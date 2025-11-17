Société Générale : Nouveau programme de rachat d'actions additionnel de 1 milliard d'euros

NOUVEAU RACHAT D’ACTIONS ADDITIONNEL DE 1 MILLIARD D’EUROS

Information réglementée

Paris, le 17 novembre 2025, à 8h00

Société Générale annonce aujourd'hui une nouvelle distribution exceptionnelle de capital sous la forme d'un programme de rachat d'actions additionnel de 1 milliard d'euros.

Le Conseil d'administration a approuvé le lancement de ce nouveau programme de rachat d'actions additionnel de 1 milliard d’euros à des fins d’annulation.

Société Générale a obtenu toutes les autorisations nécessaires1, y compris de la BCE. Ces acquisitions d'actions seront réalisées en conformité avec le règlement relatif aux abus de marché (MAR). Société Générale commencera à racheter ses actions au plus tôt le 19 novembre 2025.

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com



1 Du 19 au 20 novembre 2025 inclus, les rachats seront réalisés dans le cadre du descriptif du programme de rachat d’actions publié le 17 mai 2024 relatif à la 22ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 22 mai 2024 dont l’autorisation d’achat par la société de ses propres actions est valable jusqu’au 22 novembre 2025 au plus tard. A compter du 21 novembre 2025, les rachats seront réalisés dans le cadre du descriptif du programme de rachat d’actions qui sera publié le matin du 21 novembre 2025 relativement à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025 dont l’autorisation d’achat par la société de ses propres actions est valable jusqu’au 20 novembre 2026. Il est précisé que la date de mise en œuvre de cette 19ème résolution a été fixée par le Conseil d’administration au 21 novembre 2025, date à laquelle elle remplacera la 22ème résolution précitée.

