Nokia julkistaa uuden strategian ja päivitetyn toimintamallin, uuden pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteen ja strategiset mittarit sekä muutoksia johtoryhmän kokoonpanossa

Espoo – Nokia järjestää tänään vuoden 2025 pääomamarkkinapäivän, jossa se julkistaa uuden strategiansa, joka asemoi yhtiön johtamaan tekoälyn aikakauden tuomaa verkkojen murrosta. Lisäksi Nokia julkistaa liiketoiminnan uuden pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteen ja strategiset mittarit, päivitetyn toimintamallin sekä muutoksia johtoryhmän kokoonpanossa. Nokia vahvistaa strategiansa toimeenpanoa yksinkertaistamalla toimintamallinsa kahteen päätoimintasegmenttiin, jotka ovat Verkkoinfrastruktuuri ja Mobiili-infrastruktuuri. Muutosten tavoitteena on vahvistaa Nokian tuotekehitystä ja innovaatioita, asiakasfokusta sekä arvonluontia osakkeenomistajille. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa sen vuosittainen vertailukelpoinen liikevoitto 2,7–3,2 miljardiin euroon vuoteen 2028 mennessä.

”Nokia muutti maailmaa aikanaan yhdistämällä ihmiset – nyt tulemme tekemään sen jälleen yhdistämällä älykkäät ratkaisut. Luotettavana länsimaisena turvallisten ja edistyneiden verkkoratkaisujen tarjoajana luomme edellytykset tekoälyn supersyklille. Teknologiaratkaisumme niin mobiili-infrastruktuurissa kuin kiinteissä verkoissa tukevat asiakkaidemme arvonluontia. Olen ylpeä kyvystämme johtaa uuden sukupolven verkkojen aikakautta”, sanoi Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard.

Uuden strategian viisi painopistealuetta ovat:

Kasvun vauhdittaminen tekoäly- ja pilvipalveluissa. Johtajuus mobiiliverkoissa tekoälynatiivien ja 6G-verkkojen aikakaudella. Kasvun edistäminen innovoimalla yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Pääoman kohdistaminen liiketoiminnan osa-alueisiin, joissa Nokia voi erottautua kilpailijoista. Kestävien tuottojen mahdollistaminen.





Nämä painopistealueet auttavat Nokiaa fokusoitumaan osa-alueisiin, joissa se voi johtaa, yksinkertaistamaan toimintamalliaan sekä vahvistamaan kasvua ja arvonluontia.

Nokialla jatkossa kaksi liiketoiminnan päätoimintasegmenttiä

Nokia uudelleenjärjestelee toimintonsa kahteen päätoimintasegmenttiin vastatakseen paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja kiihdyttääkseen innovaatioita tekoälyn kasvattaessa kysyntää edistyneille verkkoratkaisuille. Uudelleenjärjestely astuu voimaan 1.1.2026.

Nokia näkee Verkkoinfrastruktuuri-segmentissä merkittävää kasvupotentiaalia. Sen tavoitteena on hyödyntää täysimittaisesti tekoälyn ja datakeskusten rakentamisen synnyttämää nopeaa kysynnän kasvua sekä jatkaa tuotekehitystä verkkoliikenteen asiakkaille. Segmenttiin kuuluvat Fixed Networks-, IP Networks- ja Optical Networks -liiketoiminnot ja sen johtajana jatkaa David Heard.

Uusi Mobiili-infrastruktuuri-segmentti tuo yhteen Nokian ydin- ja radioverkot sekä Technology Standards -liiketoiminnon (entisen Teknologia-liiketoimintaryhmän). Segmentin tavoitteena on saavuttaa johtajuus ydin- ja radioverkoissa toimialan siirtyessä 6G:hen ja tekoälynatiiveihin verkkoratkaisuihin. Segmentissä yhdistyvät 3GPP-standardeihin pohjautuvat mobiiliviestintäteknologiat ja immateriaalioikeuksien lisensoinnin tukema vahva kassavirta. Segmenttiin kuuluvat Core Software-, Radio Networks- ja Technology Standards -liiketoiminnot ja sen väliaikaisena johtajana toimii Justin Hotard.

