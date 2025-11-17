Elis : Déclaration du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote au 31 10 2025

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 31 OCTOBRE 2025

Article L. 233-8-II du Code de Commerce
Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Nombre d’actions composant le capital social236 664 445
Nombre de droits de vote théoriques284 365 805
Nombre de droits de vote exerçables279 967 143

Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elis www.elis.com

DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL
AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 31 OCTOBER 2025

Total number of shares236,664,445
Theoretical number of voting rights284,365,805
Number of exercisable voting rights279,967,143

This disclosure is on Elis web site www.elis.com

        

Contacts

Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury
Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux, Investor Relations
Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


Attachments

Déclaration du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote au 31 10 2025

Recommended Reading