Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 6 november 2025 tot 12 november 2025
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 6 november 2025 tot 12 november 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 43 200 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 6 november 2025 tot 12 november 2025:
|
|Inkoop van aandelen
|Datum
|Markt
|Aantal ingekochte aandelen
| Gemiddelde
prijs (€)
| Hoogste
prijs (€)
| Laagste
prijs (€)
|Bedrag (€)
|6 november 2025
|Euronext Brussels
|5 000
|35,33
|35,75
|35,10
|176 650
|
|MTF CBOE
|4 000
|35,33
|35,65
|35,10
|141 320
|
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|7 november 2025
|Euronext Brussels
|5 000
|35,38
|35,65
|35,25
|176 900
|
|MTF CBOE
|4 000
|35,38
|35,75
|35,20
|141 520
|
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|10 november 2025
|Euronext Brussels
|4 400
|35,62
|35,95
|35,40
|156 728
|
|MTF CBOE
|4 000
|35,61
|35,90
|35,35
|142 440
|
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|11 november 2025
|Euronext Brussels
|4 400
|36,01
|36,20
|35,50
|158 444
|
|MTF CBOE
|4 000
|36,02
|36,20
|35,80
|144 080
|
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|12 november 2025
|Euronext Brussels
|4 400
|36,32
|36,50
|36,10
|159 808
|
|MTF CBOE
|4 000
|36,32
|36,45
|36,15
|145 280
|
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|Totaal
|
|43 200
|35,73
|36,50
|35,10
|1 543 170
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 981 aandelen heeft aangekocht in de periode van 6 november 2025 tot 12 november 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 601 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 6 november 2025 tot 12 november 2025:
|
|Aankoop van aandelen
|
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|
|6 november 2025
|990
|35,22
|35,50
|35,10
|34 868
|
|7 november 2025
|1 201
|35,21
|35,40
|35,20
|42 287
|
|10 november 2025
|590
|35,50
|35,65
|35,35
|20 945
|11 november 2025
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|
|12 november 2025
|200
|36,10
|36,10
|36,10
|7 220
|
|Totaal
|2 981
|
|
|
|105 320
|
|
|Verkoop van aandelen
|
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|
|6 november 2025
|400
|35,73
|35,80
|35,65
|14 292
|
|7 november 2025
|903
|35,56
|35,80
|35,40
|32 111
|
|10 november 2025
|1 098
|35,69
|35,80
|35,65
|39 188
|11 november 2025
|1 400
|36,09
|36,20
|35,90
|50 526
|
|12 november 2025
|800
|36,36
|36,50
|36,25
|29 088
|
|Totaal
|4 601
|
|
|
|165 204
|
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 27 119 aandelen.
Op 12 november 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 094 403 eigen aandelen aan, of 4,04% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage
- p251114N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst