Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

 Melexis N.V.

Persbericht - Gereglementeerde informatie


Ieper, België – 17 november 2025, 17.45 uur CET

Naar aanleiding van het aandeleninkoopprogramma dat op 10 december 2024 werd aangekondigd, maakt Melexis bekend dat er 72.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 10 en 17 november 2025.

InkoopdatumAantal verworven aandelenGemiddelde prijs (€)Laagste prijs (€)Hoogste prijs (€)Aankoop bedrag (€)
10/11/202514.50057,7457,5058,65837.207
11/11/202514.50057,2056,7057,45829.328
12/11/202515.00056,1355,8057,15841.956
13/11/202514.00056,1755,7056,50786.393
14/11/202514.00055,3154,2555,65774.360
TOTAAL72.00056,5254,2558,654.069.242

Als gevolg van aankopen die zijn gedaan sinds de lancering van het aandeleninkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis nu 639.491 eigen aandelen in bezit.


