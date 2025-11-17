Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 10. november 2025 – 14. november 2025

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 46 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 32.540.521 16,84 547.927.141 10. november 2025 160.000 18,05 2.888.000 11. november 2025 150.000 18,23 2.734.500 12. november 2025 150.000 18,14 2.721.000 13. november 2025 170.000 18,23 3.099.100 14. november 2025 160.000 18,10 2.896.000 I alt uge 46 790.000 18,15 14.338.600 I alt akkumuleret 33.330.521 16,87 562.265.741

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 37.576.217 stk. egne aktier svarende til 2,59 % af selskabets aktiekapital.

