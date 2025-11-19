EZVIZ DL50FVS, 완전 자체 생산 신뢰성과 차세대 접근성을 인정받아 ‘2025 Asian Export Awards’ 올해의 수출 제품으로 선정

싱가포르, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ의 스마트 도어락DL50FVS가 2025 Asian Export Awards에서 공식적으로 올해의 수상 제품으로 선정되며, 업계에서 가장 경쟁이 치열하고 까다로운 영예 중 하나를 수상했습니다. 이번 수상은 스마트 도어락 시장에서 여전히 드문, 완전한 자체 생산 역량을 갖춘DL50FVS만의 독보적 강점을 다시 한번 입증하는 성과입니다. EZVIZ의 수직 통합형 R&D 및 생산 시스템을 기반으로 개발된 DL50FVS는 장인정신, 품질 관리, 기술적 완성도를 높은 수준으로 구현하며, 진정한 제조 역량이 혁신의 핵심 기반임을 보여줍니다.

완성도 높은 엔드투엔드 제조 생태계를 바탕으로 EZVIZ는 DL50FVS를 지역 내 가장 경쟁력 있는 어워드 프로그램에 출품했습니다. 이 상은 아시아 제조 산업의 경쟁력을 평가하는 핵심 지표로 자리 잡았으며, 글로벌 시장에서 진출 준비가 완비된 솔루션을 조명합니다. 올해의 심사위원단은 특히 엄격한 기준을 적용해 엔지니어링의 전문성, 생산 탄력성, 국제 확장 가능성을 엄격한 기준으로 평가했습니다. DL50FVS가 최종적으로 수상의 영예를 안은 이유는 EZVIZ가 이러한 모든 측면에서 탁월한 역량을 갖추고 있으며, R&D에서 생산까지 완벽하게 통제되는 구조를 통해 매우 우수한 신뢰성과 수출 경쟁력을 갖춘 스마트 도어락을 만들어냈기 때문입니다.

EZVIZ 스마트 도어락 제품 라인업 매니저인 알렉스 페이(Alex Pei)는 다음과 말했습니다. “스마트 도어락은 사람들이 ‘집’이라고 부르는 공간을 지키는 제품입니다. 그렇기 때문에 모든 디테일이 신뢰할 수 있어야 합니다. 우리가 완전 자체 생산을 선택한 이유도 바로 이것입니다. 이는 가족이 마땅히 누려야 할 일관성과 안전성을 보장할 수 있는 유일한 방법이기 때문입니다. 올해의 수출 제품에 선정된 것은 우리가 모든 과정에 쏟아온 정성과 장인정신이 공식적으로 인정받았다는 점에서 더욱 특별한 의미가 갖습니다.”

EZVIZ의 완전 자체 생산 구조로 구축된 DL50FVS는 EZVIZ 스마트 도어락 라인업의 플래그십 제품으로서, 정밀함과 명확한 설계 의도를 바탕으로 현관 보안을 새롭게 정의하는 제품합니다. 핵심에는 EZVIZ의 AI 기반 얼굴 인식 기술이 적용되어, 거주자가 문에 가까이 다가가는 순간 직관적이며 비접촉 방식의 즉각적인 잠금 해제 경험을 제공합니다. 또한 지문, 패스코드, 블루투스 키, 기계식 키, 그리고 특히 EZVIZ 앱을 통한 원격 잠금 해제 기능등 다양한 접근 방식을 지원하여 현대 가정에 새로운 수준의 유연성을 제공합니다. 단순한 도어락을 넘어 DL50FVS는 선명한 실시간 영상, 즉각적인 양방향 통화, 사람 감지 알림 기능을 지원하며 현관을 지키는 ‘항상 깨어 있는 보호자’ 역할을 수행합니다.

