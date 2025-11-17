Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 10 au 14 novembre 2025

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 10 AU 14 NOVEMBRE 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 10 au 14 novembre 2025 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
REXEL969500N6AVPA51648T6210/11/2025FR0010451203 33 900 29,6537XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6211/11/2025FR0010451203 42 801 29,7615XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6212/11/2025FR0010451203 3 730 30,1717XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6213/11/2025FR0010451203 39 414 30,0706XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6214/11/2025FR0010451203 25 197 30,1265XPAR
   TOTAL 145 04229,8943 

