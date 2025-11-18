Solutions30 va piloter un projet de modernisation de la signalisation ferroviaire en Belgique

Flandre, 18 novembre 2025 – Solutions30, via sa filiale Unit-T, a remporté un nouveau contrat auprès de l'opérateur national des infrastructures ferroviaires belges pour moderniser le système de signalisation de la ligne L73 entre Veurne et De Panne, en Flandre.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large de digitalisation du réseau ferroviaire belge, par le remplacement des anciens postes d'aiguillage mécaniques et électromécaniques par des solutions numériques modernes. Les nouveaux systèmes, appelés PLP (Postes Locaux de Pilotage), permettent un contrôle localisé et numérique du trafic, ce qui améliore la sécurité et optimise les flux de circulation sur l'ensemble du réseau.

Le contrat, d'une valeur de 2,2 millions d'euros, s'étendra sur 400 jours et sera piloté par Unit-T. Cette attribution reflète non seulement la confiance accordée à l'expertise technique d'Unit-T, mais renforce également la position de Solutions30 en tant que partenaire de référence pour des interventions multitechniques ou de proximité à fort impact et de haute précision, dans des environnements d'infrastructures critiques.

L'opérateur des infrastructures ferroviaires belge modernise activement son réseau afin de répondre aux besoins en constante évolution des services de transport de passagers comme de marchandises. L'organisation s'engage en faveur de l'innovation et investit dans des solutions numériques et durables, afin d'améliorer la sécurité, la fiabilité et la performance environnementale de ses infrastructures.

Ton Bosters, PDG d'Unit-T, a déclaré : « Être sélectionné pour piloter ce projet constitue une étape importante pour Unit-T. Cela reflète la confiance accordée à notre expertise technique et à notre excellence opérationnelle. Nous sommes fiers de contribuer activement à la transformation numérique de l'infrastructure ferroviaire belge et de soutenir un transport ferroviaire plus sûr et plus efficace, grâce à des solutions de signalisation innovantes. »





A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1800 MW, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

Visitez notre site web pour plus d'informations : www.solutions30.com





Contact

Actionnaires individuels :

actionnaires@solutions30.com - Tél : +33 (0)1 86 86 00 63



Analystes/investisseurs :

investor.relations@solutions30.com



Presse - Image 7 :

Charlotte Le Barbier - Tél : +33 (0)6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr

Pièce jointe