Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 10. november 2025 – 14. november 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 46 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse32.540.52116,84547.927.141
10. november 2025160.00018,052.888.000
11. november 2025150.00018,232.734.500
12. november 2025150.00018,142.721.000
13. november 2025170.00018,233.099.100
14. november 2025160.00018,102.896.000
I alt uge 46790.00018,1514.338.600
I alt akkumuleret 33.330.52116,87562.265.741

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 37.576.217 stk. egne aktier svarende til 2,59 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of Investor Relations & ESG        
Mads Thinggaard                 
Mobil nr. 2025 5469                

