OSB GROUP PLC                                        

ISIN: GB00BLDRH360
18 November 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

The Company announces that on 17 November 2025 it had purchased a total of 112,284 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased112,284--
Highest price paid (per ordinary share)559.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)544.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)548.75p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 357,270,363 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 357,270,363.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
17-11-202516:24:29GBp1,067546.50XLONxHaNaZg1GcX
17-11-202516:20:32GBp840546.50XLONxHaNaZg1SBz
17-11-202516:20:32GBp1,851546.50XLONxHaNaZg1SB0
17-11-202516:20:32GBp176546.50XLONxHaNaZg1SB2
17-11-202516:20:32GBp181547.00XLONxHaNaZg1SBR
17-11-202516:20:32GBp277547.00XLONxHaNaZg1SAX
17-11-202516:20:32GBp7,250547.00XLONxHaNaZg1SAh
17-11-202516:20:32GBp442547.00XLONxHaNaZg1SAj
17-11-202516:17:09GBp320547.00XLONxHaNaZg1Onp
17-11-202516:17:09GBp5547.00XLONxHaNaZg1Onr
17-11-202516:17:09GBp273547.00XLONxHaNaZg1Onv
17-11-202516:17:09GBp184547.00XLONxHaNaZg1On5
17-11-202516:15:41GBp360547.00XLONxHaNaZg16ik
17-11-202516:15:06GBp1,067547.00XLONxHaNaZg16Lp
17-11-202516:09:58GBp187546.50XLONxHaNaZg13QD
17-11-202516:07:53GBp1,067546.50XLONxHaNaZg11Pi
17-11-202516:02:51GBp999547.00XLONxHaNaZg1Bcl
17-11-202516:02:51GBp1,427547.00XLONxHaNaZg1BcG
17-11-202516:01:25GBp242548.00XLONxHaNaZg18yk
17-11-202516:01:25GBp234548.00XLONxHaNaZg18yo
17-11-202516:01:25GBp631548.00XLONxHaNaZg18yq
17-11-202516:01:25GBp497548.00XLONxHaNaZg18yu
17-11-202516:01:25GBp1,067547.50XLONxHaNaZg18y1
17-11-202515:57:27GBp1,715548.00XLONxHaNaZg2rfu
17-11-202515:56:33GBp207548.50XLONxHaNaZg2o4L
17-11-202515:56:15GBp186548.50XLONxHaNaZg2oTh
17-11-202515:55:57GBp312548.50XLONxHaNaZg2po8
17-11-202515:55:39GBp2,457548.50XLONxHaNaZg2pDL
17-11-202515:52:03GBp78548.00XLONxHaNaZg2ycK
17-11-202515:52:03GBp113548.00XLONxHaNaZg2ycM
17-11-202515:51:45GBp328548.00XLONxHaNaZg2ymP
17-11-202515:48:58GBp269548.00XLONxHaNaZg2xBn
17-11-202515:48:58GBp1,126547.50XLONxHaNaZg2xBq
17-11-202515:48:58GBp322547.50XLONxHaNaZg2xBs
17-11-202515:48:58GBp587547.50XLONxHaNaZg2xBu
17-11-202515:48:45GBp180548.00XLONxHaNaZg2xSh
17-11-202515:48:45GBp1548.00XLONxHaNaZg2xSl
17-11-202515:48:40GBp181548.00XLONxHaNaZg2xP@
