OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
19 November 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 18 November 2025 it had purchased a total of 209,555 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased155,55554,000-
Highest price paid (per ordinary share)544.00p543.50p-
Lowest price paid (per ordinary share)536.50p537.00p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)540.25p540.26p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 357,060,808 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 357,060,808.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
18-11-202516:27:10GBp321539.50XLONxHaNaf$jn@B
18-11-202516:27:10GBp254539.50BATExHaNaf$jn@P
18-11-202516:27:10GBp170539.50XLONxHaNaf$jnvW
18-11-202516:27:10GBp366539.50BATExHaNaf$jnvY
18-11-202516:26:25GBp1,504539.50XLONxHaNaf$j$x$
18-11-202516:25:31GBp805539.00BATExHaNaf$jzVx
18-11-202516:25:31GBp632539.00BATExHaNaf$jzV5
18-11-202516:25:30GBp217539.00BATExHaNaf$jzOj
18-11-202516:25:30GBp613539.00BATExHaNaf$jzOl
18-11-202516:25:30GBp223539.00BATExHaNaf$jzOn
18-11-202516:25:30GBp191539.00XLONxHaNaf$jzO1
18-11-202516:25:20GBp226539.00XLONxHaNaf$jwt9
18-11-202516:25:10GBp182539.00XLONxHaNaf$jw6M
18-11-202516:25:00GBp249539.00XLONxHaNaf$jwPd
18-11-202516:24:45GBp268539.00XLONxHaNaf$jxtC
18-11-202516:23:29GBp396539.00XLONxHaNaf$jvPI
18-11-202516:23:29GBp713539.00XLONxHaNaf$jvPN
18-11-202516:23:29GBp250539.00XLONxHaNaf$jvPP
18-11-202516:23:29GBp500539.00XLONxHaNaf$jvPR
18-11-202516:22:32GBp500539.00XLONxHaNaf$jaaY
18-11-202516:22:30GBp288539.00XLONxHaNaf$jak7
18-11-202516:21:37GBp210539.00XLONxHaNaf$jbVC
18-11-202516:21:25GBp137538.50BATExHaNaf$jYg3
18-11-202516:21:20GBp267539.50XLONxHaNaf$jYyF
18-11-202516:21:20GBp269539.50XLONxHaNaf$jYyO
18-11-202516:21:20GBp271539.50XLONxHaNaf$jY$g
18-11-202516:21:20GBp258539.50XLONxHaNaf$jY@B
18-11-202516:21:19GBp781539.50XLONxHaNaf$jYv7
18-11-202516:21:19GBp212539.50XLONxHaNaf$jYuw
18-11-202516:21:19GBp268539.50XLONxHaNaf$jYuy
18-11-202516:21:19GBp479539.50XLONxHaNaf$jYu6
18-11-202516:21:19GBp266539.50XLONxHaNaf$jYx4
18-11-202516:21:19GBp173539.50XLONxHaNaf$jYxV
18-11-202516:21:19GBp91539.50XLONxHaNaf$jYwX
18-11-202516:21:18GBp262539.50XLONxHaNaf$jY4i
18-11-202516:21:17GBp260539.50XLONxHaNaf$jY4r
18-11-202516:21:17GBp266539.50XLONxHaNaf$jY48
18-11-202516:21:17GBp716539.50XLONxHaNaf$jY4I
18-11-202516:21:17GBp500539.50XLONxHaNaf$jY4K
18-11-202516:21:17GBp694539.50XLONxHaNaf$jY4M
18-11-202516:21:17GBp299539.50XLONxHaNaf$jY4S
18-11-202516:21:17GBp288539.50XLONxHaNaf$jY7e
18-11-202516:21:16GBp291539.50XLONxHaNaf$jY7s
18-11-202516:21:16GBp294539.50XLONxHaNaf$jY7F
18-11-202516:21:16GBp290539.50XLONxHaNaf$jY6n
18-11-202516:21:16GBp295539.50XLONxHaNaf$jY6u
18-11-202516:21:16GBp18539.50XLONxHaNaf$jY6w
