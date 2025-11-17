Elis : Déclaration du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote au 31 10 2025

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 31 OCTOBRE 2025

Article L. 233-8-II du Code de Commerce

Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Nombre d’actions composant le capital social 236 664 445 Nombre de droits de vote théoriques 284 365 805 Nombre de droits de vote exerçables 279 967 143

Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elis www.elis.com

DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL

AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 31 OCTOBER 2025

Total number of shares 236,664,445 Theoretical number of voting rights 284,365,805 Number of exercisable voting rights 279,967,143

This disclosure is on Elis web site www.elis.com

Contacts

Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury

Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux, Investor Relations

Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe