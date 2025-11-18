OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
18 November 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 17 November 2025 it had purchased a total of 112,284 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|112,284
|-
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|559.00p
|-
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|544.50p
|-
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|548.75p
|-
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 357,270,363 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 357,270,363.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|17-11-2025
|16:24:29
|GBp
|1,067
|546.50
|XLON
|xHaNaZg1GcX
|17-11-2025
|16:20:32
|GBp
|840
|546.50
|XLON
|xHaNaZg1SBz
|17-11-2025
|16:20:32
|GBp
|1,851
|546.50
|XLON
|xHaNaZg1SB0
|17-11-2025
|16:20:32
|GBp
|176
|546.50
|XLON
|xHaNaZg1SB2
|17-11-2025
|16:20:32
|GBp
|181
|547.00
|XLON
|xHaNaZg1SBR
|17-11-2025
|16:20:32
|GBp
|277
|547.00
|XLON
|xHaNaZg1SAX
|17-11-2025
|16:20:32
|GBp
|7,250
|547.00
|XLON
|xHaNaZg1SAh
|17-11-2025
|16:20:32
|GBp
|442
|547.00
|XLON
|xHaNaZg1SAj
|17-11-2025
|16:17:09
|GBp
|320
|547.00
|XLON
|xHaNaZg1Onp
|17-11-2025
|16:17:09
|GBp
|5
|547.00
|XLON
|xHaNaZg1Onr
|17-11-2025
|16:17:09
|GBp
|273
|547.00
|XLON
|xHaNaZg1Onv
|17-11-2025
|16:17:09
|GBp
|184
|547.00
|XLON
|xHaNaZg1On5
|17-11-2025
|16:15:41
|GBp
|360
|547.00
|XLON
|xHaNaZg16ik
|17-11-2025
|16:15:06
|GBp
|1,067
|547.00
|XLON
|xHaNaZg16Lp
|17-11-2025
|16:09:58
|GBp
|187
|546.50
|XLON
|xHaNaZg13QD
|17-11-2025
|16:07:53
|GBp
|1,067
|546.50
|XLON
|xHaNaZg11Pi
|17-11-2025
|16:02:51
|GBp
|999
|547.00
|XLON
|xHaNaZg1Bcl
|17-11-2025
|16:02:51
|GBp
|1,427
|547.00
|XLON
|xHaNaZg1BcG
|17-11-2025
|16:01:25
|GBp
|242
|548.00
|XLON
|xHaNaZg18yk
|17-11-2025
|16:01:25
|GBp
|234
|548.00
|XLON
|xHaNaZg18yo
|17-11-2025
|16:01:25
|GBp
|631
|548.00
|XLON
|xHaNaZg18yq
|17-11-2025
|16:01:25
|GBp
|497
|548.00
|XLON
|xHaNaZg18yu
|17-11-2025
|16:01:25
|GBp
|1,067
|547.50
|XLON
|xHaNaZg18y1
|17-11-2025
|15:57:27
|GBp
|1,715
|548.00
|XLON
|xHaNaZg2rfu
|17-11-2025
|15:56:33
|GBp
|207
|548.50
|XLON
|xHaNaZg2o4L
|17-11-2025
|15:56:15
|GBp
|186
|548.50
|XLON
|xHaNaZg2oTh
|17-11-2025
|15:55:57
|GBp
|312
|548.50
|XLON
