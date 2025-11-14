Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 6 november 2025 tot 12 november 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 31 juli 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 6 november 2025 tot 12 november 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 43 200 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 6 november 2025 tot 12 november 2025:



Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 6 november 2025 Euronext Brussels 5 000 35,33 35,75 35,10 176 650

MTF CBOE 4 000 35,33 35,65 35,10 141 320

MTF Turquoise — — — — —

MTF Aquis — — — — — 7 november 2025 Euronext Brussels 5 000 35,38 35,65 35,25 176 900

MTF CBOE 4 000 35,38 35,75 35,20 141 520

MTF Turquoise — — — — —

MTF Aquis — — — — — 10 november 2025 Euronext Brussels 4 400 35,62 35,95 35,40 156 728

MTF CBOE 4 000 35,61 35,90 35,35 142 440

MTF Turquoise — — — — —

MTF Aquis — — — — — 11 november 2025 Euronext Brussels 4 400 36,01 36,20 35,50 158 444

MTF CBOE 4 000 36,02 36,20 35,80 144 080

MTF Turquoise — — — — —

MTF Aquis — — — — — 12 november 2025 Euronext Brussels 4 400 36,32 36,50 36,10 159 808

MTF CBOE 4 000 36,32 36,45 36,15 145 280

MTF Turquoise — — — — —

MTF Aquis — — — — — Totaal

43 200 35,73 36,50 35,10 1 543 170

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 981 aandelen heeft aangekocht in de periode van 6 november 2025 tot 12 november 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 601 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 6 november 2025 tot 12 november 2025:



Aankoop van aandelen

Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€)

6 november 2025 990 35,22 35,50 35,10 34 868

7 november 2025 1 201 35,21 35,40 35,20 42 287

10 november 2025 590 35,50 35,65 35,35 20 945 11 november 2025 0 0,00 0,00 0,00 0

12 november 2025 200 36,10 36,10 36,10 7 220

Totaal 2 981





105 320









Verkoop van aandelen

Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€)

6 november 2025 400 35,73 35,80 35,65 14 292

7 november 2025 903 35,56 35,80 35,40 32 111

10 november 2025 1 098 35,69 35,80 35,65 39 188 11 november 2025 1 400 36,09 36,20 35,90 50 526

12 november 2025 800 36,36 36,50 36,25 29 088

Totaal 4 601





165 204



Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 27 119 aandelen.

Op 12 november 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 094 403 eigen aandelen aan, of 4,04% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage