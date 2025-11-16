Bitget Bekerjasama dengan Tiger.com, Membawa Alatan Berkelajuan Tinggi kepada Pedagang Intrahari

VICTORIA, Seychelles, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah mengumumkan kerjasama baharu dengan Tiger.com, sebuah terminal dagangan profesional yang dibina untuk ketepatan, kelajuan dan strategi. Kerjasama ini membolehkan pedagang berhubung terus dengan Bitget melalui platform Tiger dalam beberapa saat, sekali gus membuka persekitaran lancar untuk dagangan intrahari dan analisis pasaran lanjutan.

Tiger.com, yang dipilih oleh lebih 300,000 pengguna di seluruh dunia, menawarkan akses kepada mata wang kripto, saham, niaga hadapan dan Forex, menjadikannya ekosistem serba lengkap untuk pedagang yang mementingkan prestasi dan kebolehsuaian. Antara muka komprehensif Tiger.com menyokong pelbagai alatan teknikal, termasuk paparan Depth of Market yang boleh disesuaikan, suapan kluster dan dagangan, carta lanjutan dengan lebih 60 indikator serta modul pengurusan risiko yang teguh. Platform ini turut menampilkan simulator latihan dan alatan main semula strategi, memberikan pedagang keupayaan untuk menguji, belajar serta mengoptimumkan prestasi mereka dalam keadaan pasaran sebenar.

Kerjasama ini membawa kecairan mendalam Bitget, pelaksanaan pantas, dan infrastruktur bertaraf institusi kepada komuniti Tiger, membolehkan pengguna melaksanakan strategi masing-masing dengan tahap kecekapan yang sama seperti digunakan oleh profesional terkemuka.

“Kerjasama ini adalah tentang memperkasakan komuniti dagangan dengan alatan yang sepadan dengan aspirasi mereka,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif di Bitget. “Kecairan dan keselamatan Bitget, digabungkan dengan persekitaran dagangan tepat Tiger, menawarkan pengalaman benar‑benar bertaraf profesional untuk pedagang aktif. Bersama‑sama, kami menghubungkan kelajuan, kedalaman dan strategi dalam satu ekosistem yang lancar.”

Ketua Pegawai Eksekutif Tiger.com menambah, “Matlamat kami sentiasa untuk menyediakan pedagang dengan spektrum penuh penyelesaian yang direka bagi memenuhi sasaran mereka dalam pasaran kewangan dan kripto—daripada kepelbagaian aset serta analisis teknikal hinggalah kepada kelajuan pelaksanaan. Kerjasama dengan Bitget menambah satu dimensi baharu kepada misi tersebut, memberikan pengguna kami akses langsung kepada salah satu bursa paling inovatif dan berkecairan tinggi di dunia.”

Dengan matlamat meningkatkan pengalaman dagangan melalui alatan khusus dan penglibatan pasaran yang lebih pintar, kerjasama dengan Tiger.com ini dibina atas kepercayaan asas bahawa pengguna harus Berdagang dengan lebih bijak, bukan lebih sukar. Perkongsian ini menyokong pembangunan Bitget sebagai Universal Exchange (UEX), di mana pengalaman pengguna, kecairan dan produk bertaraf profesional bergabung untuk mentakrifkan semula dagangan kontemporari.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna, dengan menawarkan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF serta pelbagai aset dunia sebenar dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Di bahagian terdesentralisasi, Bitget Wallet berfungsi sebagai dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rangkaian blockchain dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses terus kepada lebih 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam platform tersebut.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman dan kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ca8835f-cac6-4b49-bcd6-2ee15033b740