|xHaNaZg2po8
|17-11-2025
|15:55:39
|GBp
|2,457
|548.50
|XLON
|xHaNaZg2pDL
|17-11-2025
|15:52:03
|GBp
|78
|548.00
|XLON
|xHaNaZg2ycK
|17-11-2025
|15:52:03
|GBp
|113
|548.00
|XLON
|xHaNaZg2ycM
|17-11-2025
|15:51:45
|GBp
|328
|548.00
|XLON
|xHaNaZg2ymP
|17-11-2025
|15:48:58
|GBp
|269
|548.00
|XLON
|xHaNaZg2xBn
|17-11-2025
|15:48:58
|GBp
|1,126
|547.50
|XLON
|xHaNaZg2xBq
|17-11-2025
|15:48:58
|GBp
|322
|547.50
|XLON
|xHaNaZg2xBs
|17-11-2025
|15:48:58
|GBp
|587
|547.50
|XLON
|xHaNaZg2xBu
|17-11-2025
|15:48:45
|GBp
|180
|548.00
|XLON
|xHaNaZg2xSh
|17-11-2025
|15:48:45
|GBp
|1
|548.00
|XLON
|xHaNaZg2xSl
|17-11-2025
|15:48:40
|GBp
|181
|548.00
|XLON
|xHaNaZg2xP@
|17-11-2025
|15:48:40
|GBp
|1,575
|548.00
|XLON
|xHaNaZg2xPL
|17-11-2025
|15:41:47
|GBp
|270
|547.50
|XLON
|xHaNaZg2Wnl
|17-11-2025
|15:40:00
|GBp
|295
|547.50
|XLON
|xHaNaZg2k$1
|17-11-2025
|15:40:00
|GBp
|424
|548.00
|XLON
|xHaNaZg2k$N
|17-11-2025
|15:40:00
|GBp
|638
|547.50
|XLON
|xHaNaZg2k@2
|17-11-2025
|15:40:00
|GBp
|1,457
|548.00
|XLON
|xHaNaZg2kvx
|17-11-2025
|15:38:59
|GBp
|750
|548.00
|XLON
|xHaNaZg2l8u
|17-11-2025
|15:38:59
|GBp
|631
|548.00
|XLON
|xHaNaZg2l8w
|17-11-2025
|15:37:58
|GBp
|674
|548.50
|XLON
|xHaNaZg2iH5
|17-11-2025
|15:37:58
|GBp
|393
|548.50
|XLON
|xHaNaZg2iH9
|17-11-2025
|15:37:35
|GBp
|1,514
|549.00
|XLON
|xHaNaZg2js6
|17-11-2025
|15:35:38
|GBp
|463
|549.00
|XLON
|xHaNaZg2hva
|17-11-2025
|15:35:38
|GBp
|643
|549.00
|XLON
|xHaNaZg2hvc
|17-11-2025
|15:35:38
|GBp
|313
|549.00
|XLON
|xHaNaZg2hve
|17-11-2025
|15:35:38
|GBp
|215
|549.00
|XLON
|xHaNaZg2hvg
|17-11-2025
|15:35:38
|GBp
|161
|549.00
|XLON
|xHaNaZg2hvk
|17-11-2025
|15:35:38
|GBp
|135
|549.00
|XLON
|xHaNaZg2hvm
|17-11-2025
|15:35:38
|GBp
|48
|549.00
|XLON
|xHaNaZg2hvo
|17-11-2025
|15:35:38
|GBp
|356
|549.00
|XLON
|xHaNaZg2hvq
|17-11-2025
|15:35:38
|GBp
|1,570
|549.00
|XLON
|xHaNaZg2hvY
|17-11-2025
|15:33:07
|GBp
|534
|548.50
|XLON
|xHaNaZg2MrK
|17-11-2025
|15:33:07
|GBp
|533
|548.50
|XLON
|xHaNaZg2MrM
|17-11-2025
|15:33:07
|GBp
|44
|548.50
|XLON
|xHaNaZg2Mqa
|17-11-2025
|15:33:07
|GBp
|923
|548.50
|XLON
|xHaNaZg2Mqc
|17-11-2025
|15:33:07
|GBp
|100
|548.50
|XLON
|xHaNaZg2MqY
|17-11-2025
|15:29:06
|GBp
|1,067
|549.00
|XLON
|xHaNaZg2JZp
|17-11-2025
|15:24:19
|GBp
|6
|549.00
|XLON
|xHaNaZg2SR5
|17-11-2025
|15:20:03
|GBp
|936
|549.00
|XLON
|xHaNaZg265s
