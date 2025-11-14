BTS Group AB utser valberedning

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 14 november 2025

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett ledande globalt konsultföretag inom strategigenomförande, förändring och medarbetarutveckling, meddelar att en valberedning har utsetts för bolaget. BTS tre största aktieägare har i samråd med styrelsens ordförande Henrik Ekelund utsett följande personer att ingå i valberedningen:

Anders Dahl, utsedd av Henrik Ekelund

Henrik Ekelund, styrelseordförande, BTS Group AB

Claes Murander, utsedd av Lannebo Kapitalförvaltning

Stefan af Petersens, eget innehav

Anders Dahl har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2026 framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvode till styrelseledamöterna liksom arvodering av revisorer.

Aktieägare i BTS Group AB är välkomna att komma med förslag till valberedningens ordförande på mailadressen: dalledulsing@me.com

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Dahl: dalledulsing@me.com