18-11-202516:21:16GBp266539.50XLONxHaNaf$jY60
18-11-202516:21:15GBp421539.50XLONxHaNaf$jY1X
18-11-202516:21:15GBp419539.50XLONxHaNaf$jY1n
18-11-202516:21:15GBp424539.50XLONxHaNaf$jY12
18-11-202516:21:15GBp403539.50BATExHaNaf$jY1A
18-11-202516:21:15GBp15539.50BATExHaNaf$jY1C
18-11-202516:21:15GBp408539.50XLONxHaNaf$jY1I
18-11-202516:21:15GBp410539.50XLONxHaNaf$jY1R
18-11-202516:21:15GBp419539.50BATExHaNaf$jY1S
18-11-202516:21:15GBp938539.50BATExHaNaf$jY0f
18-11-202516:21:15GBp417539.50BATExHaNaf$jY0H
18-11-202516:21:14GBp408539.50BATExHaNaf$jY30
18-11-202516:21:14GBp409539.50BATExHaNaf$jY3D
18-11-202516:21:14GBp405539.50BATExHaNaf$jY2g
18-11-202516:21:14GBp422539.50BATExHaNaf$jY2w
18-11-202516:21:14GBp1,067538.00XLONxHaNaf$jYE5
18-11-202516:11:04GBp259538.50BATExHaNaf$jUXd
18-11-202516:11:04GBp334538.50XLONxHaNaf$jUXY
18-11-202516:01:50GBp1,067538.00XLONxHaNaf$jFKX
18-11-202516:01:49GBp128538.00BATExHaNaf$jFKF
18-11-202516:01:49GBp1,373538.50XLONxHaNaf$jFKH
18-11-202516:01:49GBp210538.50XLONxHaNaf$jFKN
18-11-202516:01:49GBp101538.00BATExHaNaf$jFNc
18-11-202516:01:23GBp575538.00BATExHaNaf$jCC2
18-11-202516:01:21GBp1,623538.50BATExHaNaf$jC9g
18-11-202516:01:21GBp1,067538.50XLONxHaNaf$jC9c
18-11-202515:55:55GBp661538.50XLONxHaNaf$koyT
18-11-202515:55:48GBp164538.50BATExHaNaf$ko6L
18-11-202515:55:47GBp341539.00BATExHaNaf$ko1$
18-11-202515:55:47GBp341539.00XLONxHaNaf$ko1z
18-11-202515:54:58GBp664539.00XLONxHaNaf$kmqH
18-11-202515:53:59GBp457539.00XLONxHaNaf$k@$Z
18-11-202515:51:03GBp838538.00BATExHaNaf$kuB0
18-11-202515:51:03GBp1,625538.00XLONxHaNaf$kuBy
18-11-202515:50:08GBp602538.50XLONxHaNaf$kcVX
18-11-202515:50:08GBp278538.50XLONxHaNaf$kcVZ
18-11-202515:50:08GBp121538.50XLONxHaNaf$kcSV
18-11-202515:50:08GBp51538.50XLONxHaNaf$kcVb
18-11-202515:50:08GBp306538.50XLONxHaNaf$kcVd
18-11-202515:50:08GBp644538.50XLONxHaNaf$kcVf
18-11-202515:50:08GBp717538.50XLONxHaNaf$kcVh
18-11-202515:50:07GBp1,067538.00XLONxHaNaf$kcVs
18-11-202515:50:07GBp1,419538.00BATExHaNaf$kcVu
18-11-202515:41:00GBp307538.50BATExHaNaf$kKjP
18-11-202515:40:58GBp329539.00XLONxHaNaf$kKft
18-11-202515:40:58GBp745539.00XLONxHaNaf$kKfr
18-11-202515:40:58GBp223539.00XLONxHaNaf$kKfj
18-11-202515:40:58GBp840539.00XLONxHaNaf$kKfl
18-11-202515:40:58GBp500539.00XLONxHaNaf$kKfp
18-11-202515:40:58GBp421539.00XLONxHaNaf$kKfF
18-11-202515:40:58GBp1,067538.50XLONxHaNaf$kKfP
18-11-202515:40:58GBp243538.50BATExHaNaf$kKfT
18-11-202515:40:58GBp960538.50BATExHaNaf$kKfR
18-11-202515:34:32GBp340539.00XLONxHaNaf$kOG4
18-11-202515:34:32GBp713539.00BATExHaNaf$kOGE
18-11-202515:34:32GBp1,067539.00XLONxHaNaf$kOGC
18-11-202515:29:56GBp752539.00XLONxHaNaf$k1Gj
18-11-202515:29:28GBp219539.50BATExHaNaf$kEET
18-11-202515:29:27GBp424539.50BATExHaNaf$kE9b