|17-11-2025
|15:20:03
|GBp
|440
|549.00
|XLON
|xHaNaZg265u
|17-11-2025
|15:20:03
|GBp
|500
|549.00
|XLON
|xHaNaZg265w
|17-11-2025
|15:20:03
|GBp
|56
|549.00
|XLON
|xHaNaZg265y
|17-11-2025
|15:20:03
|GBp
|138
|549.00
|XLON
|xHaNaZg265@
|17-11-2025
|15:20:03
|GBp
|35
|549.00
|XLON
|xHaNaZg2650
|17-11-2025
|15:20:03
|GBp
|212
|549.00
|XLON
|xHaNaZg2652
|17-11-2025
|15:20:03
|GBp
|235
|549.00
|XLON
|xHaNaZg2654
|17-11-2025
|15:20:03
|GBp
|226
|549.00
|XLON
|xHaNaZg265F
|17-11-2025
|15:20:03
|GBp
|894
|548.50
|XLON
|xHaNaZg265I
|17-11-2025
|15:19:37
|GBp
|406
|549.00
|XLON
|xHaNaZg26SB
|17-11-2025
|15:19:37
|GBp
|33
|548.50
|XLON
|xHaNaZg26SE
|17-11-2025
|15:19:37
|GBp
|140
|548.50
|XLON
|xHaNaZg26SG
|17-11-2025
|15:19:22
|GBp
|219
|549.00
|XLON
|xHaNaZg27sm
|17-11-2025
|15:18:45
|GBp
|228
|549.00
|XLON
|xHaNaZg24ZR
|17-11-2025
|15:17:52
|GBp
|251
|549.00
|XLON
|xHaNaZg25Zp
|17-11-2025
|15:17:52
|GBp
|816
|549.00
|XLON
|xHaNaZg25Zr
|17-11-2025
|15:12:09
|GBp
|355
|549.50
|XLON
|xHaNaZg2CWo
|17-11-2025
|15:11:33
|GBp
|354
|549.50
|XLON
|xHaNaZg2CN0
|17-11-2025
|15:07:38
|GBp
|365
|549.00
|XLON
|xHaNaZg29NP
|17-11-2025
|15:07:38
|GBp
|173
|549.00
|XLON
|xHaNaZg29NR
|17-11-2025
|15:07:38
|GBp
|443
|549.00
|XLON
|xHaNaZg29NT
|17-11-2025
|15:05:21
|GBp
|628
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3qKc
|17-11-2025
|15:05:21
|GBp
|1,435
|550.00
|XLON
|xHaNaZg3qKN
|17-11-2025
|15:05:21
|GBp
|150
|551.00
|XLON
|xHaNaZg3qN4
|17-11-2025
|15:05:21
|GBp
|23
|551.00
|XLON
|xHaNaZg3qN6
|17-11-2025
|15:05:21
|GBp
|320
|551.00
|XLON
|xHaNaZg3qN8
|17-11-2025
|15:05:21
|GBp
|1
|551.00
|XLON
|xHaNaZg3qNA
|17-11-2025
|15:05:21
|GBp
|366
|551.00
|XLON
|xHaNaZg3qNC
|17-11-2025
|15:05:21
|GBp
|161
|551.00
|XLON
|xHaNaZg3qNE
|17-11-2025
|15:05:21
|GBp
|286
|551.00
|XLON
|xHaNaZg3qNG
|17-11-2025
|15:05:21
|GBp
|245
|551.00
|XLON
|xHaNaZg3qNI
|17-11-2025
|15:05:21
|GBp
|1,274
|551.00
|XLON
|xHaNaZg3qNK
|17-11-2025
|15:05:21
|GBp
|1,271
|551.00
|XLON
|xHaNaZg3qNM
|17-11-2025
|15:05:21
|GBp
|93
|551.00
|XLON
|xHaNaZg3qNO
|17-11-2025
|15:00:09
|GBp
|191
|550.00
|XLON
|xHaNaZg3$L0
|17-11-2025
|14:59:51
|GBp
|177
|550.00
|XLON
|xHaNaZg3yo2
|17-11-2025
|14:59:51
|GBp
|39
|550.00
|XLON
|xHaNaZg3yo4
|17-11-2025
|14:59:30
|GBp
|185
|550.00
|XLON
|xHaNaZg3yRo
|17-11-2025
|14:59:30
|GBp
|63
|550.00
|XLON