17-11-202515:48:40GBp1,575548.00XLONxHaNaZg2xPL
17-11-202515:41:47GBp270547.50XLONxHaNaZg2Wnl
17-11-202515:40:00GBp295547.50XLONxHaNaZg2k$1
17-11-202515:40:00GBp424548.00XLONxHaNaZg2k$N
17-11-202515:40:00GBp638547.50XLONxHaNaZg2k@2
17-11-202515:40:00GBp1,457548.00XLONxHaNaZg2kvx
17-11-202515:38:59GBp750548.00XLONxHaNaZg2l8u
17-11-202515:38:59GBp631548.00XLONxHaNaZg2l8w
17-11-202515:37:58GBp674548.50XLONxHaNaZg2iH5
17-11-202515:37:58GBp393548.50XLONxHaNaZg2iH9
17-11-202515:37:35GBp1,514549.00XLONxHaNaZg2js6
17-11-202515:35:38GBp463549.00XLONxHaNaZg2hva
17-11-202515:35:38GBp643549.00XLONxHaNaZg2hvc
17-11-202515:35:38GBp313549.00XLONxHaNaZg2hve
17-11-202515:35:38GBp215549.00XLONxHaNaZg2hvg
17-11-202515:35:38GBp161549.00XLONxHaNaZg2hvk
17-11-202515:35:38GBp135549.00XLONxHaNaZg2hvm
17-11-202515:35:38GBp48549.00XLONxHaNaZg2hvo
17-11-202515:35:38GBp356549.00XLONxHaNaZg2hvq
17-11-202515:35:38GBp1,570549.00XLONxHaNaZg2hvY
17-11-202515:33:07GBp534548.50XLONxHaNaZg2MrK
17-11-202515:33:07GBp533548.50XLONxHaNaZg2MrM
17-11-202515:33:07GBp44548.50XLONxHaNaZg2Mqa
17-11-202515:33:07GBp923548.50XLONxHaNaZg2Mqc
17-11-202515:33:07GBp100548.50XLONxHaNaZg2MqY
17-11-202515:29:06GBp1,067549.00XLONxHaNaZg2JZp
17-11-202515:24:19GBp6549.00XLONxHaNaZg2SR5
17-11-202515:20:03GBp936549.00XLONxHaNaZg265s
17-11-202515:20:03GBp440549.00XLONxHaNaZg265u
17-11-202515:20:03GBp500549.00XLONxHaNaZg265w
17-11-202515:20:03GBp56549.00XLONxHaNaZg265y
17-11-202515:20:03GBp138549.00XLONxHaNaZg265@
17-11-202515:20:03GBp35549.00XLONxHaNaZg2650
17-11-202515:20:03GBp212549.00XLONxHaNaZg2652
17-11-202515:20:03GBp235549.00XLONxHaNaZg2654
17-11-202515:20:03GBp226549.00XLONxHaNaZg265F
17-11-202515:20:03GBp894548.50XLONxHaNaZg265I
17-11-202515:19:37GBp406549.00XLONxHaNaZg26SB
17-11-202515:19:37GBp33548.50XLONxHaNaZg26SE
17-11-202515:19:37GBp140548.50XLONxHaNaZg26SG
17-11-202515:19:22GBp219549.00XLONxHaNaZg27sm
17-11-202515:18:45GBp228549.00XLONxHaNaZg24ZR
17-11-202515:17:52GBp251549.00XLONxHaNaZg25Zp
17-11-202515:17:52GBp816549.00XLONxHaNaZg25Zr
17-11-202515:12:09GBp355549.50XLONxHaNaZg2CWo
17-11-202515:11:33GBp354549.50XLONxHaNaZg2CN0
17-11-202515:07:38GBp365549.00XLONxHaNaZg29NP
17-11-202515:07:38GBp173549.00XLONxHaNaZg29NR
17-11-202515:07:38GBp443549.00XLONxHaNaZg29NT
17-11-202515:05:21GBp628549.50XLONxHaNaZg3qKc
17-11-202515:05:21GBp1,435550.00XLONxHaNaZg3qKN
17-11-202515:05:21GBp150551.00XLONxHaNaZg3qN4
17-11-202515:05:21GBp23551.00XLONxHaNaZg3qN6
17-11-202515:05:21GBp320551.00XLONxHaNaZg3qN8
17-11-202515:05:21GBp1551.00XLONxHaNaZg3qNA
17-11-202515:05:21GBp366551.00XLONxHaNaZg3qNC
17-11-202515:05:21GBp161551.00XLONxHaNaZg3qNE
17-11-202515:05:21GBp286551.00XLONxHaNaZg3qNG
17-11-202515:05:21GBp245551.00XLONxHaNaZg3qNI
17-11-202515:05:21GBp1,274551.00XLONxHaNaZg3qNK
17-11-202515:05:21GBp1,271551.00XLONxHaNaZg3qNM
17-11-202515:05:21GBp93551.00XLONxHaNaZg3qNO
17-11-202515:00:09GBp191550.00XLONxHaNaZg3$L0
17-11-202514:59:51GBp177550.00XLONxHaNaZg3yo2
17-11-202514:59:51GBp39550.00XLONxHaNaZg3yo4
17-11-202514:59:30GBp185550.00XLONxHaNaZg3yRo
17-11-202514:59:30GBp63550.00XLONxHaNaZg3yRq
17-11-202514:59:30GBp1,477550.00XLONxHaNaZg3yRz
17-11-202514:59:30GBp18550.00XLONxHaNaZg3yR$
17-11-202514:59:30GBp1,472550.00XLONxHaNaZg3yR7
17-11-202514:59:30GBp1,190550.00XLONxHaNaZg3yQ@
17-11-202514:58:17GBp133549.50XLONxHaNaZg3wBt
17-11-202514:58:17GBp250549.50XLONxHaNaZg3wBv
17-11-202514:58:17GBp689549.50XLONxHaNaZg3wBx
17-11-202514:58:17GBp58549.50XLONxHaNaZg3wBz
17-11-202514:58:17GBp202549.50XLONxHaNaZg3wB$
17-11-202514:58:17GBp371549.50XLONxHaNaZg3wB1
17-11-202514:58:17GBp1,026549.00XLONxHaNaZg3wB6
17-11-202514:53:36GBp454549.50XLONxHaNaZg3b3Y
17-11-202514:53:36GBp211549.50XLONxHaNaZg3b3o
17-11-202514:48:23GBp734549.50XLONxHaNaZg3jsn
17-11-202514:48:23GBp206549.50XLONxHaNaZg3jsp
17-11-202514:48:23GBp430549.50XLONxHaNaZg3jsr
17-11-202514:48:23GBp50549.50XLONxHaNaZg3jst
17-11-202514:48:23GBp312549.50XLONxHaNaZg3jsv
17-11-202514:48:23GBp326549.50XLONxHaNaZg3jsx
17-11-202514:48:23GBp700549.50XLONxHaNaZg3jsS
17-11-202514:48:23GBp24549.50XLONxHaNaZg3jsQ
17-11-202514:44:23GBp626549.00XLONxHaNaZg3Nig
17-11-202514:44:23GBp250549.00XLONxHaNaZg3Nii
17-11-202514:44:23GBp397549.00XLONxHaNaZg3Nik
17-11-202514:41:48GBp323548.50XLONxHaNaZg3I0$
17-11-202514:41:37GBp181548.50XLONxHaNaZg3INd
17-11-202514:41:37GBp466548.50XLONxHaNaZg3INy
17-11-202514:37:36GBp641548.00XLONxHaNaZg3VIq
17-11-202514:37:34GBp303548.50XLONxHaNaZg3VOU
17-11-202514:37:34GBp128549.00XLONxHaNaZg3VRp
17-11-202514:37:34GBp3,321549.00XLONxHaNaZg3VRr
17-11-202514:37:34GBp549549.00XLONxHaNaZg3VRt
17-11-202514:37:34GBp645549.00XLONxHaNaZg3VRv
17-11-202514:37:34GBp230548.50XLONxHaNaZg3VRx
17-11-202514:37:34GBp700548.50XLONxHaNaZg3VRz
17-11-202514:37:34GBp998548.50XLONxHaNaZg3VR5
17-11-202514:34:03GBp39548.50XLONxHaNaZg3OU7