18-11-202515:29:26GBp181540.00XLONxHaNaf$kEAs
18-11-202515:29:26GBp467539.50XLONxHaNaf$kEA$
18-11-202515:29:26GBp1,067540.00XLONxHaNaf$kEA2
18-11-202515:29:26GBp969540.00BATExHaNaf$kEA4
18-11-202515:24:40GBp372540.00XLONxHaNaf$ltor
18-11-202515:24:40GBp1,297540.00XLONxHaNaf$ltou
18-11-202515:24:40GBp142540.00BATExHaNaf$ltow
18-11-202515:24:40GBp522540.00BATExHaNaf$ltoy
18-11-202515:22:00GBp897540.50BATExHaNaf$lmko
18-11-202515:22:00GBp1,334540.50XLONxHaNaf$lmkm
18-11-202515:16:09GBp49539.00XLONxHaNaf$laNe
18-11-202515:16:09GBp938539.00XLONxHaNaf$laNg
18-11-202515:16:09GBp414539.00BATExHaNaf$laNi
18-11-202515:14:35GBp357539.50BATExHaNaf$lW1u
18-11-202515:14:35GBp1,078539.50XLONxHaNaf$lW1s
18-11-202515:13:44GBp571539.00XLONxHaNaf$lkX$
18-11-202515:13:03GBp11539.00BATExHaNaf$ll67
18-11-202515:12:53GBp438539.50BATExHaNaf$llN$
18-11-202515:12:53GBp1,516539.50XLONxHaNaf$llNz
18-11-202515:11:11GBp67539.50BATExHaNaf$lgTH
18-11-202515:11:09GBp579540.00BATExHaNaf$lgUn
18-11-202515:11:09GBp1,114540.00XLONxHaNaf$lgUl
18-11-202515:07:22GBp1,057540.50XLONxHaNaf$lIn3
18-11-202515:07:22GBp39540.50BATExHaNaf$lIn5
18-11-202515:07:22GBp232540.50BATExHaNaf$lIn7
18-11-202515:07:21GBp248541.00BATExHaNaf$lIpo
18-11-202515:07:01GBp232541.50XLONxHaNaf$lJoh
18-11-202515:07:00GBp248541.50XLONxHaNaf$lJoI
18-11-202515:07:00GBp1,067541.00XLONxHaNaf$lJoO
18-11-202515:07:00GBp988541.00BATExHaNaf$lJoQ
18-11-202515:04:46GBp40541.50XLONxHaNaf$lVSb
18-11-202515:04:46GBp424541.00XLONxHaNaf$lVSd
18-11-202515:04:46GBp284541.50XLONxHaNaf$lVSX
18-11-202515:04:46GBp86541.50XLONxHaNaf$lVSZ
18-11-202515:04:46GBp1,143541.00BATExHaNaf$lVSo
18-11-202515:04:46GBp244541.00XLONxHaNaf$lVSk
18-11-202515:04:46GBp823541.00XLONxHaNaf$lVSm
18-11-202515:03:07GBp71541.50XLONxHaNaf$lRVP
18-11-202515:03:07GBp269541.50XLONxHaNaf$lRUW
18-11-202515:02:35GBp351541.50XLONxHaNaf$lP@f
18-11-202515:02:35GBp750541.50XLONxHaNaf$lP@h
18-11-202515:02:35GBp264541.50XLONxHaNaf$lP@k
18-11-202515:02:35GBp772541.50BATExHaNaf$lP@o
18-11-202515:01:50GBp263541.00BATExHaNaf$l7eW
18-11-202515:00:45GBp200541.50XLONxHaNaf$l5Su
18-11-202514:56:57GBp336540.00XLONxHaNaf$lBbg
18-11-202514:53:04GBp735539.50XLONxHaNaf$eoSe
18-11-202514:53:04GBp582539.50BATExHaNaf$eoSg
18-11-202514:53:04GBp992539.50XLONxHaNaf$eoSz
18-11-202514:53:01GBp184540.00XLONxHaNaf$epbI
18-11-202514:53:01GBp226540.00XLONxHaNaf$epbK
18-11-202514:51:59GBp605539.50BATExHaNaf$enHc
18-11-202514:47:33GBp633539.50XLONxHaNaf$ecFi
18-11-202514:46:19GBp302539.50BATExHaNaf$eba4
18-11-202514:46:19GBp783539.50XLONxHaNaf$eba2
18-11-202514:45:10GBp201539.50BATExHaNaf$eZvK
18-11-202514:45:10GBp830539.50XLONxHaNaf$eZvI
18-11-202514:44:43GBp1,575540.00XLONxHaNaf$eWnu
18-11-202514:44:43GBp252540.00BATExHaNaf$eWnw