|xHaNaZg3yRq
|17-11-2025
|14:59:30
|GBp
|1,477
|550.00
|XLON
|xHaNaZg3yRz
|17-11-2025
|14:59:30
|GBp
|18
|550.00
|XLON
|xHaNaZg3yR$
|17-11-2025
|14:59:30
|GBp
|1,472
|550.00
|XLON
|xHaNaZg3yR7
|17-11-2025
|14:59:30
|GBp
|1,190
|550.00
|XLON
|xHaNaZg3yQ@
|17-11-2025
|14:58:17
|GBp
|133
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3wBt
|17-11-2025
|14:58:17
|GBp
|250
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3wBv
|17-11-2025
|14:58:17
|GBp
|689
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3wBx
|17-11-2025
|14:58:17
|GBp
|58
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3wBz
|17-11-2025
|14:58:17
|GBp
|202
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3wB$
|17-11-2025
|14:58:17
|GBp
|371
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3wB1
|17-11-2025
|14:58:17
|GBp
|1,026
|549.00
|XLON
|xHaNaZg3wB6
|17-11-2025
|14:53:36
|GBp
|454
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3b3Y
|17-11-2025
|14:53:36
|GBp
|211
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3b3o
|17-11-2025
|14:48:23
|GBp
|734
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3jsn
|17-11-2025
|14:48:23
|GBp
|206
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3jsp
|17-11-2025
|14:48:23
|GBp
|430
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3jsr
|17-11-2025
|14:48:23
|GBp
|50
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3jst
|17-11-2025
|14:48:23
|GBp
|312
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3jsv
|17-11-2025
|14:48:23
|GBp
|326
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3jsx
|17-11-2025
|14:48:23
|GBp
|700
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3jsS
|17-11-2025
|14:48:23
|GBp
|24
|549.50
|XLON
|xHaNaZg3jsQ
|17-11-2025
|14:44:23
|GBp
|626
|549.00
|XLON
|xHaNaZg3Nig
|17-11-2025
|14:44:23
|GBp
|250
|549.00
|XLON
|xHaNaZg3Nii
|17-11-2025
|14:44:23
|GBp
|397
|549.00
|XLON
|xHaNaZg3Nik
|17-11-2025
|14:41:48
|GBp
|323
|548.50
|XLON
|xHaNaZg3I0$
|17-11-2025
|14:41:37
|GBp
|181
|548.50
|XLON
|xHaNaZg3INd
|17-11-2025
|14:41:37
|GBp
|466
|548.50
|XLON
|xHaNaZg3INy
|17-11-2025
|14:37:36
|GBp
|641
|548.00
|XLON
|xHaNaZg3VIq
|17-11-2025
|14:37:34
|GBp
|303
|548.50
|XLON
|xHaNaZg3VOU
|17-11-2025
|14:37:34
|GBp
|128
|549.00
|XLON
|xHaNaZg3VRp
|17-11-2025
|14:37:34
|GBp
|3,321
|549.00
|XLON
|xHaNaZg3VRr
|17-11-2025
|14:37:34
|GBp
|549
|549.00
|XLON
|xHaNaZg3VRt
|17-11-2025
|14:37:34
|GBp
|645
|549.00
|XLON
|xHaNaZg3VRv
|17-11-2025
|14:37:34
|GBp
|230
|548.50
|XLON
|xHaNaZg3VRx
|17-11-2025
|14:37:34
|GBp
|700
|548.50
|XLON
|xHaNaZg3VRz
|17-11-2025
|14:37:34
|GBp
|998
|548.50
|XLON
|xHaNaZg3VR5
|17-11-2025
|14:34:03
|GBp
|39
|548.50
|XLON
|xHaNaZg3OU7
|17-11-2025
|14:28:57
|GBp
|41
|547.00
|XLON
|xHaNaZg30Aw
|17-11-2025
|14:27:59
|GBp
|28
|547.00
|XLON
|xHaNaZg31Nt
|17-11-2025
|14:27:59
|GBp
|265
|547.00
|XLON
|xHaNaZg31Nv
|17-11-2025
|14:27:27
|GBp
|423
|547.00
|XLON
|xHaNaZg3Ezs
|17-11-2025
|14:27:05
|GBp
|175
|546.00
|XLON
|xHaNaZg3EKS
|17-11-2025
|14:27:05
|GBp
|6
|546.00
|XLON
|xHaNaZg3EKU
|17-11-2025
|14:27:05
|GBp
|603
|546.00
|XLON
|xHaNaZg3ENh
|17-11-2025
|14:25:25
|GBp
|190
|546.00
|XLON
|xHaNaZg3C3I
|17-11-2025
|14:18:36
|GBp
|1,161
|546.00
|XLON
|xHaNaZgytEs
|17-11-2025
|14:14:37
|GBp
|250
|545.50
|XLON
|xHaNaZgypGU
|17-11-2025
|14:13:34
|GBp
|36
|544.50
|XLON
|xHaNaZgymRf
|17-11-2025
|14:13:34
|GBp
|445
|544.50
|XLON
|xHaNaZgymRh
|17-11-2025
|14:13:04
|GBp
|549
|545.00
|XLON
|xHaNaZgynDC
|17-11-2025
|14:13:04
|GBp
|1,254
|545.50
|XLON
|xHaNaZgynDE
|17-11-2025
|14:12:45
|GBp
|226
|546.50
|XLON
|xHaNaZgynT@
|17-11-2025
|14:12:09
|GBp
|58
|546.50
|XLON
|xHaNaZgy@uA
|17-11-2025
|14:12:09
|GBp
|168
|546.50
|XLON
|xHaNaZgy@uC
|17-11-2025
|14:11:33
|GBp
|82
|546.50
|XLON
|xHaNaZgy$l2
|17-11-2025
|14:11:33
|GBp
|143
|546.50
|XLON
|xHaNaZgy$l4
|17-11-2025
|14:10:57
|GBp
|227
|546.50
|XLON
|xHaNaZgy$HO
|17-11-2025
|14:10:21
|GBp
|198
|546.50
|XLON
|xHaNaZgyyo7
|17-11-2025
|14:05:55
|GBp
|782
|546.00
|XLON
|xHaNaZgyuMS
|17-11-2025
|14:05:23
|GBp
|330
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyvm$
|17-11-2025
|14:05:23
|GBp
|250
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyvm1
|17-11-2025
|14:05:23
|GBp
|700
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyvm3
|17-11-2025
|14:05:23
|GBp
|287
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyvm5
|17-11-2025
|14:05:23
|GBp
|771
|546.50
|XLON
|xHaNaZgyvmG
|17-11-2025
|14:00:45
|GBp
|6
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyYfm
|17-11-2025
|14:00:45
|GBp
|330
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyYfo
|17-11-2025
|13:59:51
|GBp
|225
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyZkn
|17-11-2025
|13:58:09
|GBp
|17
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyWK6
|17-11-2025
|13:58:09
|GBp
|314
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyWK8
|17-11-2025
|13:58:09
|GBp
|49
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyWKA
|17-11-2025
|13:58:09
|GBp
|723
|546.50
|XLON
|xHaNaZgyWKG
|17-11-2025
|13:55:05
|GBp
|285
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyif7
|17-11-2025
|13:54:44
|GBp
|375
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyi7v
|17-11-2025
|13:54:44
|GBp
|30
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyi73
|17-11-2025
|13:54:07
|GBp
|89
|546.50
|XLON
|xHaNaZgyjXf
|17-11-2025
|13:53:15
|GBp
|323
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyjT3
|17-11-2025
|13:53:15
|GBp
|1
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyjT7
|17-11-2025
|13:52:24
|GBp
|183
|547.00
|XLON
|xHaNaZgygBZ
|17-11-2025
|13:51:53
|GBp
|238
|546.00
|XLON
|xHaNaZgyhvB
|17-11-2025
|13:50:41
|GBp
|682
|546.50
|XLON
|xHaNaZgyeD3
|17-11-2025
|13:43:51
|GBp
|216
|546.50
|XLON
|xHaNaZgyJp$
|17-11-2025
|13:38:37
|GBp
|1
|546.50
|XLON
|xHaNaZgyVQM
|17-11-2025
|13:36:02
|GBp
|374
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyQCi
|17-11-2025
|13:35:37
|GBp
|2
|547.00
|XLON
|xHaNaZgyRb0
|17-11-2025
|13:34:02
|GBp
|162
|547.50
|XLON
|xHaNaZgyO4w
|17-11-2025
|13:34:02
|GBp
|228
|547.50
|XLON
|xHaNaZgyO4y
|17-11-2025
|13:33:00
|GBp
|473
|548.00
|XLON
|xHaNaZgyPMa
|17-11-2025
|13:33:00
|GBp
|788
|548.50
|XLON
|xHaNaZgyPM$
|17-11-2025
|13:32:07
|GBp
|592
|549.00
|XLON
|xHaNaZgy60N
|17-11-2025
|13:32:07
|GBp
|73
|549.00
|XLON
|xHaNaZgy60P
|17-11-2025
|13:32:07
|GBp
|666
|549.50
|XLON
|xHaNaZgy63d
|17-11-2025
|13:19:07
|GBp
|662
|549.00
|XLON
|xHaNaZgyArx
|17-11-2025
|13:19:07
|GBp
|357
|549.00
|XLON
|xHaNaZgyArz
|17-11-2025
|13:17:03
|GBp
|244
|549.50
|XLON
|xHaNaZgy8de
|17-11-2025
|13:16:28
|GBp
|83
|550.00
|XLON
|xHaNaZgy87J
|17-11-2025
|13:16:28
|GBp
|154
|550.00
|XLON
|xHaNaZgy87L
|17-11-2025
|13:15:01
|GBp
|247
|550.00
|XLON
|xHaNaZgy9LP
|17-11-2025
|13:13:05
|GBp
|370
|550.00
|XLON
|xHaNaZgztqt
|17-11-2025
|13:13:05
|GBp
|181
|550.00
|XLON
|xHaNaZgztqF
|17-11-2025
|13:10:02
|GBp
|218
|550.00
|XLON
|xHaNaZgzo$m
|17-11-2025
|13:10:02
|GBp
|258
|550.00
|XLON
|xHaNaZgzo$C
|17-11-2025
|13:10:02
|GBp
|622
|549.50
|XLON
|xHaNaZgzo$M
|17-11-2025
|12:57:40
|GBp
|380
|550.00
|XLON
|xHaNaZgzuAD
|17-11-2025
|12:57:40
|GBp
|403
|550.50
|XLON
|xHaNaZgzuAF
|17-11-2025
|12:57:40
|GBp
|290
|551.00
|XLON
|xHaNaZgzuAK
|17-11-2025
|12:47:07
|GBp
|282
|550.00
|XLON
|xHaNaZgzXSh
|17-11-2025
|12:46:00
|GBp
|644
|550.00
|XLON
|xHaNaZgzkK6
|17-11-2025
|12:45:25
|GBp
|427
|551.00
|XLON
|xHaNaZgzlqk
|17-11-2025
|12:45:25
|GBp
|500
|551.00
|XLON
|xHaNaZgzlqm
|17-11-2025
|12:45:25
|GBp
|183
|551.00
|XLON
|xHaNaZgzlqo
|17-11-2025
|12:45:25
|GBp
|33
|551.00
|XLON
|xHaNaZgzlqq
|17-11-2025
|12:45:25
|GBp
|93
|551.00
|XLON
|xHaNaZgzlqs
|17-11-2025
|12:45:25
|GBp
|570
|551.00
|XLON
|xHaNaZgzlqu
|17-11-2025
|12:45:25
|GBp
|700
|551.00
|XLON
|xHaNaZgzlqw
|17-11-2025
|12:45:25
|GBp
|240
|551.00
|XLON
|xHaNaZgzlqy
|17-11-2025
|12:45:25
|GBp
|539
|550.50
|XLON
|xHaNaZgzlq4
|17-11-2025
|12:42:12
|GBp
|428
|551.00
|XLON
|xHaNaZgzjGr
|17-11-2025
|12:30:51
|GBp
|90
|551.00
|XLON
|xHaNaZgzInf
|17-11-2025
|12:30:51
|GBp
|290
|551.00
|XLON
|xHaNaZgzInh
|17-11-2025
|12:30:50
|GBp
|455
|551.00
|XLON
|xHaNaZgzInJ
|17-11-2025
|12:00:27
|GBp
|408
|553.00
|XLON
|xHaNaZgzDw2
|17-11-2025
|11:39:53
|GBp
|72
|552.50
|XLON
|xHaNaZg@yAR
|17-11-2025
|11:39:53
|GBp
|227
|552.50
|XLON
|xHaNaZg@yAT
|17-11-2025
|11:35:20
|GBp
|277
|553.00
|XLON
|xHaNaZg@uc8
|17-11-2025
|11:10:02
|GBp
|194
|554.00
|XLON
|xHaNaZg@NFP
|17-11-2025
|11:10:02
|GBp
|110
|554.00
|XLON
|xHaNaZg@NFR
|17-11-2025
|10:54:17
|GBp
|240
|553.50
|XLON
|xHaNaZg@RZC
|17-11-2025
|10:52:01
|GBp
|290
|554.00
|XLON
|xHaNaZg@OSX
|17-11-2025
|10:52:01
|GBp
|571
|554.00
|XLON
|xHaNaZg@OSC
|17-11-2025
|10:11:16
|GBp
|294
|554.00
|XLON
|xHaNaZg$vxT
|17-11-2025
|09:47:03
|GBp
|238
|553.50
|XLON
|xHaNaZg$LYN
|17-11-2025
|09:35:58
|GBp
|347
|554.00
|XLON
|xHaNaZg$Tfa
|17-11-2025
|09:31:14
|GBp
|369
|554.50
|XLON
|xHaNaZg$O1F
|17-11-2025
|09:05:12
|GBp
|304
|555.00
|XLON
|xHaNaZg$9$9
|17-11-2025
|08:55:04
|GBp
|273
|556.00
|XLON
|xHaNaZgumJH
|17-11-2025
|08:45:07
|GBp
|394
|557.50
|XLON
|xHaNaZguxpP
|17-11-2025
|08:45:07
|GBp
|564
|558.00
|XLON
|xHaNaZguxpR
|17-11-2025
|08:09:11
|GBp
|264
|558.50
|XLON
|xHaNaZguU4y
|17-11-2025
|08:08:11
|GBp
|367
|558.50
|XLON
|xHaNaZguVFj
|17-11-2025
|08:08:10
|GBp
|272
|559.00
|XLON
|xHaNaZguVEI
|17-11-2025
|08:05:09
|GBp
|242
|559.00
|XLON
|xHaNaZguQpI