17-11-202514:28:57GBp41547.00XLONxHaNaZg30Aw
17-11-202514:27:59GBp28547.00XLONxHaNaZg31Nt
17-11-202514:27:59GBp265547.00XLONxHaNaZg31Nv
17-11-202514:27:27GBp423547.00XLONxHaNaZg3Ezs
17-11-202514:27:05GBp175546.00XLONxHaNaZg3EKS
17-11-202514:27:05GBp6546.00XLONxHaNaZg3EKU
17-11-202514:27:05GBp603546.00XLONxHaNaZg3ENh
17-11-202514:25:25GBp190546.00XLONxHaNaZg3C3I
17-11-202514:18:36GBp1,161546.00XLONxHaNaZgytEs
17-11-202514:14:37GBp250545.50XLONxHaNaZgypGU
17-11-202514:13:34GBp36544.50XLONxHaNaZgymRf
17-11-202514:13:34GBp445544.50XLONxHaNaZgymRh
17-11-202514:13:04GBp549545.00XLONxHaNaZgynDC
17-11-202514:13:04GBp1,254545.50XLONxHaNaZgynDE
17-11-202514:12:45GBp226546.50XLONxHaNaZgynT@
17-11-202514:12:09GBp58546.50XLONxHaNaZgy@uA
17-11-202514:12:09GBp168546.50XLONxHaNaZgy@uC
17-11-202514:11:33GBp82546.50XLONxHaNaZgy$l2
17-11-202514:11:33GBp143546.50XLONxHaNaZgy$l4
17-11-202514:10:57GBp227546.50XLONxHaNaZgy$HO
17-11-202514:10:21GBp198546.50XLONxHaNaZgyyo7
17-11-202514:05:55GBp782546.00XLONxHaNaZgyuMS
17-11-202514:05:23GBp330547.00XLONxHaNaZgyvm$
17-11-202514:05:23GBp250547.00XLONxHaNaZgyvm1
17-11-202514:05:23GBp700547.00XLONxHaNaZgyvm3
17-11-202514:05:23GBp287547.00XLONxHaNaZgyvm5
17-11-202514:05:23GBp771546.50XLONxHaNaZgyvmG
17-11-202514:00:45GBp6547.00XLONxHaNaZgyYfm
17-11-202514:00:45GBp330547.00XLONxHaNaZgyYfo
17-11-202513:59:51GBp225547.00XLONxHaNaZgyZkn
17-11-202513:58:09GBp17547.00XLONxHaNaZgyWK6
17-11-202513:58:09GBp314547.00XLONxHaNaZgyWK8
17-11-202513:58:09GBp49547.00XLONxHaNaZgyWKA
17-11-202513:58:09GBp723546.50XLONxHaNaZgyWKG
17-11-202513:55:05GBp285547.00XLONxHaNaZgyif7
17-11-202513:54:44GBp375547.00XLONxHaNaZgyi7v
17-11-202513:54:44GBp30547.00XLONxHaNaZgyi73
17-11-202513:54:07GBp89546.50XLONxHaNaZgyjXf
17-11-202513:53:15GBp323547.00XLONxHaNaZgyjT3
17-11-202513:53:15GBp1547.00XLONxHaNaZgyjT7
17-11-202513:52:24GBp183547.00XLONxHaNaZgygBZ
17-11-202513:51:53GBp238546.00XLONxHaNaZgyhvB
17-11-202513:50:41GBp682546.50XLONxHaNaZgyeD3
17-11-202513:43:51GBp216546.50XLONxHaNaZgyJp$
17-11-202513:38:37GBp1546.50XLONxHaNaZgyVQM
17-11-202513:36:02GBp374547.00XLONxHaNaZgyQCi
17-11-202513:35:37GBp2547.00XLONxHaNaZgyRb0
17-11-202513:34:02GBp162547.50XLONxHaNaZgyO4w
17-11-202513:34:02GBp228547.50XLONxHaNaZgyO4y
17-11-202513:33:00GBp473548.00XLONxHaNaZgyPMa
17-11-202513:33:00GBp788548.50XLONxHaNaZgyPM$
17-11-202513:32:07GBp592549.00XLONxHaNaZgy60N
