Pluxee maintient des perspectives positives pour l'exercice 2026, après l'annonce d'une réforme du cadre réglementaire au Brésil

Paris : 17 novembre 2025 // À la suite de la publication d’un décret introduisant des modifications au Programme d'Alimentation des Travailleurs (PAT) au Brésil, Pluxee a évalué de façon détaillée les implications financières des mesures annoncées par le gouvernement brésilien, soit (i) l'instauration d'un plafond sur le taux de commission des commerçants, (ii) la réduction des délais de remboursement, et (iii) la mise en place de l'interopérabilité des titres repas et alimentation entre les émetteurs, ainsi que le calendrier d’application annoncé pour la mise en œuvre de ces mesures.

À ce stade, des incertitudes significatives persistent quant à la portée, à la faisabilité opérationnelle et à l'échelonnement des mesures annoncées par le gouvernement brésilien.

Dans ce contexte, le Groupe a décidé, pour l’instant, de s’appuyer sur les hypothèses les plus défavorables, reposant sur la mise en œuvre intégrale de la réforme selon le calendrier annoncé. Ce scénario intègre également un certain nombre de mesures de mitigation à déployer en fonction de l’applicabilité des mesures.

Compte tenu du phasage de ces mesures, qui commenceront à impacter les agrégats financiers à partir du milieu de l'exercice 2026, le Groupe révise ses objectifs financiers et anticipe désormais :

un Chiffre d'affaires total stable sur l’exercice 2026, par rapport à une croissance organique ‘high-single digit’ annoncé précédemment ;

sur l’exercice 2026, par rapport à une croissance organique ‘high-single digit’ annoncé précédemment ; une légère expansion organique de la Marge d'EBITDA récurrent sur l’exercice 2026, contre +100 points de base ;

sur l’exercice 2026, contre +100 points de base ; un Taux de conversion de trésorerie récurrent d’environ 80% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026.





Au-delà de l'exercice 2026, les mesures annoncées et le calendrier, s'ils étaient pleinement confirmés, continueraient d'impacter les agrégats financiers du Groupe au cours du premier semestre de l'exercice 2027. Pluxee anticipe un retour à une trajectoire de croissance durable et rentable à partir du second semestre de l'exercice 2027.

Comme indiqué précédemment, Pluxee envisage d'engager une action en justice, indépendamment et conjointement avec l’association professionnelle ABBT, à l’encontre de la mise en œuvre de ces mesures.



About Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des Avantages et Engagements des Salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une large gamme de solutions dans les domaines suivants : repas et alimentation, bien-être, style de vie, récompense et reconnaissance, et programmes d’aide publique. S’appuyant sur une technologie de pointe et plus de 5 600 membres d’équipe engagés, Pluxee agit en tant que partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C hautement interconnecté, composé de plus de 500 000 clients, de plus de 37 millions de consommateurs et de plus de 1,7 million de marchands. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias

Cecilia de Pierrebourg +33 6 03 30 46 98 cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analystes et investisseurs

Pauline Bireaud + 33 6 22 58 83 51 pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe