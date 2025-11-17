Rubis: Programme de rachat d'actions





Le Collège de la Gérance de Rubis annonce qu’il a décidé, sur autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 en vertu de sa 22e résolution et dans le cadre du descriptif publié au chapitre 6 (partie 6.2.5) du Document d’enregistrement universel 2024 disponible sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Document d’enregistrement universel incluant le Rapport financier annuel », de lancer un programme de rachat d’actions Rubis. Les actions acquises dans le cadre de ce programme seront annulées.

Ce programme reflète la volonté du management de contrôler la dilution impactant le BPA engendrée par les émissions d’actions en faveur des collaborateurs du Groupe (actions de performance et stock-options).

La Société a désigné un prestataire de services d’investissement indépendant chargé d’exécuter le programme de rachat d’actions conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du règlement légué (UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016, ainsi que leurs textes d'application.

La période de rachat débutera le 18 novembre 2025 et s’achèvera au plus tard le 28 novembre 2025 pour un nombre maximal de 160 000 actions et avec un prix maximal d’achat de 50 € (hors frais et commissions) par action, soit pour un montant maximal de 8 000 000 € (hors frais et commissions).





Pièce jointe