113548.50XLONxHaNZOtOOyG
13-11-202512:32:47GBp60548.50XLONxHaNZOtOOyI
13-11-202512:32:47GBp23548.50XLONxHaNZOtOOyK
13-11-202512:32:47GBp523548.00XLONxHaNZOtOOyR
13-11-202512:20:20GBp330545.00XLONxHaNZOtOFC7
13-11-202512:20:20GBp472545.50XLONxHaNZOtOFC9
13-11-202512:13:12GBp386546.50XLONxHaNZOtPsNH
13-11-202512:12:34GBp180546.50XLONxHaNZOtPt5A
13-11-202512:10:00GBp339547.00XLONxHaNZOtPoXW
13-11-202512:05:00GBp266547.50XLONxHaNZOtP$u$
13-11-202512:05:00GBp118547.50XLONxHaNZOtP$uz
13-11-202511:56:22GBp509548.50XLONxHaNZOtPaHH
13-11-202511:56:22GBp847549.00XLONxHaNZOtPaHN
13-11-202511:56:22GBp740549.50XLONxHaNZOtPaGd
13-11-202511:55:04GBp177550.50XLONxHaNZOtPYfd
13-11-202511:53:56GBp177550.50XLONxHaNZOtPZ5o
13-11-202511:53:56GBp1,535550.50XLONxHaNZOtPZ5O
13-11-202511:35:04GBp261549.50XLONxHaNZOtPU9f
13-11-202511:31:24GBp808549.50XLONxHaNZOtPQF1
13-11-202511:31:24GBp334549.50XLONxHaNZOtPQF4
13-11-202511:17:56GBp250549.50XLONxHaNZOtPDL7
13-11-202511:15:25GBp664549.50XLONxHaNZOtP8TR
13-11-202511:15:12GBp214550.00XLONxHaNZOtP9X0
13-11-202511:12:54GBp177550.00XLONxHaNZOtQt56
13-11-202511:12:07GBp132550.00XLONxHaNZOtQqhi
13-11-202511:12:07GBp79550.00XLONxHaNZOtQqhk
13-11-202511:12:07GBp274550.00XLONxHaNZOtQqh9
13-11-202511:12:07GBp3549.50XLONxHaNZOtQqgg
13-11-202511:03:05GBp623549.00XLONxHaNZOtQzsb
13-11-202510:59:53GBp428548.00XLONxHaNZOtQu4B
13-11-202510:53:12GBp718548.50XLONxHaNZOtQZ3R
13-11-202510:42:59GBp87548.00XLONxHaNZOtQM6C
13-11-202510:42:59GBp192548.00XLONxHaNZOtQM6E
13-11-202510:40:02GBp360548.00XLONxHaNZOtQLFA
13-11-202510:40:02GBp177549.50XLONxHaNZOtQLFO
13-11-202510:40:02GBp291548.50XLONxHaNZOtQLEW
13-11-202510:40:02GBp417549.00XLONxHaNZOtQLEY
13-11-202510:30:15GBp527548.50XLONxHaNZOtQR7S
13-11-202510:30:15GBp460548.50XLONxHaNZOtQR7U
13-11-202510:30:15GBp291548.00XLONxHaNZOtQR6b
13-11-202510:30:15GBp87548.50XLONxHaNZOtQR6m
13-11-202510:30:15GBp330548.50XLONxHaNZOtQR6o
13-11-202510:21:11GBp417548.00XLONxHaNZOtQ0UB
13-11-202510:08:02GBp242547.00XLONxHaNZOtRpZf
13-11-202510:08:02GBp189547.00XLONxHaNZOtRpZh
13-11-202510:05:54GBp278547.50XLONxHaNZOtRnfy
13-11-202510:01:18GBp193547.50XLONxHaNZOtRzKo
13-11-202510:01:18GBp277548.00XLONxHaNZOtRzKx
13-11-202510:01:18GBp683548.50XLONxHaNZOtRzKJ
13-11-202509:55:10GBp670546.50XLONxHaNZOtRafl
13-11-202509:45:15GBp344546.00XLONxHaNZOtRgqn
13-11-202509:45:15GBp466546.00XLONxHaNZOtRgqs
13-11-202509:38:21GBp333546.00XLONxHaNZOtRLu7
13-11-202509:36:08GBp425546.50XLONxHaNZOtRJ4F
13-11-202509:30:59GBp458547.00XLONxHaNZOtRS4k
13-11-202509:30:37GBp77547.00XLONxHaNZOtRSAu
13-11-202509:22:35GBp379547.00XLONxHaNZOtR2Xe
13-11-202509:19:10GBp291547.50XLONxHaNZOtREW7
13-11-202509:19:05GBp417548.00XLONxHaNZOtREeE
13-11-202509:19:05GBp417548.50XLONxHaNZOtREhN
13-11-202509:02:53GBp373549.00XLONxHaNZOtKzEp
13-11-202509:02:53GBp534549.50XLONxHaNZOtKzEI
13-11-202509:02:53GBp472550.50XLONxHaNZOtKzES
13-11-202508:57:51GBp208550.50XLONxHaNZOtKdzA
13-11-202508:56:37GBp301551.00XLONxHaNZOtKaCG
13-11-202508:55:59GBp303551.50XLONxHaNZOtKbyQ
13-11-202508:47:57GBp504551.00XLONxHaNZOtKggO
13-11-202508:44:57GBp394549.50XLONxHaNZOtKfZc
13-11-202508:44:56GBp373550.00XLONxHaNZOtKfZG
13-11-202508:39:45GBp228553.00XLONxHaNZOtKIZ7
13-11-202508:39:10GBp330553.50XLONxHaNZOtKIE1
13-11-202508:39:09GBp701554.00XLONxHaNZOtKI9b
13-11-202508:08:30GBp843554.00XLONxHaNZOtLsyf



