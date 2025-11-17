Information réglementée

Paris, 17 novembre 2025

DECLARATION EXERCICE 2026/02 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 10 au 14 novembre 2025

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 10-Nov-25 NL0015001W49 22 710 15,7800 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 10-Nov-25 NL0015001W49 19 367 15,7754 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 10-Nov-25 NL0015001W49 1 000 15,5800 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 11-Nov-25 NL0015001W49 22 819 15,6214 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 11-Nov-25 NL0015001W49 18 256 15,6047 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 11-Nov-25 NL0015001W49 2 500 15,5482 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 12-Nov-25 NL0015001W49 38 500 14,2775 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 12-Nov-25 NL0015001W49 26 900 14,1826 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 12-Nov-25 NL0015001W49 4 600 14,1963 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 13-Nov-25 NL0015001W49 31 663 14,5059 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 13-Nov-25 NL0015001W49 19 587 14,4750 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 13-Nov-25 NL0015001W49 3 750 14,4347 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 14-Nov-25 NL0015001W49 33 000 13,8803 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 14-Nov-25 NL0015001W49 24 000 13,8690 DXE

