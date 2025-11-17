EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 31.10.2025

EfTEN United Property Fund teenis oktoobris puhaskasumit 110 tuhat eurot ning 2025. aasta kümne kuuga 2,214 miljonit eurot (eelmisel aastal samal ajal 724 tuhat eurot). Oktoobris otsustas fond teha investoritele rahalise väljamakse summas 420 tuhat eurot ehk 16,9 euro senti osaku kohta. Selle tulemusena langes fondi osaku puhasväärtus (NAV) 1,1% ning oli oktoobri lõpus 11,22 eurot. Ilma väljamakseta oleks EfTEN United Property Fund'i NAV kasvanud kuuga 0,4%.

Fondi 80%-lise osalusega arendusettevõttes Invego Uus-Järveküla OÜ broneerisid kliendid oktoobris kuus 2026. aasta alguses valmivat ridamaja osa. Arendusettevõtte tegevusajaloo jooksul on kuine uute broneeringute maht olnud suurem vaid paaril korral. Uus-Järveküla elurajoonis on klientide poolt veel broneerimata 18 juba valminud või 2026. aasta alguses valmivat ridamaja. Oktoobris teenis EfTEN United Property Fund investeeringult 24 tuhat eurot intressitulu.

Fondi suurima investeeringu, usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 5, millest EfTEN United Property Fund omab 36,5%, kasum oli oktoobris 220 tuhat eurot. Usaldusfondi suuruselt teises investeeringus, endise Danske panga peahoones Vilniuses, lõppeb detsembri alguses laenuleping. Pank on teinud pakkumise lepingu pikendamiseks senisest pikema maksegraafikuga, mis suurendab fondi vaba rahavoogu. Intressimarginaal jääb senisele (190bp) tasemele. Hetkel on hoonest üürilepingutega kaetud 83%. Oktoobris sõlmiti uus üürileping kogu olemasolevale vabale pinnale. Üürimaksed algavad sõlmitud lepingu kohaselt järgmise aasta märtsist.

Täpsem EfTEN United Property Fund'i portfelli ülevaade on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/





Kristjan Tamla

Tegevjuht

Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee

Manus