Paris – 17 novembre 2025

Bureau Veritas nomme Santiago Arias Duval

Vice-président exécutif pour la région Amériques

Bureau Veritas, un leader mondial dans le secteur des tests, de l'inspection et de la certification (TIC), annonce la nomination de Santiago Arias Duval au poste de Vice-président exécutif pour la région Amériques, à compter du 17 novembre 2025. Cette nomination s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle opérationnel de Bureau Veritas, en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

Bureau Veritas fait évoluer la structure de son Comité exécutif afin de renforcer la cohésion organisationnelle. Cette organisation donnera aux régions les moyens d'agir grâce à des lignes de produits évolutives, permettant le développement de solutions globales et ouvrant de nouvelles opportunités de ventes croisées.

La région Amériques a été créée afin de tirer parti des opportunités de marché en plein essor dans les pays d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Il s'agit d'une région dynamique pour Bureau Veritas, où le groupe entend renforcer son leadership dans ses lignes de produits et créer de nouveaux bastions sur les marchés à fortes croissances. La nouvelle organisation de la région Amériques facilitera la mise à l'échelle de nouvelles solutions et de nouveaux services et permettra une utilisation optimale des ressources à travers toutes les lignes de produits.

Santiago Arias Duval est rattaché à Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas, et rejoint le Comité exécutif du groupe.

Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas, a déclaré : « Je suis ravie d'accueillir Santiago Arias Duval au sein du Comité exécutif du groupe. Fort de sa vaste connaissance du secteur industriel, de ses succès commerciaux avérés et de son expérience dans le cadre d’opérations mondiales, il sera le moteur de notre programme de croissance et de développement en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Je suis convaincue que Santiago et les équipes de la région Amériques, nous permettront d'y atteindre les niveaux de croissance et de performance qui nous permettront de réaliser notre ambition LEAP I 28. »

Santiago Arias Duval, Vice-président exécutif, Amériques, a déclaré : « Je suis honoré de rejoindre Bureau Veritas et ses équipes talentueuses au sein de la région Amérique. La région représente une opportunité extraordinaire de croissance tout en s’appuyant sur les solides fondations de l'entreprise en matière d'excellence technique, d'innovation et de confiance. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Hinda, le Comité exécutif et l’ensemble des équipes de la région afin d'accélérer la croissance, d'approfondir nos relations avec nos clients et renforcer l’exécution de la stratégie LEAP | 28. »

Biographie :

























































































Santiago Arias Duval a occupé le poste de Vice-président senior et Directeur Général de la division Precision Technologies chez Ingersoll Rand. À ce titre, il était responsable de la stratégie globale, des opérations et des performances commerciales d'un ensemble diversifié d'entreprises au service de clients issus de multiples secteurs à travers le monde.







Ayant rejoint Ingersoll Rand en 2017, Santiago a occupé une série de postes de direction aux responsabilités croissantes, notamment celui de Directeur Général de la division Industrial Pumps and Medical North America et celui de Vice-président et Directeur général des divisions Vacuum & Liquid Handling et Life Sciences. Tout au long de son mandat, Santiago a constamment généré une croissance organique supérieure à celle du marché, réalisé de multiples acquisitions et favorisé une augmentation significative de la marge EBITDA portée par l'excellence commerciale, l'efficacité opérationnelle et la gestion rigoureuse du portefeuille.







Avant de rejoindre Ingersoll Rand, Santiago a occupé des postes de direction chez Danaher Corporation, où il a été responsable de l'unité commerciale Emballage pour X-Rite et consultant au sein du Danaher Business System Office, où il a aidé des sociétés au rayonnement mondial à commercialiser de nouveaux produits. Au début de sa carrière, il a travaillé dans la gestion de produits chez Fluke (Danaher) et dans les opérations chez General Motors.







Santiago est titulaire d'un master en administration des affaires du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et d'une licence en génie électrique du Georgia Institute of Technology.

À PROPOS DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 84 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques du Groupe aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

