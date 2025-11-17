Declaration exercice 2026/02 des transactions sur actions propres

Information réglementée

Paris, 17 novembre 2025 

DECLARATION EXERCICE 2026/02 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 10 au 14 novembre 2025 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO8510-Nov-25NL0015001W4922 71015,7800XPAR
213800RQNIQT48SEEO8510-Nov-25NL0015001W4919 36715,7754DXE
213800RQNIQT48SEEO8510-Nov-25NL0015001W491 00015,5800TQE
213800RQNIQT48SEEO8511-Nov-25NL0015001W4922 81915,6214XPAR
213800RQNIQT48SEEO8511-Nov-25NL0015001W4918 25615,6047DXE
213800RQNIQT48SEEO8511-Nov-25NL0015001W492 50015,5482TQE
213800RQNIQT48SEEO8512-Nov-25NL0015001W4938 50014,2775XPAR
213800RQNIQT48SEEO8512-Nov-25NL0015001W4926 90014,1826DXE
213800RQNIQT48SEEO8512-Nov-25NL0015001W494 60014,1963TQE
213800RQNIQT48SEEO8513-Nov-25NL0015001W4931 66314,5059XPAR
213800RQNIQT48SEEO8513-Nov-25NL0015001W4919 58714,4750DXE
213800RQNIQT48SEEO8513-Nov-25NL0015001W493 75014,4347TQE
213800RQNIQT48SEEO8514-Nov-25NL0015001W4933 00013,8803XPAR
213800RQNIQT48SEEO8514-Nov-25NL0015001W4924 00013,8690DXE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias

Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com		Analysts and Investors

Pauline Bireaud
+ 33 6 22 58 83 51
pauline.bireaud@pluxeegroup.com

