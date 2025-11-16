Bitget Melihat Peningkatan Permintaan VIP untuk Strategi Hasil

VICTORIA, Seychelles, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, susulan peningkatan ketara dalam permintaan daripada pelanggan VIP untuk penyelesaian hasil lanjutan, telah mengumumkan pakej migrasi terhad yang direka untuk menjadikan peralihan kepada strategi hasil lebih cekap.

Sistem sokongan bersepadu ini menjadikan keputusan untuk berhijrah sebagai satu kelebihan segera, membantu modal baharu mula berfungsi dari hari pertama. Ia menghimpunkan kelebihan awal seperti sehingga 1,600 BGB dalam airdrop untuk penempatan modal, bonus 100% baucar faedah yang digandingkan dengan pilihan Earn berfaedah tinggi eksklusif, rebat sehingga 80 USDT dengan yuran onchain dikecualikan, akses percuma kepada BG Explorer Pack dengan pengagihan token berkeutamaan serta peruntukan PoolX untuk pelancaran token akan datang.

"Pelanggan kami telah melangkaui persoalan sama ada mereka perlu mengguna pakai strategi hasil," ujar Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. "Perbincangan kini beralih kepada kombinasi produk kami yang paling sesuai untuk memposisikan portfolio mereka bagi fasa kecairan yang akan datang. Kami melihat evolusi jelas daripada pengumpulan pasif kepada penempatan modal yang proaktif."

Bitget VIP menyediakan pengurusan akaun khusus, pelaksanaan kecairan mendalam, serta penyelesaian hasil berstruktur dan pengurusan kekayaan yang dirangka khas untuk pengguna institusi dan bernilai tinggi. Program ini direka untuk pedagang yang memerlukan kejelasan, kepantasan serta ketepatan dalam rangka kerja UEX, satu model bersatu yang menghimpunkan kecairan berpusat, aset bertoken dan alatan onchain dalam satu ekosistem.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya di satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Di bahagian terdesentralisasi, Bitget Wallet berfungsi sebagai dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rangkaian blockchain dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses terus kepada lebih 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

Perihal Bitget VIP

Bitget VIP menyediakan pelanggan premium dengan pengurusan akaun khusus, kecairan unggul, serta rangkaian canggih produk hasil berstruktur dan pengurusan kekayaan yang canggih, sekali gus berkhidmat kepada pedagang institusi serta individu bernilai tinggi di seluruh dunia.

