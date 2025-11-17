Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 10 au 14 novembre 2025

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 10 AU 14 NOVEMBRE 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 10 au 14 novembre 2025 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché REXEL 969500N6AVPA51648T62 10/11/2025 FR0010451203 33 900 29,6537 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 11/11/2025 FR0010451203 42 801 29,7615 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 12/11/2025 FR0010451203 3 730 30,1717 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 13/11/2025 FR0010451203 39 414 30,0706 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 14/11/2025 FR0010451203 25 197 30,1265 XPAR TOTAL 145 042 29,8943

Pièce jointe