18-11-202514:44:34GBp275540.50BATExHaNaf$eWF9
18-11-202514:43:05GBp507540.50XLONxHaNaf$el9k
18-11-202514:43:05GBp898540.50XLONxHaNaf$el9m
18-11-202514:43:05GBp505540.50BATExHaNaf$el9B
18-11-202514:43:05GBp75540.50XLONxHaNaf$el9P
18-11-202514:43:05GBp992540.50XLONxHaNaf$el9R
18-11-202514:43:05GBp1,148540.50BATExHaNaf$el9V
18-11-202514:40:08GBp178541.00XLONxHaNaf$efyz
18-11-202514:40:08GBp105541.00XLONxHaNaf$efy$
18-11-202514:40:08GBp37541.00XLONxHaNaf$efy1
18-11-202514:40:08GBp250541.00XLONxHaNaf$efy3
18-11-202514:40:08GBp690541.00XLONxHaNaf$efy4
18-11-202514:40:08GBp1,067540.50XLONxHaNaf$efyK
18-11-202514:40:08GBp1,114540.50BATExHaNaf$efyO
18-11-202514:37:27GBp268541.00XLONxHaNaf$eI0C
18-11-202514:37:27GBp268541.00BATExHaNaf$eI0E
18-11-202514:31:05GBp321539.50XLONxHaNaf$e59l
18-11-202514:31:05GBp321539.50BATExHaNaf$e59n
18-11-202514:30:00GBp713539.50XLONxHaNaf$e0BS
18-11-202514:30:00GBp577539.50BATExHaNaf$e0Ap
18-11-202514:30:00GBp1,484539.50XLONxHaNaf$e0Al
18-11-202514:27:29GBp563539.50XLONxHaNaf$eCOs
18-11-202514:27:21GBp233540.00XLONxHaNaf$eDZo
18-11-202514:27:21GBp360540.00BATExHaNaf$eDZq
18-11-202514:27:20GBp105540.00XLONxHaNaf$eDik
18-11-202514:22:45GBp215539.50BATExHaNaf$fqGg
18-11-202514:21:58GBp1,101539.50XLONxHaNaf$fo6s
18-11-202514:21:58GBp288539.50BATExHaNaf$fo6u
18-11-202514:19:21GBp287540.00BATExHaNaf$f@pi
18-11-202514:19:21GBp334540.00XLONxHaNaf$f@pp
18-11-202514:19:21GBp1,126540.00XLONxHaNaf$f@pr
18-11-202514:19:21GBp95540.00BATExHaNaf$f@px
18-11-202514:19:21GBp571540.00BATExHaNaf$f@pz
18-11-202514:12:23GBp25540.00BATExHaNaf$faeN
18-11-202514:12:23GBp233540.00BATExHaNaf$faeP
18-11-202514:11:50GBp247540.00XLONxHaNaf$fbWe
18-11-202514:11:48GBp284540.00BATExHaNaf$fbYb
18-11-202514:11:48GBp964540.00XLONxHaNaf$fbYZ
18-11-202514:09:56GBp70540.50XLONxHaNaf$fZ7r
18-11-202514:09:56GBp761540.50XLONxHaNaf$fZ7t
18-11-202514:09:56GBp309540.50BATExHaNaf$fZ7v
18-11-202514:09:56GBp736540.50XLONxHaNaf$fZ77
18-11-202514:09:56GBp666541.00BATExHaNaf$fZ6$
18-11-202514:09:56GBp1,035541.00XLONxHaNaf$fZ6x
18-11-202514:09:56GBp32541.00XLONxHaNaf$fZ6z
18-11-202514:05:28GBp716541.50XLONxHaNaf$fjz7
18-11-202514:05:28GBp194541.50XLONxHaNaf$fjz9
18-11-202514:05:28GBp897541.50BATExHaNaf$fjzD
18-11-202514:02:04GBp589541.50XLONxHaNaf$ffI4
18-11-202514:02:04GBp550541.50BATExHaNaf$ffI6
18-11-202514:01:40GBp39541.50BATExHaNaf$fMui
18-11-202514:00:07GBp724541.00XLONxHaNaf$fK2x
18-11-202513:49:01GBp432541.00XLONxHaNaf$f6IT
18-11-202513:48:54GBp776541.50XLONxHaNaf$f7Xa
18-11-202513:48:54GBp344541.50BATExHaNaf$f7Xc
18-11-202513:45:31GBp361542.00BATExHaNaf$f3t4
18-11-202513:45:31GBp434542.00BATExHaNaf$f3tF
18-11-202513:45:31GBp887542.00XLONxHaNaf$f3tD
18-11-202513:40:27GBp340542.50BATExHaNaf$fDQO
18-11-202513:40:27GBp59542.50XLONxHaNaf$fDQK
