Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie





Ieper, België – 17 november 2025, 17.45 uur CET

Naar aanleiding van het aandeleninkoopprogramma dat op 10 december 2024 werd aangekondigd, maakt Melexis bekend dat er 72.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 10 en 17 november 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 10/11/2025 14.500 57,74 57,50 58,65 837.207 11/11/2025 14.500 57,20 56,70 57,45 829.328 12/11/2025 15.000 56,13 55,80 57,15 841.956 13/11/2025 14.000 56,17 55,70 56,50 786.393 14/11/2025 14.000 55,31 54,25 55,65 774.360 TOTAAL 72.000 56,52 54,25 58,65 4.069.242

Als gevolg van aankopen die zijn gedaan sinds de lancering van het aandeleninkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis nu 639.491 eigen aandelen in bezit.