Osana muutosta Nokia ilmoittaa muutoksista johtoryhmän kokoonpanossa. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2026. Raghav Sahgal on nimitetty Nokian asiakkuusjohtajaksi varmistamaan asiakkuuksien jatkuvan kehittämisen ja yhteistyön. Sahgal jatkaa yhtiön johtoryhmässä. Patrik Hammarén jatkaa johtoryhmässä Technology Standards -liiketoiminnon (entinen Teknologia-liiketoimintaryhmä) johtajana heijastaen teknologiastandardien merkitystä Nokialle. Edellä mainittujen muutosten lisäksi Tommi Uitto jättää yhtiön johtoryhmän 31.12.2025.

Osa liiketoiminnoista siirtyy uuden Portfolioliiketoiminnot-segmentin alle

Osana strategiatyötä Nokia on arvioinut liiketoimintaportfoliotaan. Tämän prosessin tuloksena yhtiö on tunnistanut liiketoimintoja, jotka eivät tue sen strategisia tavoitteita huolimatta niiden kasvumahdollisuuksista. Nämä liiketoiminnot tullaan siirtämään erilliseen Portfolioliiketoiminnot-toimintasegmenttiin. Portfolioliiketoimintoihin siirtyvät liiketoiminnot ovat:

Fixed Wireless Access CPE (tällä hetkellä Fixed Networks -liiketoiminnossa, Verkkoinfrastruktuurissa)

Site Implementation ja Outside Plant (tällä hetkellä Fixed Networks -liiketoiminnossa, Verkkoinfrastruktuurissa)

Enterprise Campus Edge (tällä hetkellä Pilvi- ja verkkopalveluissa)

Microwave Radio (tällä hetkellä Matkapuhelinverkoissa)

Nokian tavoitteena on päättää näiden liiketoimintojen tulevaisuudesta vuoden 2026 aikana arvioituaan, missä näillä liiketoiminnoilla on parhaimmat arvonluontimahdollisuudet. Siirtymän aikana ensisijaisena tavoitteena on varmistaa jatkuvuus asiakkaille ja työntekijöille. Viimeisten 12 kuukauden aikana näiden liiketoimintojen liikevaihto oli noin 0,9 miljardia euroa ja liiketappio 0,1 miljardia euroa.

Puolustusteollisuudelle suunnatut ratkaisut erilliseen yksikköön

Nokia perustaa erillisen Nokia Defense -yksikön, josta tulee puolustusratkaisujen keskeinen go-to-market- sekä tutkimus- ja kehityskeskus. Yhdysvalloissa toimiva Nokia Federal Solutions on luonut vahvan pohjan yksikön toiminnalle, ja Nokia näkee merkittäviä mahdollisuuksia vauhdittaa Verkko- ja Mobiili-infrastruktuurin ydinteknologioihin perustuvien puolustusratkaisujen kehittämistä Yhdysvalloissa, Suomessa ja muissa liittolaismaissa.

Uusi pitkän aikavälin taloudellinen tavoite ja strategiset mittarit

Nokia esittää pitkän aikavälin taloudelliseksi tavoitteekseen 2,7–3,2 miljardin euron vertailukelpoisen liikevoiton saavuttamisen vuoteen 2028 mennessä kasvaen viimeisen 12 kuukauden (04’24–Q3’25) liikevoitosta, joka oli 2,0 miljardia euroa. Tämä on erillinen pitkän aikavälin tavoite, eikä se ole osa konsernin taloudellisia näkymiä. Tavoite korvaa Nokian aiemmat pitkän aikavälin tavoitteet, jotka olivat: kasvaa markkinoita nopeammin, saavuttaa vähintään 13 % vertailukelpoinen liikevoittoprosentti ja 55–85 %:n vapaa kassavirta vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Nokian kahteen pääsegmenttiin vaikuttavat erilaiset markkinatrendit. Yhtiö aikoo toteuttaa molemmissa pääsegmenteissä erilaisia strategisia toimenpiteitä arvonluomiseksi osakkeenomistajille. Nokia ottaa käyttöön joukon strategisia mittareita, jotka heijastavat parhaiten yhtiön strategian toteutusta. Nämä mittarit eivät ole osa konsernin taloudellisia näkymiä.