18-11-202513:40:27GBp384542.50XLONxHaNaf$fDQM
18-11-202513:40:17GBp8543.00XLONxHaNaf$fAjs
18-11-202513:40:17GBp777543.00BATExHaNaf$fAjw
18-11-202513:40:17GBp728543.00XLONxHaNaf$fAjy
18-11-202513:40:04GBp1,679543.50XLONxHaNaf$fApo
18-11-202513:40:04GBp551543.50BATExHaNaf$fApt
18-11-202513:39:58GBp805543.50BATExHaNaf$fAxC
18-11-202513:39:58GBp535543.50BATExHaNaf$fAxO
18-11-202513:39:16GBp197543.50XLONxHaNaf$fBhi
18-11-202513:38:17GBp391543.50XLONxHaNaf$f85w
18-11-202513:37:00GBp659543.50XLONxHaNaf$gsmn
18-11-202513:37:00GBp654543.50XLONxHaNaf$gsm0
18-11-202513:37:00GBp653543.50XLONxHaNaf$gsm6
18-11-202513:37:00GBp638543.50XLONxHaNaf$gspW
18-11-202513:37:00GBp70543.50XLONxHaNaf$gsph
18-11-202513:37:00GBp473543.50XLONxHaNaf$gspj
18-11-202513:37:00GBp475543.50XLONxHaNaf$gspl
18-11-202513:36:22GBp93543.00XLONxHaNaf$gtqi
18-11-202513:36:22GBp700543.00XLONxHaNaf$gtqn
18-11-202513:36:22GBp375543.00XLONxHaNaf$gtqu
18-11-202513:36:22GBp533543.00BATExHaNaf$gtqw
18-11-202513:26:30GBp267542.00XLONxHaNaf$gxVW
18-11-202513:26:30GBp267542.00BATExHaNaf$gxVn
18-11-202513:08:26GBp1,612542.00XLONxHaNaf$gKjr
18-11-202513:08:26GBp630542.00BATExHaNaf$gKjt
18-11-202513:02:21GBp805541.50XLONxHaNaf$gUI4
18-11-202513:02:21GBp118541.50BATExHaNaf$gUI6
18-11-202513:02:21GBp213541.50BATExHaNaf$gUI8
18-11-202512:55:36GBp1,050541.00XLONxHaNaf$g6Cm
18-11-202512:53:49GBp12541.50BATExHaNaf$g46H
18-11-202512:53:49GBp300541.50BATExHaNaf$g46J
18-11-202512:53:49GBp103541.50BATExHaNaf$g46L
18-11-202512:53:49GBp1,176541.50XLONxHaNaf$g46O
18-11-202512:53:49GBp325541.50XLONxHaNaf$g46Q
18-11-202512:53:49GBp483541.50BATExHaNaf$g46S
18-11-202512:45:11GBp338541.00XLONxHaNaf$gDvC
18-11-202512:45:11GBp249541.00BATExHaNaf$gDvE
18-11-202512:45:11GBp73541.50BATExHaNaf$gDuF
18-11-202512:45:11GBp286541.50BATExHaNaf$gDuH
18-11-202512:44:41GBp318541.50XLONxHaNaf$gAyR
18-11-202512:43:52GBp254542.00XLONxHaNaf$gBqC
18-11-202512:43:52GBp431542.00XLONxHaNaf$gBqE
18-11-202512:43:52GBp750542.00XLONxHaNaf$gBqG
18-11-202512:43:52GBp716541.50XLONxHaNaf$gBqQ
18-11-202512:43:52GBp685541.50BATExHaNaf$gBtW
18-11-202512:43:52GBp14541.50XLONxHaNaf$gBqS
18-11-202512:29:05GBp970542.00XLONxHaNaf$hvg7
18-11-202512:29:05GBp370542.00BATExHaNaf$hvg9
18-11-202512:25:42GBp1,052541.50XLONxHaNaf$hbyo
18-11-202512:25:42GBp773541.50XLONxHaNaf$hbyu
18-11-202512:24:43GBp672542.00BATExHaNaf$hYyP
18-11-202512:24:43GBp769541.50XLONxHaNaf$hY$b
18-11-202512:24:43GBp643541.50BATExHaNaf$hY$d
18-11-202512:14:31GBp119540.50XLONxHaNaf$hfHh
18-11-202512:14:31GBp1,111540.50XLONxHaNaf$hfHj
18-11-202512:14:31GBp186540.50XLONxHaNaf$hfHl
18-11-202512:14:31GBp25540.50XLONxHaNaf$hfHn
18-11-202512:14:31GBp97540.50XLONxHaNaf$hfHp
18-11-202512:14:31GBp84540.50XLONxHaNaf$hfH0
18-11-202512:14:31GBp500540.50XLONxHaNaf$hfH2