17-11-202513:32:07GBp73549.00XLONxHaNaZgy60P
17-11-202513:32:07GBp666549.50XLONxHaNaZgy63d
17-11-202513:19:07GBp662549.00XLONxHaNaZgyArx
17-11-202513:19:07GBp357549.00XLONxHaNaZgyArz
17-11-202513:17:03GBp244549.50XLONxHaNaZgy8de
17-11-202513:16:28GBp83550.00XLONxHaNaZgy87J
17-11-202513:16:28GBp154550.00XLONxHaNaZgy87L
17-11-202513:15:01GBp247550.00XLONxHaNaZgy9LP
17-11-202513:13:05GBp370550.00XLONxHaNaZgztqt
17-11-202513:13:05GBp181550.00XLONxHaNaZgztqF
17-11-202513:10:02GBp218550.00XLONxHaNaZgzo$m
17-11-202513:10:02GBp258550.00XLONxHaNaZgzo$C
17-11-202513:10:02GBp622549.50XLONxHaNaZgzo$M
17-11-202512:57:40GBp380550.00XLONxHaNaZgzuAD
17-11-202512:57:40GBp403550.50XLONxHaNaZgzuAF
17-11-202512:57:40GBp290551.00XLONxHaNaZgzuAK
17-11-202512:47:07GBp282550.00XLONxHaNaZgzXSh
17-11-202512:46:00GBp644550.00XLONxHaNaZgzkK6
17-11-202512:45:25GBp427551.00XLONxHaNaZgzlqk
17-11-202512:45:25GBp500551.00XLONxHaNaZgzlqm
17-11-202512:45:25GBp183551.00XLONxHaNaZgzlqo
17-11-202512:45:25GBp33551.00XLONxHaNaZgzlqq
17-11-202512:45:25GBp93551.00XLONxHaNaZgzlqs
17-11-202512:45:25GBp570551.00XLONxHaNaZgzlqu
17-11-202512:45:25GBp700551.00XLONxHaNaZgzlqw
17-11-202512:45:25GBp240551.00XLONxHaNaZgzlqy
17-11-202512:45:25GBp539550.50XLONxHaNaZgzlq4
17-11-202512:42:12GBp428551.00XLONxHaNaZgzjGr
17-11-202512:30:51GBp90551.00XLONxHaNaZgzInf
17-11-202512:30:51GBp290551.00XLONxHaNaZgzInh
17-11-202512:30:50GBp455551.00XLONxHaNaZgzInJ
17-11-202512:00:27GBp408553.00XLONxHaNaZgzDw2
17-11-202511:39:53GBp72552.50XLONxHaNaZg@yAR
17-11-202511:39:53GBp227552.50XLONxHaNaZg@yAT
17-11-202511:35:20GBp277553.00XLONxHaNaZg@uc8
17-11-202511:10:02GBp194554.00XLONxHaNaZg@NFP
17-11-202511:10:02GBp110554.00XLONxHaNaZg@NFR
17-11-202510:54:17GBp240553.50XLONxHaNaZg@RZC
17-11-202510:52:01GBp290554.00XLONxHaNaZg@OSX
17-11-202510:52:01GBp571554.00XLONxHaNaZg@OSC
17-11-202510:11:16GBp294554.00XLONxHaNaZg$vxT
17-11-202509:47:03GBp238553.50XLONxHaNaZg$LYN
17-11-202509:35:58GBp347554.00XLONxHaNaZg$Tfa
17-11-202509:31:14GBp369554.50XLONxHaNaZg$O1F
17-11-202509:05:12GBp304555.00XLONxHaNaZg$9$9
17-11-202508:55:04GBp273556.00XLONxHaNaZgumJH
17-11-202508:45:07GBp394557.50XLONxHaNaZguxpP
17-11-202508:45:07GBp564558.00XLONxHaNaZguxpR
17-11-202508:09:11GBp264558.50XLONxHaNaZguU4y
17-11-202508:08:11GBp367558.50XLONxHaNaZguVFj
17-11-202508:08:10GBp272559.00XLONxHaNaZguVEI
17-11-202508:05:09GBp242559.00XLONxHaNaZguQpI



