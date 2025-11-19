Havila Shipping ASA: Regnskap for tredje kvartal 2025

Sammendrag

Fraktinntektene var NOK 149,3 million i 3. kvartal 2025, en økning på NOK 8,5 million i forhold til tilsvarende periode i fjor og en reduksjon på NOK 16,2 million sammenlignet med forrige kvartal. Gjennomsnittsraten på oppdrag og utnyttelsen i dette kvartalet er lavere enn forrige kvartal. To fartøy har vært ute av drift deler av kvartalet for planlagte verkstedopphold.

Driftskostnadene var NOK 84,1 million i 3. kvartal 2025, en økning i forhold til 3. kvartal i 2024 på NOK 2,9 million og omtrent som forrige kvartal.

Selskapet hadde et resultat før avskrivninger på NOK 72,5 million i 3. kvartal 2025, mot NOK 69,0 million i 3. kvartal 2024.

Verdijustering av selskapets gjeld utgjorde NOK 38,7 million i tredje kvartal i år mot NOK – 30,5 million i tilsvarende periode i fjor.

Resultat før skatt var NOK 9,0 million i 3. kvartal 2025, mot NOK 3,3 million i 3. kvartal 2024.

Rederiet hadde pr. 30.09.25 14 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav seks for eksterne eiere.

Flåteutnyttelsen i 3. kvartal 2025 var på 95,3%.

Resultat for 3. kvartal 2025

Totale inntekter var NOK 156,7 million (NOK 150,2 million).

Totale driftskostnader var på NOK 84,1 million (NOK 81,2 million).

Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 72,5 million (NOK 69,0

million).

Avskrivninger var NOK 50,0 million (NOK 36,9 million).

Netto finansposter var NOK - 13,9 million (NOK - 30,5 million), hvorav verdijustering lån var NOK 38,7 million (NOK - 30,5 million).

Resultat før skatt var NOK 9,0 million (NOK 3,3 million).

Resultat hittil i 2025

Totale inntekter var NOK 504,2 million (NOK 429,2 million).

Totale driftskostnader var på NOK 258,9 million (NOK 237,1 million).

Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 245,3 million (NOK 192,1 million).

Avskrivninger var NOK 145,1 million (NOK 107,3 million).

Reversering av nedskrivninger var NOK 32,0 million (NOK 154,0 million).

Netto finansposter var NOK - 102,1 million (NOK - 232,3 million), hvorav verdijustering lån var NOK - 21,5 million (NOK - 230,0 million).

Resultat før skatt ble NOK 36,5 million (NOK 7,8 million).

Balanse og likviditet pr. 30.09.25

Sum omløpsmidler var NOK 301,9 million pr. 30.09.25, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 149,7 million (herav NOK 5,7 million bundne midler knyttet til skattetrekksmidler). Pr. 30.09.24 var sum omløpsmidler NOK 292,7, million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 164,1 million (herav NOK 0,5 million bundne midler knyttet til skattetrekksmidler).

Netto kontantstrøm fra drift var pr. 30.09.25 NOK 146,4 million (NOK 190,0 million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK - 78,4 million (NOK - 16,2 million). Betaling av avdrag lån og leieforpliktelser utgjorde nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK - 66,2 million (NOK - 110,8 million).

Bokført verdi på flåten er NOK 1 173,1 million pr. 30.09.25.

Total langsiktig gjeld i balansen var pr. 30.09.25 NOK 544,2 million som inkluderer lån ytet fra søsterselskapet Havila Finans AS på NOK 499,6 million.

Virkelig verdi av restgjelden er beregnet til NOK 134,9 million. Virkelig verdi av konverteringsretten av ikke rentebærende gjeld er beregnet til NOK 187,0 million. Resterende likviditetslån fra Havila Holding utgjør NOK 54,1 million og virkelig verdi av konverteringsretten er beregnet til NOK 140,0 million. Sammen med påløpt rente utgjør dette kortsiktig del av langsiktig gjeld i balansen på NOK 516,2 million.

Nominell verdi av rentebærende gjeld var pr. 30.09.25 NOK 630,4 million, og nominell verdi av ikke rentebærende gjeld var NOK 595,1 million. All nominell rentebærende gjeld er i norske kroner.

Flåte

Havila Shipping ASA driver idag 14 fartøy,

10 PSV

- Fire eiet eksternt

- En eiet 50% og ikke konsolidert

3 Subsea

- En eiet eksternt

- En utleid på bareboat kontrakt

1 RRV (Innleid)

Årsverk

Havila Shipping ASA sysselsatte i 3. kvartal 2025 407 seilende på selskapets fartøy og fartøy på management, i tillegg til 12 årsverk i administrasjonen.





Kontakter:

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