18-11-202512:14:31GBp683540.00XLONxHaNaf$hfH8
18-11-202512:14:31GBp334540.00BATExHaNaf$hfHC
18-11-202512:03:41GBp206540.50XLONxHaNaf$hTyh
18-11-202512:03:41GBp207540.50XLONxHaNaf$hTy0
18-11-202512:03:41GBp389540.50BATExHaNaf$hT$2
18-11-202512:03:41GBp681540.50XLONxHaNaf$hT$0
18-11-202512:00:00GBp325539.00BATExHaNaf$h6Ii
18-11-202512:00:00GBp61538.50XLONxHaNaf$h6Ie
18-11-202512:00:00GBp709539.00XLONxHaNaf$h6Ig
18-11-202511:48:15GBp459539.00XLONxHaNaf$hDHd
18-11-202511:48:15GBp274539.00BATExHaNaf$hDHo
18-11-202511:48:15GBp1,102539.00XLONxHaNaf$hDHk
18-11-202511:47:10GBp217540.00XLONxHaNaf$hARp
18-11-202511:47:10GBp339540.00XLONxHaNaf$hARr
18-11-202511:45:12GBp127540.00XLONxHaNaf$h8E@
18-11-202511:45:12GBp108540.00XLONxHaNaf$h8E0
18-11-202511:45:12GBp22540.00XLONxHaNaf$h8E2
18-11-202511:44:13GBp187540.00XLONxHaNaf$h94b
18-11-202511:43:14GBp102540.00XLONxHaNaf$aszm
18-11-202511:43:14GBp79540.00XLONxHaNaf$aszo
18-11-202511:42:15GBp221540.00XLONxHaNaf$atYX
18-11-202511:40:17GBp532540.00XLONxHaNaf$arbx
18-11-202511:38:19GBp250540.00XLONxHaNaf$aoBa
18-11-202511:38:19GBp16540.00XLONxHaNaf$aoBc
18-11-202511:38:19GBp14540.00XLONxHaNaf$aoBY
18-11-202511:37:15GBp305540.00XLONxHaNaf$ap9U
18-11-202511:37:15GBp300540.00XLONxHaNaf$ap8z
18-11-202511:37:15GBp449540.00XLONxHaNaf$ap8A
18-11-202511:37:15GBp225540.00XLONxHaNaf$ap8C
18-11-202511:35:11GBp8539.50XLONxHaNaf$an5N
18-11-202511:33:33GBp662539.00XLONxHaNaf$a$XM
18-11-202511:33:33GBp368539.00BATExHaNaf$a$XO
18-11-202511:21:27GBp242538.00BATExHaNaf$aZm2
18-11-202511:21:27GBp751538.00XLONxHaNaf$aZm0
18-11-202511:19:54GBp471538.00XLONxHaNaf$aXl1
18-11-202511:19:54GBp2538.00XLONxHaNaf$aXl3
18-11-202511:14:20GBp275536.50XLONxHaNaf$aecr
18-11-202511:13:15GBp37537.50XLONxHaNaf$afAU
18-11-202511:13:15GBp250537.50XLONxHaNaf$afLY
18-11-202511:13:15GBp342537.50XLONxHaNaf$afLa
18-11-202511:13:15GBp750537.50XLONxHaNaf$afLc
18-11-202511:13:15GBp8537.50XLONxHaNaf$afLW
18-11-202511:13:15GBp662537.00XLONxHaNaf$afLx
18-11-202511:13:15GBp32537.00BATExHaNaf$afLz
18-11-202511:13:15GBp300537.00BATExHaNaf$afL$
18-11-202511:02:13GBp743537.50XLONxHaNaf$aT$N
18-11-202511:02:13GBp315537.50BATExHaNaf$aT$P
18-11-202510:59:51GBp845538.00XLONxHaNaf$aOk@
18-11-202510:59:51GBp367538.00BATExHaNaf$aOk2
18-11-202510:59:51GBp103538.00XLONxHaNaf$aOky
18-11-202510:58:59GBp456538.50XLONxHaNaf$aPZR
18-11-202510:54:06GBp706538.00XLONxHaNaf$a2Gs
18-11-202510:54:06GBp446538.00XLONxHaNaf$a2Gu
18-11-202510:54:06GBp774538.00XLONxHaNaf$a2Gw
18-11-202510:51:50GBp357537.50XLONxHaNaf$a1yt
18-11-202510:51:50GBp42537.50XLONxHaNaf$a1yx
18-11-202510:40:01GBp632537.50XLONxHaNaf$brNq
18-11-202510:40:01GBp105538.50XLONxHaNaf$brMf
18-11-202510:40:01GBp719538.50XLONxHaNaf$brMh
18-11-202510:40:01GBp750538.50XLONxHaNaf$brMj