Verkkoinfrastruktuurin liikevaihdon kasvu : Nokia tavoittelee 6–8 %:n liikevaihdon vuosikasvua 2025–2028 aikana. Tämä sisältää Optical Networks- ja IP Networks -liiketoimintojen 10–12 %:n liikevaihdon kasvutavoitteen.

: Nokia tavoittelee 6–8 %:n liikevaihdon vuosikasvua 2025–2028 aikana. Tämä sisältää Optical Networks- ja IP Networks -liiketoimintojen 10–12 %:n liikevaihdon kasvutavoitteen. Verkkoinfrastruktuurin liikevoittoprosentti: 13–17 % vuoteen 2028 mennessä.

13–17 % vuoteen 2028 mennessä. Mobiili-infrastruktuurin bruttokateprosentti: 48–50 % vuoteen 2028 mennessä.

48–50 % vuoteen 2028 mennessä. Mobiili-infrastruktuurin liikevoitto : Kasvua 1,5 miljardista eurosta.

: Kasvua 1,5 miljardista eurosta. Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion toimintakulut: Toimintakulujen lasku nykyisistä 350 miljoonan euron vuosittaisista kuluista 150 miljoonaan euroon vuoteen 2028 mennessä.

Toimintakulujen lasku nykyisistä 350 miljoonan euron vuosittaisista kuluista 150 miljoonaan euroon vuoteen 2028 mennessä. Vapaan kassavirran suhde vertailukelpoiseen liikevoittoon: Nokia tavoittelee 65–75 % vapaata kassavirtaa vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Alustavat taloudelliset tiedot uudesta segmenttirakenteesta

Nokian uudet segmentit astuvat voimaan 1.1.2026. Nokia alkaa raportoida taloudellisen tuloksensa uuden segmenttirakenteen mukaisesti vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksesta alkaen. Lisäksi yhtiö aikoo julkaista vuoden 2024 ja 2025 uudelleenryhmitellyt taloudelliset tiedot uuden raportointimallin mukaisesti vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Nokia esittää suuntaa-antavat, alustavat tiedot liiketoiminnoista uudessa raportointirakenteessa auttaakseen uuden rakenteen lukujen analysointia. Luvut sisältävät myös oletuksen, että Infineran hankinta saatiin päätökseen vuoden 2024 viimeisen vuosineljänneksen alussa.

Q4’24 – Q3’25



Mrd. euroa Liikevaihto Bruttokate-prosentti Liikevoitto Liikevoitto-prosentti Verkkoinfrastruktuuri* 7,8 43 % 0,8 10 % Mobiili-infrastruktuuri 11,6 48 % 1,5 13 % Portfolioliiketoiminnot 0,9 22 % -0,1 N/A Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -0,2 N/A Nokia vertailukelpoinen* 20,3 45 % 2,0 10 %

*Taulukossa esitetyt taloudelliset tiedot ovat alustavia ja sisältävät oletuksen, että Infineran hankinta saatiin päätökseen vuoden 2024 viimeisen vuosineljänneksen alussa.

Nokia julkaisee vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen tuloksesta alkaen neljännesvuosittain täydelliset segmenttikohtaiset tiedot uusista segmenteistä (liikevaihto, bruttokate, liikevoitto). Lisäksi se julkistaa myös päätoimintasegmenttien liiketoimintojen liikevaihdon. Verkkoinfrastruktuurin liiketoiminnot ovat Optical Networks, IP Networks ja Fixed Networks. Mobiili-infrastruktuurin liiketoiminnot ovat Core Software, Radio Networks ja Technology Standards.

Nokia

Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Nokia Bell Labsin innovaatioiden vauhdittamana asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.

