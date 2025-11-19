 EZVIZ DL50FVS、完全自社製造の信頼性と次世代の利便性が評価され 「Asian Export Awards 2025」輸出製品オブ・ザ・イヤーを受賞

シンガポール, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DL50FVSは、「Asian Export Awards 2025」において業界でも屈指の競争を突破し、輸出製品オブ・ザ・イヤーを受賞しました。本受賞は、DL50FVSが持つ“完全自社製造”という今日のスマートロック市場では稀有な強みを裏付けるものです。EZVIZの垂直統合型R&D・生産体制によって開発されたDL50FVSは、クラフトマンシップ、品質管理、技術力を高い次元で実現し、真の製造品質こそがイノベーションを支える基盤であることを示しています。

エンドツーエンドの製造エコシステムを背景に、EZVIZはDL50FVSを地域で最も競争率の高いアワードへと出品しました。同アワードは、アジアの産業競争力を測る重要な指標として位置付けられ、世界市場に通用するソリューションを注目しています。今年の審査基準は特に厳格で、エンジニアリングの深さ、生産の強靭性、国際展開力が詳細に評価されました。DL50FVSが最終的に高く評価されたのは、EZVIZがこれらすべての分野で卓越しており、R&Dから生産までを完全にコントロールする体制によって、他社では容易に実現できない信頼性と輸出対応力を備えたスマートロックを生み出しているからです。

「スマートロックは人々の“家”を守るものです。だからこそ、すべてのディテールが信頼できるものでなければなりません。私たちが完全自社製造を選んだ理由はそこにあります ― 家族が求める一貫性と安全性を保証できる唯一の方法だからです。」と、EZVIZ スマートロック製品ラインのプロダクトマネージャーであるアレックス・ペイ氏は語ります。「輸出製品オブ・ザ・イヤーに選ばれたことは、私たちがすべての工程に込めてきたこだわりとクラフトマンシップが認められた証であり、大変光栄に思います。」

EZVIZの完全自社製造アーキテクチャによって生み出されたDL50FVSは、EZVIZスマートロックファミリーのフラッグシップとして、玄関のセキュリティを新たな次元へと引き上げる製品です。中核にはAI搭載の顔認証技術を採用し、居住者が近づくだけで自然かつスムーズに解錠される非接触のユーザー体験を提供します。さらに、指紋認証、パスコード、Bluetoothキー、物理キー、そしてEZVIZアプリを通じたリモート解錠など、多彩なアクセス方法に対応し、現代の家庭に新たな柔軟性を提供します。単なるロックではなく、DL50FVSは常に玄関を見守るガーディアンとして、鮮明なライブ映像、即時の双方向通話、人の存在を検知するスマートアラート機能を提供します。

Contact:

Charlene Li

lixiaolan15@ezviz.com

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9fd7da0b-67bc-4b55-8f0e-cd58222386c4