18-11-202510:40:01GBp177538.50XLONxHaNaf$brMl
18-11-202510:40:01GBp597538.00XLONxHaNaf$brMs
18-11-202510:40:01GBp362538.00BATExHaNaf$brMu
18-11-202510:31:16GBp324538.50XLONxHaNaf$buuU
18-11-202510:27:54GBp665538.50XLONxHaNaf$baYE
18-11-202510:27:54GBp381538.50BATExHaNaf$baYG
18-11-202510:20:02GBp405538.50XLONxHaNaf$bipu
18-11-202510:18:45GBp296538.50XLONxHaNaf$bjVy
18-11-202510:18:11GBp837539.00XLONxHaNaf$bgxP
18-11-202510:15:17GBp392539.50XLONxHaNaf$bfEE
18-11-202510:15:17GBp75539.50XLONxHaNaf$bfEG
18-11-202510:15:13GBp320540.00BATExHaNaf$bfLD
18-11-202510:15:13GBp1,066540.50XLONxHaNaf$bfLK
18-11-202510:15:13GBp281540.50XLONxHaNaf$bfLM
18-11-202510:15:13GBp250540.50XLONxHaNaf$bfLO
18-11-202510:15:13GBp451540.50XLONxHaNaf$bfLQ
18-11-202510:15:13GBp744540.50XLONxHaNaf$bfLS
18-11-202510:15:13GBp21540.50XLONxHaNaf$bfLU
18-11-202510:15:13GBp750540.50XLONxHaNaf$bfKZ
18-11-202510:15:13GBp399540.00BATExHaNaf$bfKj
18-11-202510:15:13GBp555540.00XLONxHaNaf$bfKh
18-11-202509:52:40GBp444540.00XLONxHaNaf$b1EA
18-11-202509:52:40GBp320540.00XLONxHaNaf$b1EC
18-11-202509:52:40GBp181540.00XLONxHaNaf$b1EE
18-11-202509:52:40GBp284540.00XLONxHaNaf$b1EG
18-11-202509:52:40GBp20540.00XLONxHaNaf$b1EI
18-11-202509:52:40GBp515539.50XLONxHaNaf$b1EO
18-11-202509:52:40GBp181539.50BATExHaNaf$b1EQ
18-11-202509:47:59GBp303539.00XLONxHaNaf$bAJb
18-11-202509:47:59GBp248539.00XLONxHaNaf$bAJd
18-11-202509:47:59GBp548539.00XLONxHaNaf$bAJj
18-11-202509:47:59GBp320539.00BATExHaNaf$bAJl
18-11-202509:39:38GBp353539.50XLONxHaNaf$cpoz
18-11-202509:39:14GBp250539.50BATExHaNaf$cpNB
18-11-202509:34:52GBp28539.50XLONxHaNaf$cyR5
18-11-202509:34:52GBp317539.50XLONxHaNaf$cyR7
18-11-202509:34:52GBp265540.00XLONxHaNaf$cyRD
18-11-202509:32:34GBp330540.50XLONxHaNaf$cxu0
18-11-202509:29:56GBp387540.50XLONxHaNaf$cc18
18-11-202509:29:56GBp410540.50XLONxHaNaf$cc1H
18-11-202509:29:56GBp319540.50BATExHaNaf$cc1J
18-11-202509:28:31GBp654541.00XLONxHaNaf$cdTg
18-11-202509:28:31GBp407541.00BATExHaNaf$cdTl
18-11-202509:28:31GBp27541.00XLONxHaNaf$cdTz
18-11-202509:28:31GBp190541.00XLONxHaNaf$cdT$
18-11-202509:27:32GBp189541.00XLONxHaNaf$caS8
18-11-202509:26:33GBp207541.00XLONxHaNaf$cbM$
18-11-202509:24:35GBp472541.00XLONxHaNaf$cZLL
18-11-202509:22:37GBp403541.00XLONxHaNaf$ckbe
18-11-202509:20:39GBp509541.00XLONxHaNaf$cikk
18-11-202509:17:42GBp500541.00XLONxHaNaf$cenb
18-11-202509:17:42GBp14541.00XLONxHaNaf$cenX
18-11-202509:17:42GBp250541.00XLONxHaNaf$cenZ
18-11-202509:16:06GBp245541.00XLONxHaNaf$cfSI
18-11-202509:16:02GBp181541.00XLONxHaNaf$cMdM
18-11-202509:16:02GBp445541.00XLONxHaNaf$cMcd
18-11-202509:12:47GBp183541.00XLONxHaNaf$cL$t
18-11-202509:12:00GBp218541.00XLONxHaNaf$cIWz
18-11-202509:11:57GBp181541.00XLONxHaNaf$cIiu
18-11-202509:11:56GBp2,530541.00XLONxHaNaf$cIi5
18-11-202509:11:19GBp327540.50XLONxHaNaf$cIV8
18-11-202509:11:19GBp182541.00XLONxHaNaf$cIVA
18-11-202509:10:49GBp102541.00XLONxHaNaf$cJzh
18-11-202509:10:49GBp801541.00XLONxHaNaf$cJzp
18-11-202509:10:37GBp1,003541.50XLONxHaNaf$cJ6F
18-11-202509:10:32GBp341541.50BATExHaNaf$cJ9t
18-11-202509:08:55GBp433541.50BATExHaNaf$cHgs
18-11-202509:08:55GBp467541.50XLONxHaNaf$cHgu
18-11-202509:00:29GBp327541.50XLONxHaNaf$cPN3
18-11-202508:56:30GBp260542.00BATExHaNaf$c53M
18-11-202508:46:40GBp298541.50XLONxHaNaf$cB04
18-11-202508:46:01GBp19542.50XLONxHaNaf$c8ha
18-11-202508:46:01GBp211542.50XLONxHaNaf$c8hc
18-11-202508:46:01GBp700542.50XLONxHaNaf$c8he
18-11-202508:46:01GBp365542.50XLONxHaNaf$c8hg
18-11-202508:46:01GBp328542.00XLONxHaNaf$c8hp
18-11-202508:46:01GBp100542.00XLONxHaNaf$c8hr
18-11-202508:43:55GBp61543.00XLONxHaNaf$ds70
18-11-202508:43:55GBp15543.00XLONxHaNaf$ds72
18-11-202508:43:55GBp250543.00XLONxHaNaf$ds76
18-11-202508:43:55GBp700543.00XLONxHaNaf$ds78
18-11-202508:43:55GBp354543.00XLONxHaNaf$ds7C
18-11-202508:43:55GBp297542.50BATExHaNaf$ds7L
18-11-202508:35:33GBp12542.00XLONxHaNaf$d@M9
18-11-202508:35:33GBp286542.00XLONxHaNaf$d@MB
18-11-202508:35:33GBp394542.50BATExHaNaf$d@MC
18-11-202508:35:33GBp295542.50XLONxHaNaf$d@MH
18-11-202508:35:33GBp133542.50XLONxHaNaf$d@MJ
18-11-202508:29:23GBp282542.50XLONxHaNaf$dvLQ
18-11-202508:27:02GBp236543.00XLONxHaNaf$dapf
18-11-202508:25:45GBp236543.00XLONxHaNaf$db5R
18-11-202508:25:45GBp315543.00BATExHaNaf$db5T
18-11-202508:25:38GBp398543.50BATExHaNaf$dbDa
18-11-202508:25:38GBp376543.50XLONxHaNaf$dbDY
18-11-202508:25:23GBp24544.00XLONxHaNaf$dbSG
18-11-202508:25:23GBp515544.00XLONxHaNaf$dbSI
18-11-202508:23:09GBp247543.50XLONxHaNaf$dWzP
18-11-202508:22:27GBp246543.50XLONxHaNaf$dXlE
18-11-202508:22:18GBp615544.00XLONxHaNaf$dXte
18-11-202508:22:18GBp1,253544.00XLONxHaNaf$dXtE
18-11-202508:22:18GBp1,382544.00XLONxHaNaf$dXtQ
18-11-202508:20:34GBp428543.00XLONxHaNaf$dlNv
18-11-202508:20:34GBp411543.00BATExHaNaf$dlNx
18-11-202508:11:11GBp280540.50BATExHaNaf$dI6p
18-11-202508:11:11GBp298540.50XLONxHaNaf$dI6u
18-11-202508:10:18GBp298541.00XLONxHaNaf$dJwb
18-11-202508:10:18GBp130541.00BATExHaNaf$dJwd
18-11-202508:10:18GBp181541.00BATExHaNaf$dJwf
18-11-202508:10:18GBp444541.50BATExHaNaf$dJwj
18-11-202508:10:18GBp428541.50XLONxHaNaf$dJwh
18-11-202508:06:05GBp854540.00XLONxHaNaf$dVDG
18-11-202508:05:57GBp181541.00XLONxHaNaf$dVIM
18-11-202508:05:57GBp1,063541.00XLONxHaNaf$dVTp
18-11-202508:05:57GBp879541.00XLONxHaNaf$dVTr
18-11-202508:05:55GBp20541.00XLONxHaNaf$dVPS
18-11-202508:02:58GBp200539.00XLONxHaNaf$dRKW
18-11-202508:02:58GBp42539.00XLONxHaNaf$dRKY
18-11-202508:02:58GBp141539.00XLONxHaNaf$dRLS
18-11-202508:02:58GBp305539.00XLONxHaNaf$dRLU



